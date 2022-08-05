نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة ولن تراه مرة اخري في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرص من الحشرات التي بمجرد رؤيتها تعطي الشعور بالاشمئزاز للكثير من الناس، وقد تبدأ الابراص في الظهور والانتشار في فصل الصيف بشكل كبير وذلك لأنه يعيش في درجات الحرارة المرتفعة، ويعتبر الابراص من الحشرات الزاحفة التي يصعب السيطرة عليها والتخلص منها، وذلك لأنها سريعة الحركة، لذلك سوف نعرض لكم افضل الطرق التي تساعد في التخلص من الابراص بكل سهولة.

أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من الابراص في المنزل

هناك بعض الطرق الطبيعية التي لا تسبب أي أضرار على الصحة، وتؤدي إلى طرد الابراص نهائيًا من المنزل بدون أي أضرار لها، ومن أهم الطرق كالتالي:

استخدام المياه المثلجة

المياه المثلجة من أكثر المواد التي تؤدي إلى شل حركة البرص تمامًا مما يجعل من السهل السيطرة عليه والقائه خارج المنزل تمامًا.

استخدام النعناع أو الريحان

البرص من الحشرات التي تكره رائحة النعناع أو الريحان فهذه النباتات لها رائحة نفاذه وقويه، ولذلك يفضل وضع اوراق النعناع أو الريحان في الأركان في المنزل، و بمجرد استنشاق رائحتها يتم هروب البرص من المنزل تمامًا.

استخدام التوابل

التوابل من الأشياء التي يهرب من رائحتها الحشرات بشكل عام لذلك يفضل وضع كمية بسيطة من التوابل في الأركان حتى يهرب البرص من المكان تمام، ومن اهم الأنواع المستخدمة الشطة أو الفلفل الأسود والقرفة.

استخدام الشيح

الشيح من المواد الطبيعية التي تؤدي إلى هروب البرص من المكان وذلك لأنه يخاف من رؤيته ورائحته، يتم استخدام الشيح من خلال وضع كمية مناسبة منه في قطعة من القماش واسع المسام ووضعها في إحدى أركان المنزل.

استخدام لاصق الحشرات

يمكن ايضًا استخدام لاصق الحشرات التي يمكن وضعه على الجدران أو الأركان والذي قد يساعد في التصاق البرص بمجرد المرور عليه ويصعب على البرص التحرك تمامًا وبالتالي يمكن إلقائه بعيدًا عن المكان بسهولة و دون ايذائه.

حكم قتل الوزغ أو البرص

يعتبر قتل الوزغ من الاشياء المهمة التي وصي بها الرسول صلي الله عليه وسلم ونأخذ بها حسنات وسنوافيكم ببعض الاحاديث والاحكام لاحقا