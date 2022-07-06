عبارات تهنئة عيد الأضحى 2022مكتوبة بالعامية والفصحى البليغة وأحدث صور عيد الأضحى 1443 ثابتة ومتحركة

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عمر شويل - جدة تصدرت رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 وصور التهنئة بعيد الأضحى 1443 قائمة اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1443 خاصة مع اقتراب بدء حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج لهذا العام بداية من يوم التروية مرورا بيوم وقفة عرفة وصولا إلى يوم عيد الأضحى المبارك وبدء التضحية وأيام التشريق الثلاثة مع تعالي تكبيرات العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله ولله الحمد، ما جعلنا نرصد أحدث عبارات التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 1443 وصور تهنئة عيد الأضحى 2022 والرسائل المكتوبة باللغة العربية الفصحى واللغات العامية بما يتناسب مع بوستات فيسبوك والتهاني الرسمية.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2022مكتوبة

وتناول في هذا التقرير باقة من أفضل وأحدث عبارات تهنئة عيد الأضحى 2022 مكتوبة باللغة العربية الفصحى إضافة إلى مجموعة من العبارات العامية بما يتناسب مع جميع التهاني.

غفر الله لكم في يوم عرفات، وأبدل سيئاتكم حسنات، وتقبل الله منك الصيام والقيام والطاعات.. وبعيد الأضحى المبارك أسعدكم بعدد الدقائق والساعات، عيد أضحى مبارك.

مع توافد الحجاج واقتراب العيد، أقول لك عيد أضحى سعيد وعمر مديد ولا تنسانا من لحمة العيد.

اقترب عيد الأضحى وعادت أفراحنا، مع أحب الناس لقلوبنا هم سر سعادتنا.. بكم نسعد وتشرق أيامنا، كل عام وأنتم أغلى ما لنا.

كل عام وأنتم أنقياء بقلوب بيضاء، والعام القادم تكونوا محلقين في السماء، بالكعبة مع الحجاج ومن السعداء.

كلمات تهنئة عيد الأضحى 1443 مكتوبة

عيد الأضحى المبارك قرب وفرحتنا بقت فرحتين، فرحة العيد وفرحة تهنئتك بيه وشوفتك فيه، عيدك سعيد.

أدعو من أقسم بالفجر، والليال العشر، أن تكون دوما من السعداء وأن يجعل أيامك كلها أعياد..عيد أضحى مبارك عليك وكل عام وأنت بخير.

حلاوة العيد شوفتكم … نتمنى تلتقى معكم … عساكم دوما من عواده ،،، وأسعدكم الله دوما بأعياده.

يدوم يا غالى غلاك ومقدارك ، وعيد أضحى عليك مبارك ،،، أنت وكل أحبابك وجيرانك وأهل دارك.

تهاني العيد نهديها، قبل يوم ميعاده

من خفايا الروح نبديها، عساكم من عواده، عيد أضحى مبارك.

صور عيد الأضحى 2022