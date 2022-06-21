انت الان تتابع خبر الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا .. الجو حار نار صهد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا، الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 من خلال بيان، ويكون الطقس حار خلال فترة النهار حار على محافظات شمال الصعيد، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا بأغلب المناطق:

فيما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، كما يكون الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الطقس يشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية على محافظات شمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمال وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

كما يكون الطقس غدا غائم جزئيا على وسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، فيما يكون طقس غدا مشمس طوال اليوم على شمال وجنوب الصعيد، ومحافظة القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومدن جنوب سيناء.