نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم خصومات من 20 وحتي 70% علي جميع المنتجات في المقال التالي
يوجد مجموعة من العروض التي يتم تقديمها في أسواق بنده لكل المستهلكين من فترة إلى أخرى، حيث أنه يمكن لكل الأشخاص الاستماع بها في فصل الصيف، والذي يحتاج كل المواطنين إلى مجموعة من الخصومات قبل عيد الأضحى كما أن العروض تكون على كل المنتجات الغذائية والغير غذائية، ولهذا يمكنك الاستفادة منها بكل الطرق.
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عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية
ومن أبرز العروض التي يتم تقديمها في أسواق بنده:
- حيث أن السكر الناعم بحجم يصل إلى عشر كيلو وصل سعره إلي حوالي 19.95 ريال.
- كما أن الأرز البسمتي بوزن يصل إلى حوالي ٥ كيلو بعد الخصومات في أسواق بنده وصل سعره 44.95 ريال.
- كما أن زيت دوار الشمس وذلك بسعر وصل إلى 29.95 ريال.
- أما المكرونة من نوع قودي في أسواق بنده وصل سعرها إلى 9.95 ريال.
- ومعجون الطماطم المتوفر في أسواق بنده وصل السعر الخاصة به 15.95 ريال.
عروض بنده السعودية الاسبوعية على الخضروات والفواكه الطازجة:
ومن العروض المميزة في اسواق بنده:
- الكيلو من الشمام وذلك بسعر 2.45 ريال.
- أما سعر الكيلو من البرتقال الاسباني أو في جنوب افريقيا وصل سعره الى حوالي 3.95 ريال.
- والكيلو من البصل الأحمر فقد وصل السعر إلى 1.95 ريال.
- وبالنسبة لأسعار المانجو الباكستاني فإنه قد وصل السعر إلى حوالي 5.75 ريال.
- والكيلو من التفاح الأحمر من النوع الأمريكي قد وصل سعره 5.95 ريال..
- وبالنسبة لأسعار الموز الفلبيني فقد وصل السعر إلى 4.20 ريال.
- وفي أسواق بنده توجد عروض على العنب حيث أن الكيلو بدون بذر وصل إلى 7.95 ريال.
- والكيلو الواحد من العنب الاحمر وصل سعره الى 5.45 ريال.
- والكيلو من اليوسفي الموجود في جنوب افريقيا وصل سعره الى 5.95 ريال.
- وفي النهاية يمكن لكل المواطنين الاستفادة من عروض بنده قدر الامكان.
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