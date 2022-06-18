ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 للحصول على الجاهز الكبري مع مصطفي الآغا

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 هذه المسابقة من أكثر المسابقات المشهورة حول الوطن العربي ويحب ملايين من الشباب الاشتراك في المسابقة لكي يتمكنوا من تحقيق أحلامهم والحصول على الجائزة الكبرى التي تصل إلى نصف مليون دولار لكي يتمكن من تحقيق أحلامه في هذه الحياة وهذه المسابقة يقوم بتقديمها الإعلامي مصطفى الأغا على قناة إم بي سي ويقوم بالسحب العشوائي على الهواء مباشرة وسوف نتعرف اليوم علي طريقة الاشتراك في المسابقة وأرقام الاشتراك وأهم شروط الشروط المطلوبة لكي تتمكن من الاشتراك في المسابقة والحصول على الجائزة الكبرى.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكنك اتباع الخطوات التالية كي تتمكن من الاشتراك في هذه المسابقة وتشمل الآتي،

في الخطوة الأولى يجب عليك إرسال رسالة نصية على الرقم الخاص بدولتك وتقوم بكتابة حلم أو Dram باللغة الإنجليزية أو العربية بعد ذلك سوف تصل إليك بعض الأسئلة تقوم بالإجابة عليها بشكل صحيح وبعد الإجابة على جميع الأسئلة تكون قد تمكنت من الاشتراك في مسابقة الحلم وبعد ذلك يمكنك الدخول في السحب.

يمكنك أن تقوم بتسجيل رقم الهاتف الخاص بك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد 008821610192.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

سوف نعرض لكم من خلال السطور التالية أهم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم،

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل المملكة السعودية على رقم 313131 يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل مصر على رقم 95 45 8 أو على رقم 95 45 0.

يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل دولة قطر على رقم 9 2 4 6 6 أو من داخل تونس على رقم 58988.

كما يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من أي مكان حول العالم على رقم 0 0 8 8 2 1 6 1 0 1 0 9 2 أو على الرقم التالي 00821622775627.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يوجد العديد من الشروط الهامة لكي تتمكن من التقديم في هذه المسابقة تشمل الآتي،