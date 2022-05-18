نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى حتى 70% عروض حتى نهاية شهر مايو على الأجهزة و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى حتى 70% عروض حتى نهاية شهر مايو على الأجهزة و الشاشات، يتوفر اريستون فرن كهربائي داخلي سعة 66 لتر 60 سم أسود و ستانلس بسعر 2009 ريال بدلا من 2499 ريال تخفيض 20%، مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 96 ريال شهريا مع هدية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو على الأجهزة الكهربائية و الشاشات.

خصومات اكسترا الكبرى حتى 70%

يتوفر تلفزيون 65 بوصة من النوع تي سي ال سمارت تي في فائق الوضوح، بسعر 5499 ريال بدلا من 8049 ريال تخفيض 32% ضمن خصومات اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو مع إمكانية تقسيط المبلغ بقيمة 263 ريال شهريا، يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى تلفزيون 65 بوصة من النوع ال جي سمارت تي في فائق الوضوح بسعر 7599 ريال بدلا من 26499 ريال تخفيض 72%، مع إمكانية الحصول على هدية مجانية بقيمة 1299 ريال مع إمكانية تقسيط المبلغ بقيمة 364 ريال شهريا.

عروض الثلاجات اكسترا الكبرى

تتوفر هاير ثلاجة 3.15 قدم باللون الأبيض بسعر 649 ريال بدلا من 899 ريال تخفيض 28%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 32 ريال شهريا، تتوفر ضمن عروض شهر مايو اكسترا الكبرى ال جي ثلاجة 15.4 قدم لينير كمبروسر بسعر 3199 ريال بدلا من 4899 ريال تخفيض 35%، مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 153 ريال شهريا مع هدية بقيمة 250 ريال.

عروض شهر مايو اكسترا الكبرى

يتوفر مكيف جداري من النوع كلاس برو عدد وحدات 22 ألف وحدة مع إمكانية توزيع الهواء على أربعة إتجاهات بسعر 2499 ريال بدلا من 3299 ريال تخفيض 25%، ضمن خصومات اكسترا الكبرى ربع الثمن مع إمكانية الحصول على عدد 2 هدايا مجانية بقيمة 429 ريال مع إمكانية تقسيط المبلغ بقيمة 120 ريال شهريا، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى مكيف جداري جري عدد الوحدات 23 ألف وحدة مع إمكانية التنظيف الذاتي هار و بارد، بسعر 3649 ريال بدلا من 4499 ريال تخفيض 18%، مع إمكانية إختيار مجموعة هدايا مجانية مع إمكانية تقسيط المبلغ بقيمة 175 ريال شهريا.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

تتوفر غسالة من النوع باناسونيك مع إمكانية التعبئة من الأمام سعة 8 كيلو باللون الفضي، بسعر 1849 ريال بدلا من 2469 ريال تخفيض 26%، مع إمكانية الحصول على هدية مجانية بقيمة 250 ريال مع إمكانية تقسيط المبلغ بقيمة 89 ريال شهريا، تتوفر غسالة من النوع ويرلبول مع إمكانية التعبئة من الأمام سعة الغسيل 10 كيلو و التجفيف 7 كيلو باللون الفضي، بسعر 4009 ريال بدلا من 4849 ريال تخفيض 18%، مع إمكانية الحصول على هدية مجانية بقيمة 250 ريال مع إمكانية تقسيط المبلغ بقيمة 192 ريال شهريا ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو.