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الرياض - احمد صلاح - حقيقة وجود حوت الاوركا في الجزائر . تم نشر فيديو يظهر مجموعة من الحيتان قرب أحد شواطئ الجزائر شاطئ (عين تموشنت)،مما أثار ضجة في البلاد وتم نشر و مشاركة الفيديو لآلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية أهم التفاصيل حول حقيقة وجود حوت الاوركا في الجزائر .

حقيقة وجود حوت الاوركا في الجزائر

يظهر بالفيديو حيتان تقوم بالسباحة بالقرب من أحد الشواطئ الصخرية، وتم كتابة حوت قاتل او حوت الاوركا، وذلك لأول مرة على شواطئ الجزائر بعد ان تم ايقاف إبحار السفن بشكل شبه تام. ويظهر التعليق صوتي باللهجة الجزائرية حيث يقال به سبحان الله كنا نقوم بالتفكير بالسباحة هنا لكن انظروا ماذا وجدنا هنا في الجزائر! ولاقى الفيديو انتشارا واسعا حيث، تم مشاركة الفيديو أكثر من ثلاثين ألف مشاركة، مليون وستمائة الف مشاهدة من هذه الصفحه التي قامت بنشره فقط، وذلك بداية بدءا من نشره في الخامس عشر من تموز يوليو 20 20 كما يتم نشره على موقع اليوتيوب ونشره باللغة الفرنسية أيضا، لكن ما يثير الدهشة انه في الاساس تم التقاطه بنيوزيلندا وتم تركيب التعليق الصوتي باللغة العربية عليه ونشره ليلاقي تلك الضجة.

حيتان الأوركا مهددة بالانقراض

من الجدير بالذكر أنه يعرف عن حيتان الاوركا أن أو الحيتان القاتلة تقوم بالعيش بالمناطق الباردة مما يثير الريبة في أن يكون ذلك الفيديو تم التقاطه بالفعل بالجزائر لكن تقطيع والقيام بالبحث عنه لم يرشد إلى أي نتيجة. وبما أن المناطق الأبرد بالعالم هي موطن الحيتان ،إلا أنه لا يمكننا القيام بالعثور على العديد منها بالبحر المتوسط وذلك لان هذا الموقع يعد بالنسبة لها بيئة غير محصنة، و يجعلها مهددة بالانقراض . لذا فمن الصعل تواجد حيتان الاوركا بشواطئ الجزائر