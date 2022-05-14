نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم hyper panda على الجوالات والالكترونيات في مهرجان اقوى العروض من هايبر بنده الكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم hyper panda بأسعار مخفضة للجوالات والاجهزة الالكترونية، في اقوى الخصومات المقدمة من بنده الكترونيات على الاطلاق في السعودية داخل هايبر بنده اون لاين ، وهذا كله تجدوه من خلالنا في مقال اليوم الذي نلقى الضوء فيه على اسعار الجوالات وملحقاتها في مجلة بنده و تسوق أون لاين هايبر بنده.

وتتيح بنده لعملائها خاصية الإطلاع على كل خصوماتها عبر تصفح مجلة بنده التي تصدر كل أسبوع في صباح يوم الأربعاء، والتي تضم في الأسبوع الحالي تخفيضات بأسعار تبدأ من 5 ريال سعودي فقط، كما تضم المجلة جديد أسعار الفاكهة والأغذية، والخضراوات، مع صفحاتها الثابتة عن أسعار الجوالات في فروع هايبر بنده السعودية.

عروض بنده اليوم hyper panda على الجوالات والالكترونيات في مهرجان اقوى العروض من هايبر بنده الكترونيات

تنتشر فروع اسواق بنده في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية، بل ونجد بعض الفروع الموجودة في عدد من البلاد العربية الأخرى كذلك، وتقدم اسواق هايبر بنده بكل فروعها عدد من الخدمات الحصرية لعملائها، مثل خدمة الشراء بالبطاقات التي يتم شحنها بأكثر من طريقة، وكذلك خدمة التبرع التي تعتمدها جهات خيرية مسؤولة في المملكة.

ونحن نهتم بكل عروض بندة السعودية panda لكونها أكثر ما يبحث عنه المستهلكين حاليًا، وتسهيلًا عليكم تجدون كل اسعار الجوالات في كتالوج بنده من جميع الماركات، كما تجدون اسعار حصرية على أجهزة التابلت وابل ايباد، مع مجموعة مميزة من ملحقات الجوالات التي لا غنى عنها، وتمتد تلك الخصومات في فروع متجر بنده لفترة محدودة.

خصومات خاصة من بنده

مكنسة كهربائية من كولين بسعة 21 لتر، متاح بسعر 179 ريال سعودي بدل من 239 ريال سعودي.

صانعة الوافل من اريتي، متاح منها اللون الأحمر بسعر 119 ريال سعودي بدل من 139 ريال سعودي.

عجانة من سينكور متاحة بسعر 449 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي.

اسعار لا مثيل لها من بنده

محضرة طعام من كينوود تعمل بقوة 800 واط، متاحة حصري للأعضاء بسعر 199 ريال سعودي بدل من 419 ريال سعودي.

فرامة من مولينكس متاحة بسعر 399 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي.

فرامة لحم من كولين تعمل بقوة 1400 واط، متاحة بسعر 149 ريال سعودي بدل من 249 ريال سعودي.

تخفيضات جديد الأجهزة من بنده

مطحنة قهوة من مولينكس، متاحة بسعر 89 ريال سعودي فقط لاغير بدل من 179 ريال سعودي.

مطحنة قهوة من أريتي، متاحة بسعر 79 ريال سعودي بدل من 109 ريال سعودي.

محضرة قهوة من كليك اون، مع سعة مقدارها 1.25 لتر، متاحة بسعر خاص جدًا 89 ريال سعودي بدل من 109 ريال سعودي.

الأجهزة الجديدة بفروع بنده

مكواة تعمل بخاصية البخار من كينوود، تعمل بقوة قدرها 1100 واط، متاحة بسعر 59 ريال سعودي بدل من 69 ريال سعودي.

مكواة كهربائية يدوية من كليك اون، متاحة بسعر 59 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.

غسالة بتعبئة علوية من جيباس، متاحة بسعر 599 ريال سعودي بدل من 749 ريال سعودي.

خصومات خاصة من بنده

ثلاجة من كليك اون بسعة 48 لتر، متاحة بسعر 349 ريال سعودي بدل من 549 ريال سعودي.

بوتاجاز للتسخين من بالسون، مزود بموقد واحد، يعمل بقوة 1500 واط، متاح بسعر 99 ريال سعودي بدل من 139 ريال سعودي.

مايكروويف من وايت ويستنجهاوس، بسعة 20 لتر، متاح بسعر 249 ريال سعودي بدل من 349 ريال سعودي.

عرض بنده حتى نفاذ الكمية

خصم لفترة محدودة على سعر جهاز فرن كهربائي من اي تي سي، بسعة 60 لتر، متاح بسعر 369 ريال سعودي بدل من 469 ريال سعودي.

عرض خاص من بنده حتى نفاذ الكمية على سعر جهاز صانعة ساندويتش من سينكور متاحة بسعر 79 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصم بنده لفترة محدودة

جهاز مايكروويف كهربائي وايت ويستنجهاوس، تعمل بقوة 900 واط، بسعة 30 لتر، متاح منه اللون الرمادي بسعر 399 ريال سعودي بدل من 599 رسال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

آلة ماكينة تشذيب من وآل، نتاحة بسعر 77 ريال من بدل من 99 رسال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اسعار الأجهزة الجديدة من بنده

في التالي متاح أسعار أجهزة كثيرة من هايبر بندة بخصم خصري لفترة محدودة، كما أن تاك العروض تجوها متاحة للإطلاع عليها اون لاين، حتى تتمكنون من معرفصة السعر قبل التوجه إلى المتجر، ومن بيت تلك المنتجات يوجد شاشات، وجوالات، وأجهزة مكبرات الصوت، والطباعة، والباور بانك، وأجهزة ذكية تعمل بنظام الأندرويد.

كل هذا متاح في الفروع جميعها مع خدمة التوصيل المجاني المقدم من أسواق بنده داخل المناطق الموجودة داخل مناطق المملكة العربية السعودية، وهذا يخص مجموعة معروضات مختارة من الأجهزة الكهربائية المنزلية الحديثة من الشاشات، لكونها تحتاج إلى النقل بعناية والتاكد من وصولها لباب المنزل سليمة دون حدوث ضرر بها أو خدوش.

خصم على سعر جهاز اندرويد للتلفزيون مي بوكس اس من شاومي، متاح بسعر 239 ريال سعودي بدل من 437 ريال سعودي.

عرض من بنده حصري على سعر تلفزيون امبكس جلوريا مقاس 65 بوصة، شاسة ذكية بجودة 4 كيه، متاح بسعر 1699 ريال سعودي بدل من 2409 ريال سعودي.

تنزيلات كبرى من بنده

طابعة الكل في واحد من اتش بي، متاحة بسعر 139 ريال سعودي بدل من 169 ريال سعودي.

جهاز راوتر يعمل بخاصية الواي فاي اللاسلكية من هواوي، متاح باللونين الأبيض والأسود بسعر 249 ريال سعودي بدل من 329 ريال سعودي.

بطاريات انرجايزر ادفانس AA أو AAA، عدد 4 قطع، متاحة بسعر 24 ريال سعودي بدل من 43 ريال سعودي.

تنزيلات رمضان من بنده

قرص تخزين من توشيبا بمساحة سعتها 1 تيرا بايت، يضم مدخل يو اس بي 3.0، والقرص متاح بسعر 179 ريال سعودي بدل من 229 ريال سعودي.

قرص تخزين من توشيبا بمساحة سعتها 2 تيرا بايت، يضم مدخل يو اس بي 3.0، والقرص متاح بسعر 259 ريال سعودي بدل من 328 ريال سعودي.

خصومات ولا أروع من بنده

جهاز جوال سامسونج جالاكسي ايه 02 samsung galaxy a02 الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، يضم الجوال مكان لتشغيل شريحتين إتصال، يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 32 جيجا بايت، وهو مصمم بشاشة مقاس 6.5 بوصة، الجوال متاح بسعر 399 ريال سعودي بدل من 425 ريال سعودي.

جهاز جوال سامسونج جالاكسي ايه 03 samsung galaxy a03 الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، يضم الجوال مكان لتشغيل شريحتين إتصال، وهو يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 32 جيجا بايت، كما أنه مصمم بشاشة كبيرة بمقاس 6.5 بوصة، الجوال متاح بسعر 349 ريال سعودي فقط بدل من 369 ريال سعودي لمدة محدودة.

أحدث الجوالات من بنده

جهاز جوال سامسونج جالاكسي اي 52 samsung galaxy a52 الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، يضم الجوال مكان لتشغيل شريحتين إتصال، وهو يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، كما أنه مصمم بشاشة كبيرة بمقاس 6.5 بوصة، الجوال متاح بسعر 1149 ريال سعودي فقط بدل من 1249 ريال سعودي.

عرض على جهاز جوال سامسونج جالاكسي اي 12 samsung galaxy a12 الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، يضم الجوال مكان لتشغيل شريحتين إتصال، وهو يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 64 جيجا بايت، كما أنه مصمم بشاشة كبيرة بمقاس 6.5 بوصة، الجوال متاح بسعر 575 ريال سعودي فقط بدل من 599 ريال سعودي.

اسعار بنده لفترة محدودة

جوال لينوفو كاي 14 بلس lenovo k14 plus الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، يضم الجوال مكان لتشغيل شريحتين إتصال، وهو يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 64 جيجا بايت، كما أنه مصمم بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، الجوال متاح بسعر 529 ريال سعودي فقط بدل من 549 ريال سعودي.

خصم على سعر جهاز جوال نوكيا 6300 + 4 ميجابايت 4g nokia الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، يضم الجوال مكان لتشغيل شريحتين إتصال، وهو يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 512 جيجا بايت، كما أنه مصمم بشاشة بمقاس 2.4 بوصة، الجوال متاح بسعر مخفض 185 ريال سعودي فقط بدل من 223 ريال سعودي.

كتالوج بنده السعودية الجديد

جوال شاومي ريدمي نوت 11 xiaomi redmi note 11 الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، يضم الجوال مكان لتشغيل شريحتين إتصال، وهو يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، مع مساحة 4 جيجا بايت لذاكرة الرام المؤقتة، كما أنه مصمم بشاشة بمقاس 6.53 بوصة، الجوال متاح بسعر 699 ريال سعودي فقط بدل من 799 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي 9 xiaomi redmi 9 الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، يضم الجوال مكان لتشغيل شريحتين إتصال، وهو يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 32 جيجا بايت، مع مساحة 2 جيجا بايت لذاكرة الرام المؤقتة، كما أنه مصمم بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، الجوال متاح بسعر 369 ريال سعودي فقط بدل من 419 ريال سعودي.

