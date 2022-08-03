نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم mbc الجديد للتواصل من جميع الدول بلا استثناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوالى فصول الإثارة والتشويق في مسابقة الحلم، في انتظار سحب جديد وإعلان اسم فائز أيضًا جديد، بعد فوز المصري وائل نبيل عشم بآخر جائزة بقيمة 160 ألف دولار أمريكي، في حين سيتم السحب على جائزة المائة وخمسون ألف دولار أمريكي الجديدة القادمة، يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، من خلال برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا على الهواء مباشرةً بنظام القرعة العشوائية.

أسئلة وأجوبة هامة

ننشر لكم أبرز الأسئلة التي يبحث عنها المشتركين في المسابقة، والتي تشغل بال الكثيرين منهم، والتي تكون أساسية من أجل ضمان قبول اشتراكهم في السحوبات الجديدة المقبلة، بالإضافة إلى توضيح رقم مسابقة الحلم:

كيف اشترك في مسابقة الحلم 2022؟

من خلال أرقام الاشتراك التي نذكرها لكم خلال السطور التالية، أو عبر الرقم الدولي الموحد، ومن ثم ارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى رقمك، أو عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية لذات الرقم.

كم عدد أسئلة مسابقة الحلم 2021؟

لم يتحدد عد أسئلة مسابقة الحلم، إلا أنها لن تقل عن سؤالين، ولن تزيد عن ستة أسئلة، ولكن لابد من ضرورة الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك، حتى يتسنى قبول طلبك ودخول السحب على الفور، وضمان وجود اسمك من بين من سيتم الاختيار من بينهم بنظام القرعة العشوائية.

رقم مسابقة الحلم

يُوجد لكل دول عدد من الأرقام للمشاركة من خلال وفق شبكة المشغل التي تتبعها، أو تحمل شريحتها، ننشر لكم أبرز أرقم الدول الأكثر اشتراكًا، وهي:

رقم الاشتراك من جمهورية مصر العربية: (95458 – 95450).

رقم الاشتراك من دولة الإمارات العربية المتحدة: (6070).

رقم مسابقة الحلم للتواصل من المملكة العربية السعودية: (650444).

الرقم الخاص بدولة الكويت: (4141).

الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة سوريا: (1555).

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أما عن رقم مسابقة الحلم الموحد الذي يُمكنك من خلال الاتصال به للاشتراك من جميع الدول بلا استثناء، بما فيها الدول التي لا تمك أرقامًا بالمسابقة للتواصل، فيتم من خلال الرقم الآتي (0088216101092)، ثم اتباع باقي خطوات الاشتراك الأساسية.