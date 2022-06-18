3 خطوات لتفعيل الاشتراك في مسابقة الحلم لدخول سحب الـ 100000$ وكيلو ذهب

يواصل آلاف المشتركين من جميع أنحاء العالم، البحث عن سرعة الاشتراك وتفعيل المشاركة لدخول السحب الجديد القادم من مسابقة الحلم على جائزة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، وجائزة أخرى بقيمة 1 كيلو جرام من الذهب، حيث سيتم البحث عليهما في نهاية الشهر الجاري، وتحديدًا يوم 30 يونيو المقبل، كما سيتم يوم 23 من الشهر ذاته السحب على عدد من الجوائز الفردية الأخرى بقيم 80 ألف دولار أمريكي، في حين سيتم تحديد السحب الذي يليه ليكون في شهر أغسطس القادم بقيمة 150 ألف دولار أيضًا.

3 خطوات لتفعيل المشاركة

ومن أجل تفعيل المشاركة في مسابقة الحلم، فيجب اتباع 3 خطوات أساسية، تتمثل في:

الاشتراك من خلال إحدى طرق الاشتراك الأساسية المعروفة، سواء من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية أو من خلال خدمة الرسائل النصية. لابد الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك عبر المسابقة، وفي حالة الإجابة الصحيحة سيتم على الفور دخول اسمك من بين الأسماء التي سيتم تسجيلها في السحب. الانتظار ليوم السحب لمعرفة تم سحب اسمك من عدم، من أجل تلقي اتصال هاتفي من المسابقة.

أرقام مسابقة الحلم

ننشر لكم مجموعة من أرقام مسابقة الحلم التي يُمكنكم التواصل من خلالها للاشتراك في المسابقة بكل سهولة:

الاشترام من المملكة العربية السعودية عبر خدمة موبايلي على الرقم 650444

كما يُمكن أيضًا الاشتراك من السعودية عبر شبكة زين على الرقم 755505

أما الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الكويت فيكون من خلال رقم GSM 4141

والاشتراك في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو متاح عبر شبكة اتصالات على الرقم 6070

ومتاح أيضًا الاشتراك للمشاركين من مملكة البحرين عبر الرقم Batelco 94000

ويُمكن الاشتراك أيضًا من دولة العراق من خلال الرقم التالي: Asiacell 2266

والمشاركة من جمهورية مصر العربية يكون من خلال الرقم GSM 95458

كما يُمكن المشاركة من خلال باقي الأرقام من خلال تسجيل الدخول قي الموقع الرسمي لمسابقة الحلم على الإنترنت، مع العلم أنه يوجد رقم دولي موحد في حالة عدم وجود رقم لدولتك بين الأرقام المدرجة الموجودة للمسابقة.