أسعار مخفضة من بنده

جوال نوكيا 30 nokia الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، يضم الجوال مكان لتشغيل شريحتين إتصال، وهو يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 32 جيجا بايت، مع مساحة 3 جيجا بايت لذاكرة الرام المؤقتة، كما أنه مصمم بشاشة بمقاس 6.32 بوصة، الجوال متاح بسعر 489 ريال سعودي فقط بدل من 999 ريال سعودي.

جوال نوكيا بلس سي 01 nokia plus c01 الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، يضم الجوال مكان لتشغيل شريحتين إتصال، وهو يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 16 جيجا بايت، مع مساحة 2 جيجا بايت لذاكرة الرام المؤقتة، كما أنه مصمم بشاشة بمقاس 5.45 بوصة، الجوال متاح بسعر 269 ريال سعودي فقط بدل من 319 ريال سعودي.

عرض خاص من بنده على الجوالات

جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس، الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الخامس 5 جي، يضم الجوال مكان لتشغيل شريحتين إتصال، وهو يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، مع مساحة 8 جيجا بايت لذاكرة الرام المؤقتة، كما أنه مصمم بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، الجوال متاح بسعر حصري فقط للأعضاء 1419 ريال سعودي فقط بدل من 1659 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max 5g، الداعم لتشغيل كل شبكات إتصال الجيل الخامس 5 جي، الجهاز يأتي بمساحة تخزين خاصة بالذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، مع مساحة 8 جيجا بايت لذاكرة الرام المؤقتة، كما أنه مصمم بشاشة بمقاس 6.7 بوصة، الجوال متاح بسعر 4799 ريال سعودي فقط بدل من 5199 ريال سعودي.

اسعار مخفضة من هايبر بنده

تخفيض كبير على سعر جهاز تليفزيون سكاي وورث skyworth بمقاس 32 بوصة، شاشة ال اي دي led، ذات جودة عالية اتش دي hd، الجهاز متاح لفترة محدودة بسعر مخفض بفروع بنده 599 ريال سعودي فقط لا غير، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من مبلغ 899 ريال سعودي.

عرض مميز وحصري من بنده على سعر جهاز مضخم ومكبر الصوت من إنتاج شركة سكاي وورث skyworth، الجهاز متاح في كل فروع هايبر بنده داخل السعودية لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، والجهاز بسعر مخفض جدًا بمبلغ 299 ريال سعودي فقط لا غير، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من مبلغ 449 ريال سعودي.

سعر الأجهزة في فروع بنده

سعر مميز جدًا لجهاز شاشة تليفزيون امبكس جلوريا الذكية بمقاس 50 بوصة، والتي تم تصميمها بجودة عالية الوضوح 4 كيه، الجهاز متاح بسعر 1199 ريال سعودي فقط، بدل من مبلغ 1899 ريال سعودي، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، كما متاح خدمة التوصيل المجاني للشاشة حتى باب المنزل.

شاشة تليفزيون سكاي وورث الداعم لخدمات جوجل، بمقاس 50 بوصة اتش دي ار، تعمل بنظام ذكي اندرويد 10، تقدم جودة عالية الوضوح 4 كيه، الجهاز متاح بسعر 1599 ريال سعودي فقط، بدل من مبلغ 2299 ريال سعودي، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، كما متاح خدمة التوصيل المجاني للشاشة حتى باب المنزل.

الشاشات المتاحة في بنده

عرض حصري في بنده على سعر شاشة تليفزيون تي سي ال الذكية بمقاس 65 بوصة، والتي تم تصميمها بجودة عالية الوضوح 4 كيه، الجهاز متاح بسعر 2599 ريال سعودي فقط، بدل من مبلغ 3499 ريال سعودي، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، كما متاح خدمة التوصيل المجاني للشاشة حتى باب المنزل.

شاشات بنده

شاشة تليفزيون تي سي ال الذكية بمقاس 55 بوصة، والتي تم تصميمها بجودة عالية الوضوح 4 كيه، الشاشة تعمل من خلال نظام اندرويد الذكي، وهي متاحة بسعر 1999 ريال سعودي فقط، بدل من مبلغ 3099 ريال سعودي، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، كما متاح خدمة التوصيل المجاني للشاشة حتى باب المنزل.

وهذه كانت التخفيضات المتاحة لدى فروع اسواق هايبر بنده لفترة محدودة تنتهي بنفاذ الكمية من المعروضات من المختارة، وهكذا يمكنكم الحصول على أرخص سعر لمنتجاتكم من الأجهزة والإلكترونيات، والجوالات، وهذا من خلال منافذ البيع المعتمدة، كما أن بعض المنتجات متاح منها ألوان ومقاسات وأنظمة تشغيل متنوعة، لتختاروا من بينها ما ترغبوه.

تخفيضات رمضان الجديدة في بنده

تخصص متاجر هايبر بنده في كل فروعها داخل المملكة العربية السعودية قسم خاص لأجهزة المطبخ الكهربائية، والتي تجدون بها مختلف أجهزة المطبخ الأساسية والثانوية أيضًا من، والتي تضم قدور الضغط، والفرامات، والمطاحن، وصانعات السندوتشات، ومبردات الماء، والقلايات الهوائية الكهربائية، بجانب الاجهزة المعتادة من العصارات، والخلاطات، ومحضرات الطعام، والأفران، والغلايات.

قلاية بدون زيت من كينوود بسعر 249 ريال سعودي بدل من 579 ريال سعودي.

خلاط يدوي من دوتس، يعمل بقوة 250 واط، متاح بسعر 39 ريال سعودي بدل من 59 ريال سعودي.

خلاط يدوي من اريتا 3 في 1، متاح بسعر 95 ريال سعودي بدل من 175 ريال سعودي.

خصومات كبيرة من بنده

تخفيض حصري على خلاط يدوي من مولينكس، متاح بسعر 89 ريال سعودي بدل من 169 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة من مولينكس، متاح بسعر 79 ريال سعودي بدل من 189 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنتين من اريتي، متوفر باللونين الأبيض والرمادي، متاح بسعر 69 ريال سعودي بدل من 165 ريال سعودي.

تنزيلات عروض بنده

قلاية بدون زيت من كي أون، بسعة 17 لتر، تعمل بقوة 1500 واط، متاح بسعر 329 ريال سعودي بدل من 359 ريال سعودي.

عصارة كهربائية من كليك أون، تعمل بقوة 600 واط، متاح بسعر 99 ريال سعودي بدل من 159 ريال سعودي.

قلاية كهربائية من كليك أون، بسعة 1.8 لتر، متاح بسعر 39 ريال سعودي بدل من 59 ريال سعودي.

تنزيلات رمضانية في بنده

عرض حصري للأعضاء فقط على غلاية كهربائية من فيليبس philips ، بسعة 1.7 لتر، متاحة لفترة محدودة بسعر 99 ريال سعودي بدل من 139 ريال سعودي.

عرض حصري للأعضاء فقط على عصارة كهربائية من كينوود kenwood ، متاحة بخصم كبير من بنده بسعر 139 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.

اسعار بنده الكترونيات

عرض على عصارة كهربائية من مولينكس، متاحة بسعر 79 ريال سعودي بدل من 139 ريال سعودي.

خصم حصري على سعر قطاعة كهربائية من مولينكس، متاحة بسعر 129 ريال سعودي بدل من 249 ريال سعودي.

خصومات كبيرة من بنده على سعر عصارة كهربائية من كولين، متاحة بسعر 49 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.

الأجهزة الإلكترونية من بنده السعودية

خصم حصري من بندهة على سعر خلاط كهربائي من كليك اون 4 في 1، يعمل بقوة 400 واط، متاح بسعر 99 ريال سعودي بدل من 189 ريال سعودي.

خصم مميز من هايبر قطاعة زجاج كهربائية من دوتس بسعة 2.5 لتر، تعمل بقوة 400 واط، متاح بسعر 59 ريال سعودي بدل من 99 ريال سعودي.

خصومات مميزة بفروع بنده

موزع مياه حار وبارد من كليك اون، متاح بسعر 279 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي.

خصم حصري للأعضاء على سعر صانعة الوافل من اريتي، متاح منه اللون الأحمر بسعر 99 ريال سعودي بدل من 139 ريال سعودي.

صانعة سندوتشات من تيفال، متاحة بسعر 199 ريال سعودي بدل من 339 ريال سعودي.

معروضات أجهزة بنده الجديدة

عروض حصرية على جهاز صانعة ساندوتش من دوتس، متاحة بسعر 59 ريال سعودي بدل من99 ريال سعودي.

خصومات مخفضة على مطحنة قهوة من مولينكس، متاحة بسعر 89 ريال سعودي بدل من 179 ريال سعودي.

تخفيضات جديدة على طاهية أرز من سينكور، متاحة بسعر 69 ريال سعودي بدل من 129 ريال سعودي.

سعر أجهزة المطبخ داخل فروع بنده

طاهية أرز من كليك اون، بسعة 1 لتر، متاحة بسعر 79 ريال سعودي بدل من 109 ريال سعودي.

فرامة لحم من كولين، متاحة بسعر خاص 149 ريال سعودي بدل من 249 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي من بالسون بسعة 6 لتر، متاح بسعر مخفض 199 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.

اسعار بنده السعودية

تقدم لكم فروع اسواق بنده العديد من الأجهزة المنزلية من مبردات المياه، وحلل الضغط الكهربائية ذات التقنية الحديثة في الطهي، بجانب الأفران وأجهزة المايكروويف الذكية، مع صانعات الساندوتشات، والعصارات، والغلايات، بالإضافة إلى القلايات الهوائية، والفرامات، والعجانات، والخلاطات بملحقاتها المتنوعة، وكل الأجهزة تلك متاحة بخصم كبير في السعودية حتى نفاذ الكمية أو إنتهاء مدة العرض.

عصارة كهربائية من مولينكس بسعر 199 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي.

خلاط زجاجي مع مطحنتين من اريتي، يعمل بقوة 1000 واط، بسعر 179 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي.

قطاعة كهربائية من فيليبس philips ، يعمل بقوة 450 واط، بسعر 99 ريال سعودي بدل من 179 ريال سعودي.

أرخص اسعار أجهزة بنده

قطاعة زجاج كهربائية من دوتس بسعة 2.5 لتر، متاحة بسعر 75 ريال سعودي بدل من 99 ريال سعودي.

خصم على قطاعة كهربائية من دوتس تعمل بقوة 850 واط، متاحة بسعر 119 ريال سعودي بدل من 199 ريال سعودي.

خلاط من سينكور، يعمل بقوة 1000 واط، متاح بسعر 199 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي.

تخفيضات من عروض بنده

خلاط يدوي من دوتس يعمل بقوة 250 واط، متاح بسعر 45 ريال سعودي بدل من 59 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة من بلاك اند ديكر، يعمل بقوة 400 واط، متاح بسعر 99 ريال سعودي بدل من 179 ريال سعودي.

خلاط يدوي من سينكور، يعمل بقوة 800 واط، متاح بسعر 9 ريال سعودي بدل من 149 ريال سعودي.

اسعار بنده المميزة

قلاية بدون زيت من تيفال tefal ، بسعة 4.2 لتر، تعمل بقوة 1400 واط، متاحة بسعر 249 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

فرامة لحم من كولين، تعمل بقوة 1400 واط، متاحة بسعر 139 ريال سعودي بدل من 249 ريال سعودي.

عجانة مع وعاء من سينكور، متاحة بسعر 299 ريال سعودي بدل من 449 ريال سعودي.

عروض بنده الجديدة حصريًا

عجانة من دوتس تعمل بقوى 1200 وات، متاحة بسعر 379 ريال سعودي بدل من 530 ريال سعودي.

عجانة من دوتس بسعة 1.6، متاحة بسعر 39 ريال سعودي بدل من 65 ريال سعودي.

عرض على محضرة طعام من كينوود تعمل بقوة 800 وات، متاحة بسعر 269 ريال سعودي بدل من 419 ريال سعودي.

سلع بنده

خصم كبير من بنده على عصارة كهربائية من سينكور، متاحة بسعر 45 ريال سعودي بدل من 69 ريال سعودي.

قلاية كهربائية هوائية من كليك أون، بسعة 1.8 لتر، متاحة بسعر 35 ريال سعودي بدل من 59 ريال سعودي.

جهاز موزع المياه من دوتس، يعمل بقوة 630 وات، متاحة بسعر 346 ريال سعودي بدل من 487 ريال سعودي.

اسعار الأجهزة الجدبدة في بنده

طاهية أرز من كينوود، بسعة 1.8 لتر، متاحة بسعر 199 ريال سعودي بدل من 269 ريال سعودي.

صانعة ساندويتش من دوتس، يعمل بقوة 900 وات، متاحة بسعر 69 ريال سعودي بدل من 99 ريال سعودي.

جهاز موزع المياه حار وبارد من كليك اون، متاحة بسعر 346 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي.

تخفيضات على سعر أجهزة بنده

جهاز ميكروويف من كينوود، بسعة 20 لتر، يعمل بقوة 700 واط، متاح بسعر 239 ريال سعودي بدل من 449 ريال سعودي.

فرن كهربائي من اي تي سي، بسعة 60 لتر، متاح بسعر 339 ريال سعودي.

فرن كهربائي من كليك اون، بسعة 46 لتر، يعمل بقوة 700 واط، متاح بسعر 229 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.

اجهزة بنده الكهربائية

طاهية أرز من سينكور، بسعة 2.8 لتر، يعمل بقوة 1000 واط، متاح بسعر 119 ريال سعودي بدل من 199 ريال سعودي.

قدر ضغط من كي اون، بسعة 10 لتر، يعمل بقوة 1400 واط، متاح بسعر 279 ريال سعودي بدل من 419 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي من دوتس، بسعة 12 لتر، يعمل بقوة 1500 واط، متاح بسعر 289 ريال سعودي بدل من 386 ريال سعودي.

أجهزة المطبخ في عروض بنده

في التالي متاح كل الأجهزة الخاصة بالمطبخ الحديث التي تهم كل ربات المنزل، حيث أنه متاح منهم الأجهزة المعتادة من الخلاطات والعصارات، وأيضًا الأجهزة المستخدثة على المطبخ في السنين الأخيرة من القلايات الهوائية والشوايات بالكهرباء، مع حلل الضغط الاي كثر إستعمالها مؤخرًا لما تقدمه من سرعة في طبخ اللحوم والأرز.

طاهية مندي أي تي سي بسعة 6 لتر بسعر 179 ريال سعودي بدل من 385 ريال سعودي.

طاهية أرز من سينكور بسعة 1.8 لتر بسعر 89 ريال سعودي بدل من 169 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي من دوتس بسعة 10 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدل من 365 ريال سعودي.

عروض بنده السوق

غلاية بلاستيكية من إنتاج شركة تيفال tefal بسعة 1.7 لتر بسعر 89 ريال سعودي بدل من 159 ريال سعودي.

فرن كهربائي من شركة كي أون بسعة 38 لتر بسعر 169 ريال سعودي بدل من 289 ريال سعودي.

غلاية كهربائية من إنتاج كولين بسعة 1.7 لتر بسعر مخفض 49 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.

خصومات عروض بنده الموفرة

غلاية كهربائية من إنتاج كينوود، مصنوعة من مادة الاستانلس ستيل، متاحة بسعة 1.7 لتر، وتجدوها بالفروع بسعر 99 ريال سعودي بدل من 189 ريال سعودي.

عصارة كهربائية من كينوود بسعة 1 لتر، تجدوها بسعر 89 ريال سعودي بدل من 139 ريال سعودي.

عصارة كهربائية من مولينكس، تعمل بقوة 350 واط، تجدوها بسعر 89 ريال سعودي بدل من 139 ريال سعودي.

عروض بنده بخصم كبير

قلاية بدون زيت من سنكور، بسعة 6 لتر، تجدوها بسعر 259 ريال سعودي بدل من 669 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة زجاجية من دوتس، بسعة 1.5 لتر، تجدوها بسعر 69 ريال سعودي بدل من 185 ريال سعودي.

خلاط يدوي من كي اون، يعمل بقوة 300 واط، تجدوها بسعر 39 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.

خصومات جديدة من بنده

خلاط كهربائي من كينوود، بسعة 2 لتر، يعمل بقوة 500 واط، تجدوه بسعر 89 ريال سعودي بدل من 149 ريال سعودي.

خلاط يدوي من كليك اون، يعمل بقوة 350 واط، ومزود بعدد 2 سرعة، تجدوه بسعر 89 ريال سعودي بدل من 159 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت من كي وان، بسعة 6 لتر ، تعمل بقوة 1800 واط، تجدوها بسعر 199 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي.

عروض بنده في السوق

شواية كهربائية من كولين، تعمل بقوة 2000 واط، تجدوها بسعر 118 ريال سعودي بدل من 219 ريال سعودي.

شواية مسطحة من سينكور، تعمل بقوة 2300 واط، تجدوها بسعر 159 ريال سعودي بدل من 259 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت من فيليبس philips ، بسعة 2.6 لتر أو 1.2 كيلو جرام، تجدوها بسعر 539 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي.

عروض بنده الحصرية

عرض خاص لفترة محدودة من أسواق هايبر بنده على سعر جهاز قلاية هوائية كهربائية بدون زيت من إصدار شركة بلاك اند ديكر black + decker ، متاحة بسعة 4 لتر، وهي تعمل بقوة 1500 واط، القلاية تجدوها في مل كل الفروع ختى نفاذ الكمية بسعر 299 ريال سعودي بدل من 529 ريال سعودي.

اسعار بنده عروض

تتيح اسواق بنده في السعودية لكل العملاء خدمة التوصيل المجاني حتى باب المنزل على كل الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ، والتي تقدم عليها خصومات كبيرة في الكتالوج الحالي، كما بمكن تصفح التخفيضات كلها اون لاين من خلال صورة ال qr الموجوده في اعلى واسفل الصورة التالية، ونترككم مع الأسعار والعروض التي جاءت على النحو التالي.

محضرة طعام من كينوود تعمل بقوة 1000 واط بسعر 419 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي من دوتس بسعة 12 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدل من 386 ريال سعودي.

محضرة طعام من مولينكس بسعر 229 ريال سعودي بدل من 449 ريال سعودي.

خلاط يدوي من كينوود بسعر 109 ريال سعودي بدل من 179 ريال سعودي.

أجهزة بنده

تخفيض على قدر ضغط كهربائي من بالسون بسعة 8 لتر، متاحة بسعر 299 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

عرض على خلاط يدوي من دوتس، يعمل بقوة 250 واط، بسعر 35 ريال سعودي بدل من 59 ريال سعودي.

خلاط مع وعاء من كولين، يعمل بقوة 150 واط، بسعر 65 ريال سعودي بدل من 95 ريال سعودي.

أجهزة الطبخ من بنده

خلاط يدوي من اريتي 2 في 1، متاحة بنصف السعر بسعر 87.50 ريال سعودي بدل من 175 ريال سعودي.

خلاط من دوتس 2 في 1 بسعة 1.5 لتر، بسعر مخفض إلى النصف 42.50 ريال سعودي بدل من 85 ريال سعودي.

خلاط ، يعمل بقوة 150 واط، بسعر 65 ريال سعودي بدل من 95 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنتين من مولينكيس، بسعر 199 ريال سعودي بدل من 339 ريال سعودي.

وبهذا تكون قدمت لكم اسواق بنده كل ما قد تحتاجون تحتاجون له من أجهزة مطبخ من كل الماركات المعروفة والشهيرة في داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن بعضها شهير على المستوى المحلى، والبعض الآخر شهير على المستوى العالمي، فعرضنا لكم منتجات ش كات مولينكس، واريتي، وكينوود، وبالسون، وكولين، و.وتس، لتختارو منها ما يروق لكم بأرخص سعر متاح في المملكة.

أقوى العروض من بنده

تقدم أسواق بنده للعملاء في المملكة العربية السعودية هدايا فورية عند الشراء ضمن مهرجان الكل رابح، والتي تقدم من خلاله قسائم شراء مجانية بقيمة تصل إلى مبلغ 300 ريال سعودي، والتي تقدمها لكم عند شراء منتجات بقيمة شرائية فوق مبلغ 300 ريال سعودي، من أي فرع من فروعها داخل المملكة.

جوال فيفو واي 72 vivo y72 جوال الجيل الخامس 5 جي 5g ، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 8 جيجا بايت، متاح في الفروع بسعر 1199 ريال سعودي بدل من 1299 ريال سعودي.

جوال فيفو واي 51 vivo y51 جوال الجيل الخامس 5 جي 5g ، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 8 جيجا بايت، متاح في الفروع بسعر 899 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي.

عروض بنده المذهلة للالكترونيات

وصل حديثًا جوال اوبو رينو 6 زد oppo reno 6z جوال الجيل الخامس 5 جي 5g ، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.43 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 8 جيجا بايت، متاح في الفروع بسعر 1399 ريال سعودي بدل من 1499 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس samsung galaxy a52s جوال الجيل الخامس 5 جي 5g ، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 8 جيجا بايت، متاح في الفروع بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 1659 ريال سعودي.

عروض بنده الافضل

جوال فيفو في 20 vivo v20 جوال الجيل الرابع 4 جي 4g ، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 8 جيجا بايت، متاح في الفروع بسعر 1229 ريال سعودي بدل من 1299 ريال سعودي.

عرض على جوال شاومي ريدمي 9 ايه xiaomi redmi 9a الجيل الرابع 4 جي، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 32 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 2 جيجا بايت، والجوال متاح في الفروع بسعر مخفض 369 ريال سعودي بدل من 419 ريال سعودي.

عروض بندة اليوم

عرض على جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس xiaomi redmi note 10s الجيل الرابع 4 جي، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.43 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 6 جيجا بايت، والجوال متاح في الفروع بسعر مخفض 789 ريال سعودي بدل من 949 ريال سعودي.

جوال نوكيا 6300 بلس nokia 6300 plus الجيل الرابع 4 جي بمعالج رباعي النواة، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 2.4 بوصة، ومدمج به مدخلان لشريحتين إتصال، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 512 ميجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 512 ميجا بايت، والجوال متاح في الفروع بسعر 185 ريال سعودي بدل من 214 ريال سعودي.

عروض بنده في رمضان

جوال سامسونج جالاكسي ايه 12 اس samsung galaxy a12 جوال الجيل الرابع 4 جي 4g ، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 32 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 4 جيجا بايت، متاح في الفروع بسعر 575 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

جوال لينوفو كي 14 lenovo k14 جوال يدعم شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي 4g، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 32 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 2 جيجا بايت، متاح في الفروع بسعر 379 ريال سعودي بدل من 449 ريال سعودي.

عروض بنده في الأسواق

جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس الجيل الخامس 5 جي samsung galaxy a52s 5g ، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 8 جيجا بايت، متاح في الفروع بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 1659 ريال سعودي.

جوال فيفو واي 51 4g vevo y51 الجيل الرابع 4 جي، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 8 جيجا بايت، متاح في كل الفروع بسعر مخفض لفترة محدودة 899 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي.

عروض بنده في متاجر السعودية

جوال فيفو واي 53 اس 4g vevo y53s الجيل الرابع 4 جي، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.58 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 8 جيجا بايت، متاح في كل الفروع بسعر مخفض لفترة محدودة 949 ريال سعودي بدل من 1149 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي 9 اي xiaomi redmi 9 a 4g الجيل الرابع 4 جي، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 32 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 2 جيجا بايت، متاح في كل الفروع بسعر خاص لفترة محدودة 349 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.

خصم عروض بنده على الجوالات

جوال فيفو في 20 4g vevo v20 الجيل الرابع 4 جي، يدعم شريحتين إتصال، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.4 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 8 جيجا بايت، متاح في كل الفروع بسعر مخفض لفترة محدودة 1229 ريال سعودي بدل من 1299 ريال سعودي.

جوال فيفو واي 72 5g vevo y72 الجيل الخامس 5 جي، يدعم شريحتين إتصال، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 8 جيجا بايت، متاح في كل الفروع بسعر لفترة محدودة 1199 ريال سعودي بدل من 1299 ريال سعودي.

اسعار جوالات السعودية في بنده

جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس xiaomi redmi note 10s 4g الجيل الرابع 4 جي، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.43 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 6 جيجا بايت، متاح في كل الفروع بسعر خاص لفترة محدودة 799 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي ايه 12 samsung galaxy a12 الجيل الرابع 4 جي، الجوال يأتي بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومعه سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 64 جيجا بايت خاصة بتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 4 جيجا بايت، متاح في كل الفروع بسعر خاص لفترة محدودة 575 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

اسعار أجهزة بنده الالكترونية

جوال لينوفو كيه 14 lenovo k14 الداعم لشبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، الجوال يأتي بمكان لشريحتين للإتصال، مع شاشة بمقاس 6.5 بوصة، وسعة للذاكرة الداخلية بمساحة 32 جيجا بايت للتخزين، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 2 جيجا بايت، متاح باللون الرمادي والأزرق بسعر 379 ريال سعودي بدل من 449 ريال سعودي.

جوال تي سي ال 20 tcl 20 الداعم لشبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، الجوال يأتي بمكان لشريحتين للإتصال، مع شاشة بمقاس 6.67 بوصة، وسعة للذاكرة الداخلية بمساحة 256 جيجا بايت للتخزين، بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 6 جيجا بايت، متاح باللون الرمادي والأزرق بسعر 849 ريال سعودي بدل من 1199 ريال سعودي.

خصم مميز على كل جوالات شاومي ريدمي 10 xiaomi redmi 10 4g الداعم لشبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، الجوال مزود بفتحتين لتشغيل شريحتين إتصال، مصمم بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، مع سعة للذاكرة الداخلية الخاصة بالتخزين بمساحة 64 جيجا بايت، هذا بجانب ذاكرة مؤقتة للتشغيل خاصة بالرام مساحتها 4 جيجا بايت، متاح باللون الرمادي والأزرق والأبيض بسعر 549 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

عروض بنده 2022

تشمل بنده على العديد من المنتجات المتنوعة التي تخص كل ربة منزل وجميع أفراد الأسرة، فبالرغم من كونها من المتاجر الكبيرة الشهيرة بعروض السلع الغذائية بكل أنواعها، إلا أنها تضم كذلك خصومات رائعة على الأجهزة المنزلية والإلكترونية، مع الكثير من مستلزمات المنزل وأدوات المعيشة التي نحتاج لها في حياتنا يوميًا.

ولم تكتفي متاجر أسواق بنده السعودية بتوفير تخفيضات كبيرة على الأجهزة المنزلية فقط، بل لديها كذلك أسعار مدهشة خاصة بالملحقات الإلكترونية الخاصة بالأجهزة الذكية، والتي من أهمية السماعات الذكية اللاسلكية، والسماعات الاير بودز التي تعمل بتقنية البلوتوث المتطورة، هذا بالإضاقة إلى العديد من الياعات الذكية التي يمكن إتصالها بالجوالات الحديثة بكل سهولة.

متاح في متجر بنده السعودية أحدث القدور الكهربائية التي تقدم لكم ألذ الأكلات في أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى غلايات الماء التي تمكنكم من تحضير المشروبات الساخنة في وقت قياسي، هذا مع القلايات الهوائية الكهربائية التي تقدم أشهى الأكلات بطريقة صحية، حيث تركز بنده على توفير الوقت والمجهود لربة المنزل، مما يتيح لها قضاء وقت فراغ أطول مع أسرتها وأصدقائها.

قدر ضغط كهربائي من كي أون بسعة 6 لتر، بسعر 179 ريال سعودي بدل من 259 ريال سعودي.

غلاية كهربائية بلاستيكية سينكور، بسعر 69 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.

قلاية رقمية بدون زيت من بلاك اند ديكر بسعة 4 لتر، بسعر 369 ريال سعودي بدل من 579 ريال سعودي.

أجدد عروض بنده

عرض حصري قلاية بدون زيت من فيليبس philips بسعة 0.8 كيلو جرام، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

خصم على غلاية ستانلس ستيل من جيباس، بسعر مخفض 65 ريال سعودي بدل من 89 ريال سعودي.

قطاعة من كولين تعمل بقوة 300 واط، بسعر خاص 59 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.

عروض بنده السوق

متاح في النقاط التالية أجود أنواع أجهزة العصر والخلاطات، التي تقدم لكم أفضل تجربة أداء لأنتاج كل أنواع العصائر الطبيعة المفيدى في مدة قصيرة جدًا وبمجهود أقل، حيث يمكن من خلالها الحصول على لي الفاكههة أو الخضرارلت دون هدر الكثير من محتواها، حيث نعرض لكم أجود الماركات في هذا المجال.

عصارة من سينكور بسعر 55 ريال سعودي بدل من 69 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي من بالسون بسعة 6 لتر، بسعر 259 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.

خلاط زجاجي يأتي مع مطحنتين من اريتي، بسعر 179 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي.

خلاط من مولينكس، بسعر 259 ريال سعودي بدل من 329 ريال سعودي.

عروض بنده الخاصة

خلاط عمودي مع وعاء من جيباس، بسعر 109 ريال سعودي بدل من 139 ريال سعودي.

طقم كاسات شاي من باسباتشي عدد 6 قطع، بسعر 10 ريال سعودي بدل من 52 ريال سعودي.

مكواة من تيفال tefal بسعر 75 ريال سعودي بدل من 139 ريال سعودي.

محضرة قهوة من كولين تعمل بقوة 900 وات، بسعر 89 ريال سعودي بدل من 119 ريال سعودي.

مفاجآت عروض بنده

مكواة بخار عمودية من فيليبس philips ، بسعر 239 ريال سعودي بدل من 339 ريال سعودي.

فرن كهربائي من اي تي سي بسعة 60 لتر، بسعر خاص 399 ريال سعودي بدل من 469 ريال سعودي.

مقلاة عميقة مصنوعة غير لاصقة من مستر كوك، بسعة 26 سم، بسعر 32 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

تنزيلات عروض بنده

شاشة تليفزيون دورا ال اي دي بمقاس 32 بوصة، بسعر 699 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون امبيكس جلوريا بمقاس 65 بوصة، شاشة ذكية 4 كيه، مزودة بمدخل اتش دي ام اي، بسعر 1699 ريال سعودي بدل من 2399 ريال سعودي.

قارورة مياه شها بسعة 530 مللي، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي.

اسعار عروض بنده

خصم على كل شاشات تليفزيون ساكي وورث اندرويد بمقاس 58 بوصة، شاشة ذكية 4 كيه بجودة الترا اتش دي، بسعر 2199 ريال سعودي بدل من 2999 ريال سعودي.

تخفيض حصري على سعر طقم شوك أو ملاعق عشاء من لامبرت، مكون من عدد 6 قطع، بسعر خاص 15 ريال سعودي بظل من 21 ريال سعودي.

تخفيضات عروض بنده لمدة محدودة

خصم مميز على شاشات تليفزيون تي سي ال اندرويد بمقاس 55 بوصة، شاشة تلفاز ذكية 4 كيه بجودة الترا اتش دي، بسعر 2199 ريال سعودي بدل من 3099 ريال سعودي.

أسعار مخفضة على طقم كاسات شاي من باسباتشي، مكون من عدد 6 قطع، بسعر 5 ريال سعودي بدل من 10 ريال سعودي.

أسعار منتجات أسواق بندة

شاشات تليفزيون سكاي وورث جوجل اتش دي ار، يأتي بنظام تشغيل ذكي اندرويد 10، بمقاس 50 بوصة، شاشة تلفاز ذكية 4 كيه بجودة الترا اتش دي، بسعر 1699 ريال سعودي بدل من 2299 ريال سعودي.

خصم مميز على قطاعة مع مقشرة بسعر خاص في فروع هايبر بنده 20 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي.

تخفيضات اسواق بنده في السعودية

شاشات تليفزيون سكاي وورث جوجل اتش دي ار، بمقاس 70 بوصة، بسعر 3099 ريال سعودي بدل من 4499 ريال سعودي، والسعر يشمل خدمة التوصيل حتى باب المنزل مع التركيب المجاني.

صينية فرن غير لاصقة من مستر كوك على شكل دائرة، بمقاس 34 و 38 سم، بسعر 77 ريال سعودي بدل من 83 ريال سعودي.

خصومات بنده على الشاشات

شاشات تليفزيون تي سي ال، تليفزيون ذكي مع شاشة مقاس 65 بوصة، يعمل بنظام اندرويد، بسعر 2899 ريال سعودي بدل من 3499 ريال سعودي، والسعر يشمل خدمة التوصيل حتى باب المنزل مع التركيب المجاني.

مقلاة عميقة غير لاصقة من مستر كوك، بمقاس 32 سم، بسعر 43 ريال سعودي بدل من 54 ريال سعودي.

عروض الالكترونيات من بنده

ومع الأجهزة الإلكترونية تتيح لكم أسواق هايبر بنده في المملكة العربية السعودية العديد من الملحقات الإلكترونية من السماعات ابلاسلكية الاير بودز، والتي تقدمها لكم بأرخص سعر ممكن، كما أنها تعرضها لكم بمواصفات قياسية تناسب الإستخدام اليومي مع كل أنواع أجهزة الجوالات الحديثة والتابلت والأيباد، وتجدون في التالي أسعار السماعات وفقًا لأحدث سعر تم طرحه في بنده السعودية.

سماعة لاسلكية برو بودز من روكسون، بسعر 89 ريال سعودي بدل من 229 ريال سعودي.

سماعة ستريو لاسلكية تعمل بتقنية البلوتوث من اكستريم، بسعر 39 ريال سعودي بدل من 59 ريال سعودي.

اسورة رياضية شاومي مي 5، بسعر 109 ريال سعودي بدل من 189 ريال سعودي.

مقلاة عميقة غير لاصقة من مستر كوك، بمقاس 26 سم، بسعر 32 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

وبهذا نجد اسواق بنده تهتم كذلك بتقديم تخفيضات على كل أدوات المطبخ التي تستخدم عل نطاق واسع في إعداد وجبات الطعام، كما ضمت في معارضها مختلف أنواع الور والمقلايات والصواني، لنجد منها التيفال والجرانيت، وهما من المواد الآمنة للإستخدام أثناء الطهي، فهي لا تتفاعل مع الأطعمة، طما أنها من المواد الغير لاصقة.

عروض بنده اليوم

عرض قوي جدًا على ماكينة محضرة القهوة من فيليبس philips ، بسعر خاص 179 ريال سعودي بدل من 229 ريال سعودي.

تخفيض حصري من بنده على فرن كهربائي ملحق به شواية من جيباس geepas بسعة 42 لتر، بسعر 259 ريال سعودي بدل من 379 ريال سعودي.

مستلزمات المنزل مع عروض بنده

موزع خاص بالمياه بتقنتين الماء الحار الساخن والماء البارد من جيباس geepas ، ملحق بالمبرد حافظة داخلية، بسعر 449 ريال سعودي بدل من 559 ريال سعودي.

خصم كبير جدًا على مكواة بخار من كي اون، تعمل بقوة 1800 واط، بسعر مخفض بقدر كبير 119 ريال سعودي بدل من 179 ريال سعودي.

اجهزة المطبخ في بنده

جهاز عجانة من اريتي تعمل بالكهرباء وتأتي مع وعاء معدني بسعة 1.5 لتر، مزودة بعدد 10 سرعات، وتعمل بقوة 550 واط، بسعر 339 ريال سعودي بدل من 769 ريال سعودي.

قلاية كهربائية تعمل بدون زيت من كي اون، الوعاء بسعة 6 لتر، بسعر مخفض بقدر كبير 229 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي.

اجهزة منزلية من بنده

غلاية كهربائية مصنوعة من الستانلس ستيل من كولين، بسعة 1.8 لتر، بسعر 39 ريال سعودي بدل من 65 ريال سعودي.

مكواة بخار من كي اون، الوعاء تعمل بقوة 1800 واط، بسعر 119 ريال سعودي بدل من 179 ريال سعودي.

عصارة كهربائية من كليك اون، بسعر خاص 99 ريال سعودي بدل من 149 ريال سعودي.

اسعار مخفضة في عروض بنده

جهاز فرامة لحم من مولينكس، بسعر 699 ريال سعودي بدل من 1149 ريال سعودي.

جهاز عجانه من سينكور، بسعر 839 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي.

جهاز خلاط يدوي من فيليبس بسعر 179 ريال سعودي بدل من 259 ريال سعودي.

جهاز خلاط من سينكور، بسعر 215 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي.

أجهزة المطابخ من عروض بنده

قدر ضغط من شركة مستر كوك، بسعة 7 لتر، بسعر خاص 89 ريال سعودي بدل من 119 ريال سعودي.

قدر ضغط من شركة مستر كوك، بسعة 9 لتر، بسعر مخفض 99 ريال سعودي بدل من 135 ريال سعودي.

قدر ضغط من شركة مستر كوك، بسعة 11 لتر، بسعر مميز 125 ريال سعودي بدل من 169 ريال سعودي.

اسعار ادوات المطبخ من بنده

مقلاة عميقة مصنوعة من الجرانيت غير لاصقة مع غطاء، من شركة مستر كوك، بسعة 26 سم، بسعر خاص 47 ريال سعودي بدل من 62 ريال سعودي.

مقلاة عميقة مصنوعة من الجرانيت غير لاصقة مع غطاء، من شركة مستر كوك، بسعة 30 سم، بسعر مميز 57 ريال سعودي بدل من 75 ريال سعودي.

الأجهزة الحديثة من اسواق بنده

مقلاة عميقة مصنوعة من الجرانيت غير لاصقة مع غطاء من مستر كوك، بسعة 34 سم، بسعر مخفض 69 ريال سعودي بدل من 89 ريال سعودي.

مقلاة عميقة مصنوعة من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك، بسعة 20 سم، بسعر رائع جدًا 25 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

اسعار عروض بنده

تخفيض على مقلاة عميقة مصنوعة من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك، مقاس 24 سم، بسعر خاص 33 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

صينية على شكل دائري غير لاصقة للفرن من مستر كوك، بمقاسات متنوعة 24 و 28 و 34 سم، بسعر حصري لفترة محدودة 71 ريال سعودي بدل من 88 ريال سعودي.

اسعار المنتجات في بنده

تخفيض كبير على مقلاة عميقة مصنوعة من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك، بسعة 32 سم، بسعر خاص لفترة محدودة 47 ريال سعودي بدل من 65 ريال سعودي.

خصم كبير على مقلاة عميقة مصنوعة من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك، بسعة 28 سم، بسعر مميز لفترة محدودة 39 ريال سعودي بدل من 55 ريال سعودي.

تخفيضات كبرى من بندة

تخفيض خاص من أسواق بندة على وعاء تحضير القهوة مصنوع من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك، بسعة 9 سم، بسعر 16 ريال سعودي بدل من 24 ريال سعودي.

وعاء تحضير القهوة مصنوع من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك، بسعة 10 سم، بسعر 17 ريال سعودي بدل من 25 ريال سعودي.

مفاجأة اسعار عروض بنده

عرض خاص جدًا وحصري من متجر بندة في السعودية على وعاء تحضير القهوة مصنوع من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك، بسعة 11 سم، بسعر 18 ريال سعودي بدل من 27 ريال سعودي.

خصم كبير على طقم عشاء من كوتايا مكون من عدد 24 قطعة، بسعر 125 ريال سعودي بدل من 273 ريال سعودي.

اجهزة بنده الذكية

جوال فيفو واي 53 اس vivo y53s مع شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الرابع بسعة 128 جيجابايت و 8 جيجابايت رام، بشاشة مقاس 6.58 بوصة، بسعر 949 ريال سعودي بدل من 1149 ريال سعودي.

جوال فيفو واي 51 vivo y51 مع شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الرابع بسعة 128 جيجابايت و 8 جيجابايت رام، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 899 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي.

اسعار عروض بنده الرائعة

جوال فيفو واي 72 vivo y72 مع شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الخامس، بسعة 128 جيجابايت و 8 جيجابايت رام، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 1199 ريال سعودي بدل من 1299 ريال سعودي.

جوال فيفو واي 20 vivo y20 مع شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الرابع بسعة 64 جيجابايت و 4 جيجابايت رام، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 599 ريال سعودي بدل من 669 ريال سعودي.

اجهزة جوالات بنده الذكية

جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس مع شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الرابع بسعة 128 جيجابايت و 6 جيجابايت رام، بشاشة مقاس 6.43 بوصة، بسعر 799 ريال سعودي بدل من 949 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي 10 مع شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الرابع بسعة 64 جيجابايت و 4 جيجابايت رام، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 549 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

اسعار بندة على الجوالات

جوال شاومي ريدمي 9 اي اس مع شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الرابع بسعة 32 جيجابايت و 2 جيجابايت رام، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.

جوال تي سي ال 20 مع شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الرابع بسعة 256 جيجابايت و 6 جيجابايت رام، بشاشة مقاس 6.67 بوصة، بسعر 849 ريال سعودي بدل من 1199 ريال سعودي.

أجهزة جوالات بندة الحديثة

عرض حصري لفترة محدودة من اسواق هايبر بنده السعودية على جوال تي سي ال 10 الذي يدعم شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الرابع 4 جي، بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع مساحة سعتها 6 جيجابايت لذاكرة رام، بشاشة مقاس 6.53 بوصة، بسعر مخفض جدًا 699 ريال سعودي بدل من 849 ريال سعودي.

الكترونيات بنده الحديثة

سماعات أذن ابل اير بودز لجوال ايفون 6 وجوال ايفون 6 اس، بسعر 99 ريال سعودي بدل من 139 ريال سعودي.

سماعات أذن ابل اير بودز لجوال ايفون 7، بسعر 55 ريال سعودي بدل من 145 ريال سعودي.

سماعة أذن من ماك لاسلكية تعمل بتقنية البلوتوث، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

اسعار بنده اكسسوارات الجوال

كابل ايفون لايتنينج بمنفذ يو اس بي، بطول 2 متر، بسعر 85 ريال سعودي بدل من 129 ريال سعودي.

كابل ايفون لايتنينج بمنفذ يو اس بي، بطول 1 متر، بسعر 65 ريال سعودي بدل من 89 ريال سعودي.

كابل ايفون لايتنينج بمنفذ يو اس بي، بطول 0.5 متر، بسعر 55 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الحصرية للالكترونيات

عرض مخفض على سماعة اذن لاسلكية من انتاج شركة او كي، بسعر 99 ريال سعودي بدل من 159 ريال سعودي.

جوال الكاتيل 3 اكس alcatel 3x مع شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الرابع بسعة 128 جيجابايت و 6 جيجابايت رام، بشاشة مقاس 6.52 بوصة، بسعر 599 ريال سعودي بدل من 749 ريال سعودي.

جوالات متاجر بندة

جوال سامسونج جالاكسي ايه 12 samsung galaxy a12 ، مع شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الرابع بسعة 64 جيجابايت و 4 جيجابايت رام، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 549 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس samsung galaxy a52 ، مع شريحتين إتصال، الجوال من فئة الجيل الخامس بسعة 128 جيجابايت و 8 جيجابايت رام، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 1559 ريال سعودي بدل من 1659 ريال سعودي.

اسعار جديدة من بنده

جهاز فرن مايكروويف من جيباس بسعة 30 لتر، سعره 439 ريال سعودي بدل من 579 ريال سعودي.

قلاية تعمل بدون زيت من تيفال بسعة 4.2 لتر، بقوة 1400 واط، سعرها 299 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

قطاعة من مولينكس، سعرها 149 ريال سعودي فقط لا غير بدل من 209 ريال سعودي.

عروض مدهشة من بنده

عرض خاص جدًا على غسالة ملابس بتعبئة علوية من جيباس، بسعة 10 كيلو جرام، سعرها 549 ريال سعودي فقط لا غير بدل من 949 ريال سعودي.

خصم كبير من بنده على فرن كهربائي مع شواية من جيباس، بسعة 42 لتر، سعرها 199 ريال سعودي فقط لا غير بدل من 379 ريال سعودي.

جوالات بنده الذكية

خصم على جوال الكاتيل 3 اكس alcatel 3x ، يضم الجوال مدخلين لشريحتان إتصال، بسعة 128 جيجا بايت للذاكرة الداخلية و سعة 6 جيجا بايت لذاكرة الرام، مع كاميرا بجودة 8 ميجا بيكسيل، متاح منه لونين الأخضر والأسود، تجدوه بسعر مخفض جدًا 599 ريال سعودي فقط لا غير بدل من 749 ريال سعودي.

خصم كبير على جوال سامسونج ايه 12 samsung galaxy a12 بشاشة مقاس 6.5 بوصة، يضم الجوال مدخلين لشريحتان إتصال، بسعة 64 جيجا بايت للذاكرة الداخلية و سعة 4 جيجا بايت لذاكرة الرام، مع كاميرا بجودة 8 ميجا بيكسيل، متاح منه 3 الوان الأزرق والأبيض والأسود، تجدوه بسعر 549 ريال سعودي فقط لا غير بدل من 599 ريال سعودي.

تخفيضات بندة للجوالات

خصم حصري وفوري من بنده عند شراء جوال سامسونج ايه 52 اس samsung galaxy a52s بشاشة مقاس 6.5 بوصة، مع سعة 128 جيجا بايت للذاكرة الداخلية و سعة 8 جيجا بايت خاصة بذاكرة الرام، مع كاميرا بجودة 32 ميجا بيكسيل، متاح منه 4 الوان الأخضر والوردي والأبيض والأسود، تجدوه بسعر 1559 ريال سعودي فقط بدل من 1659 ريال سعودي.

ويعد جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس هو الإصدار الجديد من جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 الذي تم طرحه في الشهور الأولى من العام الحالي، حيث يتسم هذا الجوال عنما سبقة من إصدارات بكونه من جوالات الجيل الخامس التي تتيح إمكانية الإتصال بشبكات الإتصال الجديدة والأسرع، والتي من المقرر توفيرها في البلاد العربية في العام المقبل.

الكترونيات بندة السعودية

نعرض عليكم في التالي أسعار أجهزة هايبر بنده المنزلية الخاصة بالمطبخ العصري الذي أصبح من سمات كل منزل حديث في الوقت الحالي، حيث ظهر العديد من الأجهزة الحديثة التي معها أصبحت مهمة تحضير الطعام أسهل بكثير عن السابق، من بين تلك الأجهزة نجد العصارات، والخلاطات، والغلايات، وما إلى ذلك من أجهزة حديثة.

أيضًا متاح لدى فروع أسواق بندة وهايبر بندة في كافة مدن المملكة العربية السعودية الأجهزة اليدوية التي تستخدم على نطاق واسع في التقطيع والعصر لتحضير مختلف أنواع الأكلات، وكذلك إعداد ألذ العصائر الطازجة، وبهذا يمكن تحضيرها بمجهود أقل، ناهيك عن طريقة التحضير التي أصبحت أسهل مع كل تلك الأجهزة الحديثة للمطبخ.

محضرة قهوة تركي من كولين بسعر 129 ريال سعودي بدل من 175 ريال سعودي،.

خلاط يدوي من براون بسعر خاص جدًا من بندة 259 ريال سعودي بدل من 409 ريال سعودي،.

مايكروويف من وايت وسيتنجهاوس بسعة 30 لتر، متاح باللون الرمادي، بسعر 439 ريال سعودي بدل من 689 ريال سعودي.

خصومات بنده الحصرية

غلاية كهربائية من الستانلس ستيل من كينوود، بسعر 169 ريال سعودي بدل من 229 ريال سعودي.

قطاعة كهربائية مناي تي سي، بسعر 55 ريال سعودي بدل من 85 ريال سعودي.

محضرة طعام كهربائية من كينوود، بسعر 189 ريال سعودي بدل من 319 ريال سعودي.

عصارة كهربائية من مولينكس، بسعر 89 ريال سعودي بدل من 119 ريال سعودي.

هذا بالإضافة إلى عصارة كهربائية من إنتاج شركة كليك اون، والتي تعمل بقوة قدرها 600 واط، كل هذا في تصميم أنيق وعصري، والذي تجدوه في أسواق بنده وهايبر بندة السعودية بـ 66 ريال سعودي فقط لا غير بدلًا من 159 ريال سعودي، وبهذا تمكنكم اسواق هايبر بنده من توفير مبلغ قدره 90 ريال سعودي.

تخفيضات بندة الجديدة على الالكترونيات

أقوى العروض تقدمها بنده في كل فروعها الخاصة بأسواق المملكة العربية السعودية، حيث تتيح العديد من الإلكترونيات من سماعات اونور وشواحن اوي المتنقلة، مع الخلاطات الكهربائية من كليك اون، بجانب الخلاطات اليدوية من جيباس، أو عصارات الفاكهة من كينوود، فكلها ماركات شهيرة تقدم أجود الأجهزة الإلكترونية بأسعار مميزة في اسواق بندة.

عرض حصري على سماعة لاسلكية برو بودزس من روكسون بسعر مخفض 89 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

خصم على قطاعة كهربائية من سينكور بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

تخفيض خاص على عصارة فاكهة كهربائية من كينوود بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 135 ريال سعودي.

خصومات جديدة من بنده

خصم مميز من بنده على سعر خلاط يدوي من سينكور بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

خلاط يدوي من جيباس 4 في 1 بسعر مميز 79 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

خلاط من كليك اون يعمل بقوة 500 واط، 4 في 1، بسعر خاص 119 ريال سعودي بدلًا من 175 ريال سعودي.

أقوى الأسعار المتاحة في بنده

عرض على شاحن متنقل من وأووي بقوة 16800 واط، بسعر 53 ريال سعودي بدلًا من 165 ريال سعودي.

سماعة لاسلكية من اونور، متاح منها اللون الأبيض، بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

شاحن متنقل من اس بي اس بقوة 5200 واط، بسعر 55 ريال سعودي بدلًا من 79 ريال سعودي.

اسعار مذهلة من بنده

تضم كل فروع اسواق بندة وهايبر بندة في داخل المملكة العربية السعودية أجهزة منزلية جديدة بتقنيات عالية جدًا وحديثة من العصارات الكهربائية، مع لقلايات بدون زيت الخاصة بالأطعمة السريعة التحضير، بجانب أجهزة الكي والعناية بالملابس، والغسالات، والغلايات التي تساعد في تحضير كل أنواع المشروبات الساخنة في أسرع وقت وبأسهل طريقة.

قلاية بدون زيت من انتاج شركة تيفال، بسعة 4.2 لتر، تعمل بقوة 140 واط، متاحة بسعر 329 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

مكواة جافة ثقيلة من انتاج شركة كليك اون، متاحة بسعر 59 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.

عصارة 4 في 1 من انتاج شركة جيباس، متاحة بسعر 159 ريال سعودي بدل من 229 ريال سعودي.

غسالة خاصة بالملابس تعمل بنظام التعبئة العلوية، من إنتاج شركة وايت وستنهاوس white westinghouse ، تتسع وزن 9 كيلو جرام، بسعر 699 ريال سعودي، بدل من 879 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية، من إنتاج شركة كليك اون clickon ، بسعة كبيرة 25 لتر، بسعر 229 ريال سعودي، بدل من 349 ريال سعودي.

احلى خصومات بنده

مايكروويف من إنتاج شركة وايت وستنجهاوس ، بسعة كبيرة 20 لتر، بسعر 269 ريال سعودي، بدل من 359 ريال سعودي.

غلاية كهربائية من انتاج شركة كليك اون، مع سعة 1.8 لتر، متاحة بسعر 29 ريال سعودي بدل من 59 ريال سعودي.

طاهية أرز من انتاج شركة جيباس، بسعة قدرها 1.8 لتر، متاحة بسعر 99 ريال سعودي بدل من 169 ريال سعودي.

هذا وقد ظهرت مؤخرًا أجهزة للطبخح متطورة جدًا بتقنيات لا مثيل لها حتى الآن، وهذا لتخفيف العبء عن كتف ربة المنزل في تحضير الطعام للأسرة، فتلك الأجهزة تساهم في اعداد الطعام بأقل مجهود، كما أنه من خلالها يمكن تحضير الوجبات السريعة التي هي من أكثر المأكولات التي يحبها االأطفال بشكل خاص.

تخفيضات قوية من بنده

نطرح لكم في التالي كل التفاصيل عن أسعار ومواصفات أجهزة المطبخ المتاحة لدى شركة بندة في كل فروعها، كما نقدم لكم أهم المميزات في كل الأجهزة التي تنوعت من حيث الماركة، والسعة، وقوة التشغيل، والطاقة المستهلكية عند تشغيلها، حيث أن هذا ما يحدد مدى رغبة العميل في شرائها من أسواق بنده.

وتعتمد جودة أجهزة المطبخ في اسواق بندة السعودية على عدة عوامل هامة، منها الشركة المنتجة للجهاز، مع قوة الواط التي يعمل بها بالإضافة إلى الفولت، بجانب سعة الجهاز ومدى إستيعابه، هذا بالإضافة إلى عدد الملحقات التي تأتي مع الجهاز، كل هذه عوامل تحدد مدى جودة المنتج وبالتالي يتم تحديد السعر بناءًا عليه.

مكنسة كهربائية من اريتي تعمل بقوة 1600 واط، بسعر 115 ريال سعودي بدلًا من 219 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من كليك اون بسعة 18 لتر، بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي من بالسون بسعة 6 لتر، بسعر خاص 249 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

تخفيضات الأسعار في بنده

موزع مياه حار وبارد من جيباس، بسعر مخفض جدًا 289 ريال سعودي بدلًا من 549 ريال سعودي.

فرن كهربائي من اي تي سي بسعة 45 لتر، بسعر مميز من بنده 279 ريال سعودي بدلًا من 365 ريال سعودي.

محضرة قهوة تركي من كولين، بسعر خاص 129 ريال سعودي بدلًا من 175 ريال سعودي.

اجهزة بندة للمطبخ الحديث

قطاعة من كولين، تعمل بقوة 300 واط، بسعر 55 ريال سعودي بدلًا من 79 ريال سعودي.

فرامة لحم من جيباس، بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

قلاية من كليك اون بسعة 2.5 لتر، بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة من مولينكس، بسعر 139 ريال سعودي بدلًا من 189 ريال سعودي.

خصومات كبيرة من بنده

تقدم لكم اسواق هايبر بنده العديد من المنتجات الغذائية الضرورية في كل مطبخ، مثل زيوت الطعام بأنواع متعددة، وكذلك الأرز البسمتي والمصري والأبيض، بالإضافة إلى الكثير من منتجات الدجاج المجمد والطازج، كذلك يوجد العديد من منتجات الألبان من الحليب والزبادي والأجبان والقشطة والزبدة، وكلها تقدمها بندة في فروعها بأسعار خاصة نعرضها لكم في التالي.

أرز سيلا بسمتي من الوليمة بوزن 10 كيلو جرام بسعر 59.95 ريال سعودي بدلًا من 82.95 ريال سعودي للكيس.

دجاج برديكس عدد 10 بوزن 1.2 كيلو جرام بسعر 119.95 ريال سعودي بدلًا من 154.95 ريال سعودي للكرتون.

حليب مجفف كامل الدسم من المراعي بوزن 200 جرام + 500 جرام بسعر 54.95 ريال سعودي بدلًا من 73.95 ريال سعودي للحبة.

وبهذا يقدم بندة وهايبر بندة كل إحتياجات المنزل والمطبخ، والتي يقدمها بعروض خاصة جدًا على كل الأطعمة، حيث توفر اسواق بنده في المملكة العربية السعودية كل إحتياجات عملائها من الأغذية سواء البروتينات، أو اللحوم، أو الحبوب، أو المخبوزات، أو المعجنات، أو الحلويات الغربية والشرقية، مع الأطعمة المجمدة من الخضراواتواللحوم والأسماك، والدجاج.

تخفيضات رائعة من بنده

تقدم اسواق بندع كل ما هو لازم وضروري في عالم المطبخ والمنزل بالكامل، فنجد في الفروع كل الادوات المنزلية الخاصة بالمطبخ، والتي تساعد ربة المنزل على تحضير الوجبات اليومية بشكل منظم، ولذا تقدم بندة أنواع مختلفة من القلايات، والأواني، وحافظات الطعام التي تصلح لتحضير وحفظ كل الأطعمة لأطول وقت ممكن.

كما أنه يوجد من تلك الأدوات كل الأنواع من الجرانيت والأستانليس ستيل و التيفال، كما أنه متاح منها مقاسات كثيرة تلائم كل الإستخدامات المختلفة، فمنها المقاس الصغير والكبير وكذلك المتوسط بمقاسات متفاوتة، وكل هذا تقدمه لكم بنده بأسعار مخفضة بمناسبة دخول فصل الشتاء، وهذا تحت شعار جانا الشتاء بأقوى العروض.

طقم كاسات شاي باسباتشي عدد 12 قطعة بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 17 ريال سعودي.

طقم كاسات باسباتشي عدد 6 قطع بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 16 ريال سعودي.

وعاء لتحضير القهوة من فيست بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 25 ريال سعودي.

صينية فطيرة من فيست بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 26 ريال سعودي.

تخفيضات المطبخ من بنده

مقلاة للكريب غير لاصقة من مستر كوك مقاس 35 سم بسعر 54 ريال سعودي بدل من 72 ريال سعودي.

مقلاة للكريب غير لاصقة من مستر كوك مقاس 40 سم بسعر 65 ريال سعودي بدل من 87 ريال سعودي.

مقلاة للكريب غير لاصقة من مستر كوك مقاس 45 سم بسعر 78 ريال سعودي بدل من 94 ريال سعودي.

أدوات الطبخ في بنده

مقلاة للكريب غير لاصقة من مستر كوك مقاس 50 سم بسعر 90 ريال سعودي بدل من 109 ريال سعودي.

مقلاة عملاقة من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك مقاس 28 سم بسعر 39 ريال سعودي بدل من 53 ريال سعودي.

مقلاة عملاقة من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك مقاس 32 سم بسعر 47 ريال سعودي بدل من 59 ريال سعودي.

مستلزمات المطبخ في بنده

مقلاة عملاقة من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك مقاس 36 سم بسعر 63 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.

مقلاة من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك مقاس 20 سم بسعر 29 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

مقلاة من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك مقاس 24 سم بسعر 37 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

تستخدم القلايات في العديد من التحضيرات المطبخية، حيث أنها متعددة الإستخدامات وتصلح للكثير من الأطعمة، وبما أنه يود أنواع منها غير قابلة للصق فتعد القلايات من المعدات الأساسية في كل مطبخ، وهذا بسبب الطبقة الغير لاصقة الموضوعة عليها، حيث أن منها السيراميك، والتيفال، والجرانيت كذلك، فكله أنواع غير لاصقة تصلح لأغراض الطبخ.

أقوى أسعار بنده المخفضة

مقلاة من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك مقاس 28 سم بسعر 43 ريال سعودي بدل من 55 ريال سعودي.

مقلاة من الجرانيت غير لاصقة من مستر كوك مقاس 32 سم بسعر 51 ريال سعودي بدل من 65 ريال سعودي.

حافظات بشكل مربع أو مستطيل من الهلال والنجمة الذهبية بعدد 4 قطع بسعر 10 ريال سعودي بدل من 15 ريال سعودي.

تتيح اسواق هايبر بنده في السعودية عرض حصري منها على علب حفظ الطعام بأشكال أخرى وبأعداد مختلفة، التي تتيح لك حفظ الطهعام بطريقة مثالية للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة، حيث أن العبوات محكمة الغلق جيدًا، ومتاح منها طقم حافظات مستطيلة بعدد 3 قطع لأو مربعة بعدد4 قطع من كلاسيك بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 12 ريال سعودي.

أرخص أسعار أجهزة بنده

تعرض اسواق هايبر بنده مختلف أنواع الشاشات من امبكس، وسكاي وورث، واي تي سي، وهاس، وتتنوع الشاشات في مواصفاتها للتضم مختلف التقنيات الحديثة، فيوجد شاشات تعمل بنظام الأندرويد الحديث، كما يوجد شاشات تضم كل خدمات جوجل الحديثة، أيضًا منتاح شاشات يمكن من خلالها تشغيل أفلام ومسلسلات شبكة نتفلكس بجودة عالية.

تليفزيون هاس فول اتش دي، بشاشة مقاس 49 ال اي دي، بجودة 1080 بيكسل، بسعر 999 ريال سعودي عوضًا عن 1204 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل والتركيب المجاني.

تليفزيون سكاي وورث المدعوم بخدمات جوجل 4 كيه الترا اتش دي، بشاشة مقاس 55 ال اي دي، بسعر 1999 ريال سعودي عوضًا عن 1799 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل والتركيب المجاني.

خصم هايبر بنده

تليفزيون أمبكس الذكي ، بشاشة مقاس 58 بجودة 4 كيه، بسعر 1569 ريال سعودي عوضًا عن 2299 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل والتركيب المجاني.

تليفزيون اي تي سي الذكي ، بشاشة مقاس 65 بجودة 4 كيه ال اي دي، بسعر 1999 ريال سعودي عوضًا عن 3011 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل والتركيب المجاني.

تخفيضات أجهزة المطبخ في بنده

موزع مياه بارد وحار من كليك اون بسعر 299 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي.

