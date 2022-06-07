نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 هذه المسابقة من المسابقات المشهورة حول الوطن العربي كله ويحلم الملايين من الأشخاص الفوز بالجائزة الكبرى لكي يتمكنوا من تحقيق أحلامهم حيث يتم تقديم هذا البرنامج من قبل الإعلامي الكبير مصطفى الأغا على قنوات إم بي سي الفضائية حيث يمكنك الاشتراك في هذه المسابقة من خلال الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة كما يمكنك الاطلاع على أرقام الاشتراك في هذه المسابقة واختيار الرقم لكي تتمكن من الاشتراك فيها.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الخطوات المطلوبة لكي تتمكنوا من الاشتراك في هذه المسابقة وإليكم الخطوات،

أولا تتأكد من وجود رصيد كافي على الهاتف الخاص بك ثم تقوم بإرسال رسالة نصية إلى الرقم الخاص ببلدك حيث تقوم باختيار الرقم الذي يساعدك على الاشتراك في هذه المسابقة في البلد التي تتواجد فيها. تقوم بكتابة كلمة حلم أو دريم لكي تتمكن من الاشتراك في هذه المسابقة وسوف تصل إليك العديد من الأسئلة ينبغي عليك الإجابة عليها بشكل صحيح حتى تكون من المؤهلين للاشتراك في هذه المسابقة.

بعد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة تكون قد تمكنت من الاشتراك في هذه المسابقة وسوف تكون من الأشخاص المؤهلين لفرصة السحب أو الاتصال أو تصل إليك رسالة للإجابة على الأسئلة أكثر من مرة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك أن تشترك في هذه المسابقة من خلال الرقم المرادف لبلدك وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أرقام الاشتراك في هذه المسابقة من جميع الدول العربية،

كما أنه يمكنكم الاشتراك في هذه المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية من خلال الرقم التالي 95540 أو على رقم 9 5 4 5 8 كما أنه يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل دولة الأردن على رقم 9 4 0 0 9 9. يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل المملكة السعودية على رقم 58888 أو من داخل دولة الإمارات على 5544 . يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل دولة الكويت وذلك من خلال رقم 4242 أو من دولة العراق الاتصال على رقم 2 2 6 6.