شوف عروض بنده اليوم خصومات من 20 وحتي 70% علي جميع المنتجات

يوجد مجموعة من العروض التي يتم تقديمها في أسواق بنده لكل المستهلكين من فترة إلى أخرى، حيث أنه يمكن لكل الأشخاص الاستماع بها في فصل الصيف، والذي يحتاج كل المواطنين إلى مجموعة من الخصومات قبل عيد الأضحى كما أن العروض تكون على كل المنتجات الغذائية والغير غذائية، ولهذا يمكنك الاستفادة منها بكل الطرق.

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عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية

ومن أبرز العروض التي يتم تقديمها في أسواق بنده:

حيث أن السكر الناعم بحجم يصل إلى عشر كيلو وصل سعره إلي حوالي 19.95 ريال.

كما أن الأرز البسمتي بوزن يصل إلى حوالي ٥ كيلو بعد الخصومات في أسواق بنده وصل سعره 44.95 ريال.

كما أن زيت دوار الشمس وذلك بسعر وصل إلى 29.95 ريال.

أما المكرونة من نوع قودي في أسواق بنده وصل سعرها إلى 9.95 ريال.

ومعجون الطماطم المتوفر في أسواق بنده وصل السعر الخاصة به 15.95 ريال.

عروض بنده السعودية الاسبوعية على الخضروات والفواكه الطازجة:

ومن العروض المميزة في اسواق بنده: