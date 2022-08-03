نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 الموافق 6 محرم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده اليوم نوفرها لكم كاملة من خلال موقع ثقفني حيث يهتم الكثير من المواطنين بالاطلاع علي عروض بنده الأسبوعية لذلك نوفر لكم اهم التخفيضات الكبرى التي توفرها بنده وهايبر بنده، وتسري جميع عروض بنده حتي يوم 9 أغسطس 2022 او حتي نفاذ كمية المنتجات المتوفرة في العروض.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

تضم عروض بنده اليوم تخفيضات رائعة علي الساعات الذكية حيث توفرها بنده بأفضل سعر ويمكنك الحصول علي ساعة ذكية أو كي بسعر 99 ريال بدلاً من 199 ريال من خلال كافة فروع هايبر بنده بالمملكة، وتحتوي عروض الصيف من بنده حتي نصف السعر تخفيضات رائعة علي مكرونة الجود كويتي 400 جرام وزبدة فول السوداني ناعمة وخشنة من قودي 510 جرام ودجاج دو الرائع وكورن فليكس كلوقز 750 جرام وطحين فاخر بر الأولي 1 كيلو واقوي العروض الأخرى المتوفرة علي منتجاتك المفضلة التي تحتاجها بشكل يومي في منزلك.

عروض بنده اليوم توفر في مجلة العروض الخاصة بها ما يزيد عن 300 صنف مختلف من السلع الغذائية والمقاضي الأساسية في كل منزل وتوفرها بنصف السعر مما يساعد عملاء بنده وهايبر بنده في توفير الكثير من الأموال وشراء كافة ما يحتاجونه بأقل الأسعار، ومن ضمن المنتجات المتوفرة الحليب المجفف من المراعي 2.25 كيلو، وحليب طويل الأجل من شركة نادك ولبنة فاخرة كاملة الدسم من المراعي.

عروض بنده اليوم

عروض الجبن الطازجة والالبان من بنده وهايبر بنده تحتوي علي مجموعة مختلفة ومتنوعة من الجبن مثل جبنة بيضاء البقرات الثلاث وجبنة قريش جرين لاند وجبنة قشقوان بقري عادي وجبنة رومي تشيز لان وجبنة حلوم أسترا وجبنة فريكو والكثير من أنواع الجبن والالبان التي توفرها بنده باعلي جودة وبأقل سعر حتي يوم 9 أغسطس 2022.

عروض الصيف من بنده السعودية تحتوي علي خضروات مشكلة جود فوود 400 جرام وانصاف صدور دجاج بدون عظم وبدو جلد وبيتزا ريستورانت 365 جرام وتشمل نشرة عروض بنده علي فيلية الدجاج الحار من سيارا 400 جرام ونقائق الدجاج من سيارا 340 جرام وجامبو برجر بقري وستربس الدجاج من سيارا 350 جرام والكثير من أنواع الدواجن واللحوم التي توفرها بنده ضمن كتالوج عروض بنده اليوم.