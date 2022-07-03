رسائل وعبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022.. أجمل صور ومعايدات الأهل والأصدقاء

رسائل تهنئة عيد الأضحى لعام 2022، أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره المسلمين من العام إلى العام، حيث يقوم البعض بتأدية مناسك الحج وذبح الأضحية التي تمثل لهم أهمية كبيرة، ومن بين العادات التي يقوم بها المسلمين تبادل التهاني بين الأهل والأصدقاء والأحباب ورسم الفرحة والبهجة على وجوه الجميع، ومن جانب آخر يقيمون بشراء الملابس الجديدة وذبح الأضاحي وتوزيعها على الأهل والأقارب والفقراء والمحتاجين، لذلك يبحثون عن أجمل الرسائل التي من الممكن أن يقوم الجميع بإرسالها بكل سهولة ممكنة، وتب ادل التبريكات والمعايدات فيما بينهم ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم العديد من الرسائل الجديدة والمميزة.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك

يمكن معرفة أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى لعام 2022 وتبادلها بين الأحباب والأهل والأصدقاء، والمعايدات بين شعوب الوطن العربي بهذا المناسبة السعيدة عند السلمين في بقاع الأرض.

كل سنة وأنتم طيبين، وبالعيد مبسوطين، وربنا يفرحكم ويجعلكم دائماً متهنين.

كل عام وانتم بخير، عيد سعيد وعمر مديد بالخير والسعادة والسرور.

جيت لك يسبقني الشوق، لوصلك وقربك يللي بقربك تكتمل فرحة أعيادي معك يا أطيب الناس.

يا عسى هالعيد، دايم يعود بالفرح قلبك ويزهر بدنياك لأن الغلا والشوق دايم يزيد لمنهم بالطيب والجود شرواك.

أبارك لك بالعيد وأيامه الوردية وأمانه يا حبيبي لا تنساني بالعيدية.

أحلى التهاني والورود لك يا سيدي الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي قبل ما تنطبع بوسات العيد حبيت أكون أول إنسان يطبع على خدك البوسة لأهنئك بكل شوق ولهفة.

أحلى ما في العيد العيدية والأحلى إنها تكون منك هديه عيدك مبارك.

موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1443، ومن المقرر أن يكون أول أيام العيد 9 يوليو 2022 الذي يوافق 10 ذي الحجة 1443، وتمثل هذه الأيام فرحة كبيرة نظراً لأنه أحد أعياد المسلمين، وبهذا الصدد تقوم الوزارة المصرية بالإعلان عن موعد إجازات العيد، وأكدت أن هناك ثلاث أيام فقط لكافة العاملين بالقطاع الخاص والحكومي والبنوك، ونذكر أن هذه الإجازات مدفوعة الأجر، ومن خلال هذه الإجازات يستطيع الجميع الاستمتاع بالعيد والسفر وأخذ راحة من مشقة العمل التي تكون طوال الأيام.

وبذلك نكون قدمنا لكم أجدد رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك من أجل تبادلها مع الآخرين ومشاركتهم فرحة العيد ونشر السعادة والبهجة في كل أركان المكان، ونظراً لتبادل المسافة بين الآخرين من الممكن إرسال هذه الرسائل للتعبير عن حبك لهم ومشاركتهم أجواء العيد المباركة، ورسم البسمة والفرحة على وجوه الجميع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.