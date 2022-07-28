طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 للحصول علي الجائزة الكبرى مليون دولار

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، في مسابقة الحلم يتساءل كثير من الأشخاص حول الوطن العربي حول معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بمسابقة الحلم التي يحلم بها ملايين من الشباب لكي يتمكنوا من تحقيق أحلامهم في هذه الحياة حيث تعتبر من أكثر المسابقات المشهورة عالمياً ويقوم بتقديمها الإعلامي مصطفى الأغا على قنوات إم بي سي لكي يتمكنوا من الحصول على الجائزة الكبرى.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

لهذا سوف نوضح لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم وشروط المسابقة بالتفصيل. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم هذه المسابقة قامت بتوضيح كيفية الاشتراك فيها من خلال الأرقام المحددة لكل دولة عربية من خلال الاتصال على الأرقام الموحدة التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة أو يتم إرسال رسالة نصية مكتوب فيها كلمة حلم أو derm وسوف نوضح لكم أرقام الاشتراك وهي كالآتي.

ارقام الأشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل المملكة السعودية من خلال رقم 650444 أو الاشتراك من مصر من خلال رقم 9 5 4 5 8 أو الاتصال على رقم 9 5 4 5 0. يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل دولة الكويت على رقم 41 41 أو من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة على رقم 60 70. كذلك يمكن الاشتراك في المسابقة من داخل دولة تونس من خلال رقم 8 5 8 1 9 أو من دولة الأردن عن طريق رقم 98858 أو من داخل دولة لبنان من خلال رقم 0 0 8 8 2 1 6 2 2 7 7 5 6 2 7 ..

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال اتباع الشروط التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية،