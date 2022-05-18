شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 50% اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في عرض وتقديم أكبر الخصومات القوية مع العروض الرائعة والمذهلة جدًا التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها وتكون متميزة بها، وكذلك فإن الشركة قد استطاعت أن تقدم الخصومات الكبيرة والرائعة بالسعر المناسب والملائم مع كل فرد في السعودية، حيث أن الشركة تعتبر من الشركات المتخصصة في بيع كل الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة في بيع كافة الإلكترونيات التي توفرها الشركة بالسعر الذي يناسب ويلائم كل شخص بالمملكة العربية السعودية حتى يحصل وينال كل فرد في المملكة العربية السعودية على جميع ما يريده ويحتاجه سواء كان من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وكذلك الكهربائية، حيث أن شركة اكسترا تعتبر من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول للأسواق المالية والمركزية في السعودية.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية العربة اليدوية من النوع هومز القابلة للطي المصنوع من الألومنيوم تكون بسعر 89 بدلًا من 249 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجمها 75 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 3999 بدلًا من 5199 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية غسالة من النوع باناسونيك ذات فتحة أمامية حجم 7 كيلو للغسيل تكون باللون الأبيض بسعر 1549 بدلًا من 2129 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم

خصومات اكسترا الأسبوعية مظلة القماش الصناعي مع المقاعد أبعاد 3.8 * 2.65 متر تكون بسعر 999 بدلًا من 2759 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية آبل ماك برو سعة 256 جيجابايت 8 جي رام بحجم 13 بوصة تاتش بار باللون الفضي يكون بسعر 5499 بدلًا من 5999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية موقد الغاز من النوع جيبسون مقاس 90 * 60 سم ذات الأمان الكامل عدد 5 عيون مصنوع من الستانلس ستيل يكون بسعر 1799 بدلًا من 1889 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية شاشة التلفزيون من النوع ال جي حجم 86 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 7799 بدلًا من 15799 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليومية