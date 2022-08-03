انت الان تتابع خبر يمنع دخول أصحاب القلوب الضعيفة ..شاهد الفيديو البشع الذي هز مصر ..تسريب مشهد صادم لطالبة المنصورة ”نيرة اشرف“ من داخل المشرحة ..لن تتخيلو بشاعة مافعلوه معها بعد موتها ؟! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو قصير مسجلاً ومُسرّب يدعي البعض بإنه من داخل المشرحة ويقول البعض أن الفيديو تظهر فيه الطالبة نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة، التي تم قتلها على يد زميلها الطالب محمد عادل ذبحاً أمام بوابة توشكى الخاصة بالجامعة أثناء توجهها لآداء إمتحانات أخر العام في جامعة المنصورة.

أول رد وتعليق من مدير المستشفى من جانب أخر فقد أكد الدكتور أحمد حشيش مدير مستشفى المنصورة العام الجديد “الدولي سابقا”، التي نُقلت إليها الطالبة نيرة المجني عليها للمشرحة الخاصة بها.

حيث صرح بأن الفيديو المتداول على صفحات ومواقع “السوشيال ميديا” لم يتم تصويره داخل مشرحة الخاصة بالمستشفى.

وأضاف مدير المستشفى في تصريح له، أن الواقعة حدثت في يوم الإثنين، حيث كان إستقبال الجثة في المستشفى العام، ثم تم نقلها بعد ذلك لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وأوضح مدير المستشفى قائلاً أن “المشرحة لا يوجد بها أي تروللى، كما أنه لا تعمل بها أي ممرضة داخل المشرحة، وأن جميع العاملين بها رجال فقط”.

الحكم على الجاني وفي سياق أخر فقد أصدرت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار “بهاء المري” حكمها على المتهم “محمد عادل” المتهم بقتل “نيرة أشرف” طالبة جامعة المنصورة بالإعدام شنقًابالإعدام شنقًا، وذلك بعدما قررت المحكمة خلال الجلسة الماضية بإحالة أوراقه المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مما أكد القرار بحكمه بالإعدام. وظهرت الطالبة المغدورة في الفيديو المتداول – الذي نعت٫ر عن عدم إعادة نشره لقساوته-، وهي ملقاة على سرير الموت داخل المشرحة.

وبدت الجثة في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها، فضلا عن رقبتها المذبوحة، في فيديو صدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول رد على الفيديو المتداول، أعربت شروق أشرف، شقيقة نيرة، عبر حسابها على “فيسبوك”، غضبها من نشر فيديو لشقيقتها من داخل المشرحة وهي على هذه الحالة في انتهاك لحرمة الميت وتوعدت ”شروق“ مسؤولي مشرحة المستشفى الدولي في مدينة المنصورة بالملاحقة القانونية على تسريب الفيديو. وكتبت: “بلاغ إلى النائب العام ورئيس الجمهورية ضد مشرحة المستشفى الدولى في المنصورة بسبب تسريب الفيديو”.

بدوره علق الدكتور أحمد حشيش مدير مستشفى المنصورة الدولي، الذي نقلت إليه جثة الطالبة المصرية نيرة أشرف بعد قتلها على يد زميلها، على الاتهامات التي طالت مسؤولي مشرحة المستشفى بتسريب فيديو لجثة الطالبة عقب مقتلها. وتبرأ مدير مستشفى المنصورة الدولي، في تصريحات نقلها موقع “أهل مصر” المحلي، من الفيديو المسرب والمتداول على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مؤكداً أن الفيديو لم يتم تصويره داخل مشرحة المستشفى.

وأكد أن الفيديو تم تصويره خارج مشرحة المستشفى، مستشهداً بأن “مشرحة المستشفى الدولي لا يوجد بها (تروللي) وهو سرير الموتى الذي ظهرت ملقاة عليه”.

كما استشهد مدير المستشفى بأن “مشرحة المستشفى لا تعمل بها سيدات وجميع العاملين بها من الرجال وهو ما يتعارض مع ما ظهر في الفيديو المتداول الذي أظهر صوت ممرضة كانت متواجدة أثناء تصويره”.

وأشار الدكتور أحمد حشيش، إلى أن مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تسلمت الجثة من المستشفى العام في المنصورة وهي التي نقلت إليها جثة الفتاة عقب مقتلها مباشرةً وهو ما يرجح أن التصوير تم داخل استقبال المستشفى العام وليس المستشفى الذي يديره“ بحسب قوله.