تعرف على موعد زيارة الروضة الشريفة للسيدات عام 2022 يوميا بكل سهولة

موعد زيارة الروضة الشريفة للسيدات أو كما تسمى الروضة المباركة أو الروضة النبوية؛ فهو مكان مقدس للمسلمين يقع بين المنبر وحجرة النبي محمد صلي الله عليه وسلّم حيث يبلغ طول الروضة الشريفة 53 ذراعا أي ما يعادل 26 متر تقريبا ونصف، وتتميز بلونها الأخضر ويزورها الكثير من جموع البشر من جميع أنحاء الأرض.

موعد زيارة الروضة الشريفة للسيدات

موعد زيارة الروضة الشريفة للسيدات تتم من خلال ثلاث فترات، وهي كالآتي:

الفترة الأولى: هي تبدأ من وقت الشروق إلى ما قبل صلاة الظهر.

الفترة الثانية: وهي تبدأ من بعد صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر.

الفترة الثالثة: تبدأ هذه الفترة من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12.00 مساء.

خطوات حجز موعد زيارة الروضة الشريفة

يتم حجز موعد زيارة الروضة الشريفة للنساء من خلال تطبيق اعتمرنا أو توكلنا فقط يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

يجب تنزيل تطبيق اعتمرنا من خلال تطبيق جوجل بلاي لهاتف الأندرويد.

يتم النقر على مستخدم جديد.

يجب التحقق من التسجيل في تطبيق توكلنا.

إدخال البيانات التي يطلبها الموقع منك مع مراعاة كتابتها صحيحة، وهى كالآتي:

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

إدخال مدينة الإقامة وتاريخ الميلاد.

الضغط على أيقونة الذهاب إلى الروضة النبوية.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالزائر وكتابة البريد الإلكتروني.

سوف تظهر أمامك التواريخ الخاصة بالجولة عليك تحديد الميعاد المناسب لك.

من الشروط الأساسية والمهمة هي تلقي لقاح فيروس كورونا من خارج المملكة أو داخلها.

الأبواب الخاصة بالنساء أثناء زيارة الروضة النبوية

قالت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنها قد خصصت أبواب في المسجد النبوي للنساء، وذلك لكي يتمكنوا من دخول الروضة في المساء، وهذه الأبواب هي: