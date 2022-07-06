نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تصميم بطاقة معايدة باسمك” كروت تهنئة بالعيد بالاسم والصورة لمعايدة الأصدقاء والأهل مكتوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن فكرة استخدام بطاقات التهنئة للعيد من الأفكار الجديدة التي يمكن مشاركتها مع الأصحاب والأهل والأحباب، ولا سيما مع اقتراب العيد الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قلائل، فجميع المسلمين يحرصون دائماً أن يرسلوا التهنئات والمباركات لمن يحبون تعظيماً لشعائر الله الذي تعد عبادة، ونحن سنتعرف على طرق تصميم بطاقة تهنئة بالعيد بالاسم والصورة مع تقديم أفضل العبارات التي تصلح لتلك المناسبة.

تصميم بطاقة معايدة باسمك وصورتك

الكثير منا مع اقتراب العيد يبحث عن طريقة يصمم بها بطاقة تكون عليها اسم الشخص وصورته، وبالتالي تدخل على القلب والسرور والفرحة كشيء مختلف لم يفعله أحد من قبل، وإليكم طريقة تصميم بطاقة المعايدة وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تفتح برنامج التصميم لبطاقات التهنئة.

تقوم بتسجيل الدخول للبرنامج وتنشئ حساب.

تضغط على تبويب بطاقات حتى تقوم ببداية التصميم.

تكون باختيار قالب البطاقات المتواجدة بالتصميمات الاحترافية.

تختار اللون المناسب للعيد ونمط يعجبك.

تخصص البطاقة عبر إضافة تفاصيل شخصية عليها من اللون والنص الذي ستقوم بكتابته وما هو حجم الخط الذي ستقوم باستخدامه.

تقوم بعد ذلك بتعديل التصميم الخاص بالبطاقة.

وتتصفح الخلفيات وكذلك الإطارات التي سيتم استخدامها.

تضغط على خانة طباعة البطاقة.

تنقر على كلمة حفظ.

ترسلها للشخص وبهذا تكون تمكنت من إنشاء بطاقة معايدة بشكل مختلف واحترافي.

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كلمات تستخدم للمعايدة

إن كلمات المعايدة من الأشياء الخفيفة على القلوب توصل التهنئة والمعايدة بشكل لطيف ومناسب للجميع، وإليكم أفضل الكلمات التي تستخدم للمعايدة وهي كالآتي:

مبارك عليكم حلول العيد ونسأل الله أن يعيد عليكم الفرحة والسعادة دائماً بكل عيد.

يا من تملكون القلوب تقدم لكم أفضل الحروف ونهديكم أسمى التبريكات كل عام وأنتم بسعادة ومعنا وإلى جانبنا.

يسعدنا أن نقدم لكم التهنئة وندعو الله أن يأتي عليكم عيد الأضحى بالخير تقبل الله منكم الطاعات.

حفظكم الله من كل مكروه ورزقكم السعادة التي تسكنكم دائماً ويعيد عليكم الفرحة أعواماً كثيرة.

إن فرحتي بالعيد لا تكون مكتملة إلا بتواجدكم إلى جانبي ندعو الله أن ينير قلوبكم وأن يضيء حياتكم ويرزقكم الابتسامة والفرحة.

أغلى الأشخاص والأحباب أرسل لكم أرق التهنئات بمناسبة اقتراب العيد كل عام وأنتم سعداء.

ازداد عشقي لكم في كل عام وتستمر فرحتي بتواجدكم اسأل الله أن يديمكم بحياتنا.

مع اقتراب العيد ندعو الله لكم بكل الخير وألا يحرمكم من وجود قرة أعينكم عيدكم سعيد دائماً.

عبارات معايدة بتويتر

نود أن نقدم إليكم أفضل عبارات المعايدة التي يمكن استخدامها في المعايدات بتويتر، وإليكم هذه العبارات التالية:

من أعماق القلب نهنيكم وندعوا الله أن يعطيكم كل أمانيكم كل عام وأنتم دائماً بخير.

يا أغلى من بالقلب والعيون كل عام وأنتم معنا بين الجفون وندعوا الله أن يعيده عليكم سنوات كثيرة.

كل عام وأنتم فرحتي وعمري والأقارب لقلبي ندعو الله أن يرينا بسمتكم الجميلة دائماً التي تنير عالمنا.

تقبل الله منكم صالح الأعمال والصيام والدعوات وتلاوة القرآن كل عام وأنتم معنا.

الشوق لكم كثير ونطوق دائماً لرؤيتكم فأنتم أسباب فرحتنا وسعادتنا الأولى كل كل عام وسعادتكم هي مصدر راحتنا.

من القلب نهنيكم وندعوا الله أن يزيدكم بالأماني.

عيد الأضحى المبارك

إن عيد الأضحى يعد العيد الثاني للمسلمين ذلك العيد الذي يتم فيه إحياء ذكرى قصة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، تتمثل العبرة والعظة بقصة سيدنا إبراهيم، والتي تدور حول رؤية في المنام بقيامه بالتضحية بسيدنا إسماعيل ابنه، فهو أمر من الله سبحانه وتعالى، وجميعنا نعلم بأن رؤية الأنبياء حق.

ولذلك قد صدق سيدنا إبراهيم الرؤية وقام بفعل ما أمره الله به سبحانه وتعالى، ذهب لابنه وأخبره بما رأى وسيدنا إسماعيل بكل قلب مؤمن أخبر أبيه بأن يفعل ما أمره الله، وبأنه سيكون من الصابرين حتى فدى الله سيدنا إسماعيل بكبش عظيم تمت التضحية به، ولذلك من هنا أخذت العبرة والعظة بذبح الأضحية خلال العيد، وسمي بعيد الأضحى حيث يقوم فيه الجميع بذبح أبقار أغنام أو حتى جمال ويوزعون اللحوم على الفقراء والمساكين والأهل بنسب محددة.

خدمات ثقفني للتهنئة بعيد الأضحى



نقدم لكم قراء موقع ثقفني الأعزاء خدمات حصرية من موقع ثقفني للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443 هجرياً والذي نرجوا أن يعود علينا جميعا بالخير والأمان واليمن والبركات ونسأل الله لنا ولكم التوفيق: