نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 1 أغسطس 2022 تخفيضات مذهلة على مقاضي البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 1 أغسطس 2022 على مقاضي المنزل تتيح الفرصة لكل العملاء في الحصول على كل ما يحتاجه البيت من مكونات أساسية للمعيشة، أسواق عبد الله العثيم تعد من أكبر المراكز التجارية التي تضم آلاف المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات، كما توجد بها أقسام خاصة للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، تُقام عروض اليوم الاثنين في إطار مهرجان الطازج الأسبوعي بتخفيض يصل إلى نصف السعر لمدة يوم واحد وهو يوم الاثنين من كل أسبوع، في هذا المقال عبر “ثقفني” نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة.

عروض العثيم الاثنين 1 أغسطس 2022

تتوافر الآن الفاكهة الصيفية بجميع أنواعها، تتجدد العروض أسبوعياً ويتم تغيير بعض المنتجات وفقاً لاحتياجات العملاء، من أجود وأفضل الفواكه الصيفية العنب الأبيض والعنب الأحمر والعنب الأسود وكذلك الخوخ، فوائد الخوخ الصحية على الجسم كبيرة، فهو يحتوي على مضادات أكسدة وغني بالمعادن والفيتامينات، كذلك تناول الفاكهة الصيفية مثل المانجو والجوافة والكمثرى من الخطوات الهامة جداً لصحة الجسم في فصل الصيف، وتعويض المعادن التي يفقدها الجسم مع التعرق وارتفاع درجة حرارة الجو.

الفاكهة الصيفية مفيدة للجسم ولكن لا نغفل دور الخضروات كذلك في إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن الرئيسية، طبق السلطة اليومي هو أمر مهم للكبار والأطفال ولذا فإن عروض العثيم على الخضروات اليوم غير مسبوق، تخفيضات على أسعار الطماطم والخيار والفلفل والبصل والليمون والخضروات الورقية، وكافة مكونات السلطات الغنية.

إذا كنت من هواة الأدوات المنزلية أو الأجهزة الكهربائية، فإننا نخبرك أن تنتظري تخفيضات العثيم ليوم الاثنين على تلك الأغراض، حيث تكون فرصة كبيرة لشراء أداة منزلية او جهاز تحتاجينه مقابل أفضل سعر، أما قسم المخبوزات في العثيم فهذا هو المفضل للعنلاء، حيث تزود فروع العثيم بأفضل المخابز وتقدم أشهى المخبوزات الطازجة التي يمكنكم شرائها ساخنة، المخبوزات متنوعة بين الحلو والمالح كما توجد مجموعة كبيرة من الحلوى الشرقية والغربية حسب الرغبة.

مجلة عروض مهرجان الطازج الأسبوعي من العثيم اليوم

جمعنا لكم صور عروض اليوم الاثنين من أسواق العثيم ماركت: