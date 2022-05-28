نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم اليوم السبت 28 مايو 2022 عروض اليوم الواحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض العثيم اليوم السبت حيث تعد من العروض التي يبحث عليها دائما المواطنين عبر محرك البحث جوجل لذالك نقدم لكم المجله الخاصه بالعرض والتي تحتوي علي اقوي التخفيضات المميزه للغايه باسعار لا تقبل المنافسه حيث تعد عروض العثيم اليوم من اجود العروض التي تحتوي علي جميع السلع الغذائيه بخصم يصل الي 50% كي يستفيد الجميع من العرض حيث يستمر حتي نهايه الاسبوع.

عروض العثيم اليوم

تتضمن اسواق عبدلله العثيم اقوي التخفيضات التي يبحث عليها الاشخاص دائما حيث تحتوي علي كافه انواع الخضروات واللحوم المجمده والطازجه وتقدم ايضا جميع الاجهزه المنزليه باسعار مخفضه للغايه حيث تحتوي علي كافه الاجهزه الكهربائيه من ادوات للمطبخ وشاشات التليفزيون وغيرها من الادوات الالكترونيه كالجوالات المحمول حيث تحتوي علي جميع انواع الاجهزه مثل ريلمي واوبو وايفون ايضا.

مجله عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم جميع انواع المنظفات والمعقمات ومنتجات العنايه بالبشره ايضا حيث تقدمها بتخفيضات كبيره كي يتمكن الجميع من الشراء والاستفاده من هذا العرض ومنتجاته جميعا لذالك لا تفوتكم تلك التخفيضات المميزه والتي لن تجدونها في اي مكان اخر حيث يتواجد العرض في جميع مدن المملكه العربيه السعوديه حيث يمكن لكم الذهاب لاقرب سوق او سوبر ماركت خاص بعبدلله العثيم والاستفاده من هذا العرض.

تحتوي اسواق العثيم علي جميع انواع البقوليات حيث تقدم العدس الاحمر والفصوليا والمكسرات ايضا بجميع انواعها حيث تحتوي علي جوز الهند بسعر 13.95 ريال سعودي والحمص وسميد خشن ايضا بسعر 5.95 ريال سعودي وبرغل ابيض خشن بسعر 6.95 ريال سعودي وهيل زدني وفلفل مجدي اسود ناعم وبهارات مجدي بسعر 3.50 ريال سعودي فقط وتمر الاصيل وتمر صقعي كرتون وعجينه التمر وتمر خلاص القصيم ايضا بسعر 10.95 ريال سعودي .

تشمل ايضا كافه انواع الفاكهه الطازجه حيث تقدم المانجو بجميع انواعهوالليمون وجزر طازج مغلف بسعر 3.95 ريال سعودي فقط وكوسه خضراء ايضا وخس لولو علبه بسعر 5.95 ريال سعودي فقط وبخاري حمراء وشمام منجاوي بسعر 3.95 ريال سعودي فقط وكمثري روز ماري بسعر 6.95 ريال سعودي فقط وجميع انواع المشروبات الغازيه حيث تحتوي عروض العثيم اليوم السبت علي البيبسي وكافه انواع المشروبات الغازيه والتي يحتاج اليها المواطنين في فصل الصيف مع المشروبات الطازج الاخري.