محضرة طعام من كينوود بسعر 249 ريال سعودي بدل من 379 ريال سعودي.

خلاط كهربائي من كينوود بسعر 129 ريال سعودي بدل من 229 ريال سعودي.

غلاية دولفيني من تيفال بسعر 75 ريال سعودي بدل من 119 ريال سعودي.

أجهزة المطبخ في بنده

خصم خاص على سعر جهاز قلاية بدون زيت من إنتاج شركة سينكور، بسعر مغري في كل فروع بنده 159 ريال سعودي بدلًا من سعر 359 ريال سعودي.

عرض مميز من بنده على جهاز قلاية بدون زيت من إنتاج شركة بالسون، متاحة بسعة 5 لتر، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من سعر 549 ريال سعودي.

وتستخدم القلايات الكهربائية في تحضير الأطعمة بطريقة صحية، ولهذا زاد الإقبال على شرائها في كل متاجر السعودية لما تقدمه من طريقة تحضير سريعة للمأكولات من اللحوم والدجاج والأسماك، وكذلك تحضر المقليات بدون زيت، مما يساعد ربة المنزل على تقديم وجبات صحية لأفراد الأسرة، وهذا أيضًا بمجهود ووقت أقل بكثير.

خصومات جوالات بنده الذكية

يوجد في كل فروع اسواق هايبر بنده وبنده في داخل السعودية خصم كبير وصل إلى 30% بمناسبة تخفيضات نوفمبر لفصل الشتاء الذي أوشك على البدء، وهذا خاص بكل الإلكترونيات في متجر بنده من الشاشات، والجوالات، وأجهزة الشحن، والساعات الذكية، وأجهزة الصوت من سماعات ومضخمات، حيث تضم الخصومات مختلف الأجهزة الحديثة الضرورية.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس samsung galaxy a52s ، بسعة 128 جيجا بايت، مع شاشة مقاس 6.5 بوصة، وسعة 8 جيجابايت للرام، بسعر 1559 ريال سعودي بدلًا من 1659 ريال سعودي.

جوال شاومي ريديمي 10 ، بسعة 64 جيجا بايت، مع شاشة مقاس 6.5 بوصة، وسعة 4 جيجابايت للرام، بسعر خاص 599 ريال سعودي بدلًا من 649 ريال سعودي.

عروض مخفضة على سماعة لاسلكية من أوكي بسعر 61 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

خصم حصري على مضخم صوت من فيليبس بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

عرض خاص على أسورة رياضية من شاومي بسعر 110 ريال سعودي بدلًا من 189 ريال سعودي.

أشهر الخصومات في بنده

شاشة تليفزيون من تصنيع شركة سكاي وورث مقاس 58 بوصة، بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون من تصنيع شركة تي سي ال مقاس 50 بوصة، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون من تصنيع شركة اي سي ال اندرويد مقاس 55 بوصة، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 3099 ريال سعودي.

التخفيضات الكبرى من بنده

شاشة تليفزيون دورا مقاس 53 بوصة، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون من سكاي وورث مقاس 42 بوصة، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون دورا مقاس 65 بوصة، بسعر 2179 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

عروض بنده للجوالات الذكية

نقدم لكم في التالي الكثير من أسعار الجوالات الذكية والأحدث في نتاجر اسواق بنده وهايبر بنده داخل كل فروعها الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتضم الصورة التالية جوالات تي سي ال ذات السعر الإقتصادي، مع جوالات شاومي التي احتلت مركز عالي في إصدار أجهزة الجوال ذات التقنيات العالية، بجانب جوالات لينوفو، والكاتيل، ونوكيا.

جوال لينوفو كي 13 نوت بأرخص سعر وبواصفات مميزة فهو يضم شاشة بمقاس 6.5 بوصة، وكاميرا ذات جودة عالية لإلتقاط أفضل الصور، والجوال به مساحة 4 جيجا بايت للرام، مع مساحة للذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، متاح بلونين الأزرق والزهري، كل هذا بسعر 599 ريال سعودي عوضًا عن 799 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس باقل سعر مميز من بنده وهايبر بنده، صمم الجوال بشاشة بمقاس 6.43 بوصة، مع كاميرا بجودة عالية لإلتقاط أجمل الصور، كما أن الجوال يشمل مساحة خاصة بسعة 6 جيجا بايت للرام، مع مساحة للذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، الجوال مطروح بلونين مميزين، وهو بسعر 799 ريال سعودي عوضًا عن 949 ريال سعودي.

جوال الكاتيل 3 اكس alcatel 3x باقل سعر مميز من بنده وهايبر بنده، صمم الجوال بشاشة بمقاس 6.52 بوصة، مع كاميرا بجودة عالية لإلتقاط أجمل الصور، كما أن الجوال يشمل مساحة خاصة بسعة 6 جيجا بايت للرام، مع مساحة للذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، الجوال مطروح بلونين مميزين، وهو بسعر 599 ريال سعودي عوضًا عن 749 ريال سعودي.

جوال نوكيا 6300، هاتف عملي ومميز بمواصفا تناسب الإستخدام اليومي، متاح باقل سعر مميز من بنده وهايبر بنده، صمم الجوال بشاشة بمقاس 2.4 بوصة، مع كاميرا خلفية بجودة متوسطة، يضم مساحة خاصة بسعة 512 ميجا بايت للرام، مع مساحة للذاكرة الداخلية 512 ميجا بايت، الجوال مطروح بثلاث ألوان أسود، وأبيض، وأزرق، موجود بالفروع بسعر 185 ريال سعودي بدل 223 ريال سعودي.

أسعار جوالات بندة

أما في التالي فيوجد أسعار الجوالات المتاحة في الفروع من فئة الجوالات الإقتصادية من بينها جوال فيفو واي 72، وكذلك جوال تي سي ال 10 ال، مع جوال تي سي ال 20، هذا بجانب مجموعة مختارة من الجوالات الخاصة بالفئة المتوسطة، ومها جوال شاومي ريدمي 9 اي، وجوال لينوفو كي 13، فأختاروا منها ما ترغبون في شرائه.

تعرض بنده سعر مميز لجوال فيفو واي 72 الذي صصم بشاشة 6.5 بوصة، كما أنه يحتوي على ذاكرة داخلية لتخزين الملفات حتى 128 جيجا بايت، أما سعة الذاكرة الخاصة بالرام فهي بحجم 8 جيجا بايت، يمكن للجوال تشغيل شريحتين للإتصال من شبكتين مختلفتين في نفس الجهاز، كما يدعم الجوال شبكات إتصال الجيل الخامس، كل هذا بسعر 1249 ريال سعودي فقط.

جوال تي سي ال 10 ال باقل سعر خاص في بنده السعودية، صمم الجوال بشاشة بمقاس 6.53 بوصة، مع كاميرا بجودة عالية لإلتقاط أجمل اللحظات، كما أن الجوال يشمل مساحة خاصة بسعة 6 جيجا بايت للرام، مع مساحة للذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، الجوال مطروح بلونين مميزين، وهو بسعر 699 ريال سعودي عوضًا عن 849 ريال سعودي.

جوال تي سي ال 20 بسعر خاص في فروع السعودية، صمم الجوال بشاشة بمقاس 6.67 بوصة، مع كاميرا بجودة عالية لإلتقاط لقطات بجودة عالية، كما أن الجوال يشمل مساحة خاصة بسعة 6 جيجا بايت للرام، مع مساحة للذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، الجوال مطروح بلونين مميزين، وهو بسعر 999 ريال سعودي عوضًا عن 1199 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي 9 اي المصمم بشاشة كبيرة مقاسها 6.5 بوصة، الجوال به كاميرا بجودة عالية 13 ميجا بيكسيل، هذا مع وجود معالج ثماني النواة، كما أن الجوال به مساحة داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع 2 جيجا بايت كمساحة خاصة بالرام، الجوال متاح بعدد ثلاث ألوان الأخضر، والأزرق، والرمادي، تجدوه في فروع بنده وهايبر بنده بسعر 349 ريال سعودي عوضًا عن 399 ريال سعودي.

جوال لينوفو كي 13 بأرخص سعر وبواصفات مميزة فهو يضم شاشة بمقاس 6.5 بوصة، وكاميرا ذات جودة عالية لإلتقاط أفضل الصور، والجوال به مساحة 2 جيجا بايت للرام، مع مساحة للذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت، متاح بلونين الأزرق والبرتقالي، كل هذا بسعر 349 ريال سعودي عوضًا عن 449 ريال سعودي.

أقوى عروض بنده الجديدة

في التالي أسعار الجوالات في اسواق بنده وهايبر بنده من شركات نوكيا والكاتيل، التي تتميز بخصوماتها ومميزاتها العالية في المواصفات والتقنيات، فكلاهما يضم مدخلين لتشغيل شريحتين للإتصال على الهاتف في الوقت ذاته، كما أنها تدعم تشغيل كل شبكات الجيل الرابع الـ 4 جي، مع كاميرات مدمجة بجودة عالية، مع ذاكرة داخلية مناسبة.

جوال الكاتيل 3 أكس alcatel 3x بشاشة مقاس 6.52 بوصة، سعة 6 جيجا بايت للرام، وبذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، يقبل شريحتين للإتصال بشبكات الجيل الرابع، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

بشاشة مقاس 6.52 بوصة، سعة 6 جيجا بايت للرام، وبذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، يقبل شريحتين للإتصال بشبكات الجيل الرابع، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي. جوال نوكيا 6300 nokia بشاشة مقاس 2.4 بوصة، سعة 4 جيجا بايت للرام، وبذاكرة داخلية بسعة 512 ميجا بايت، يقبل شريحتين للإتصال بشبكات الجيل الرابع، بسعر 185 ريال سعودي بدلًا من 223 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون توشيبا بمقاس 32 بوصة ال اي دي، بجودة اتش دي، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل إلى باب المنزل وكذلك التركيب المجاني.

خصم خاص من هايبر بنده على شاشة تليفزيون دورا بمقاس 32 بوصة ال اي دي، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي،والتوصيل والتركيب مجانًا.

عروض بنده الخاصة

خصم على شاشة تليفزيون سكاي وورث skyworth بتقنية أندرويد android بمقاس 58 بوصة ال اي دي، بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 2799 ريال سعودي، مع توصيل وتركيب مجاني.

عرض على شاشة تليفزيون سكاي وورث skyworth الدتعم لخدمات جوجل بمقاس 65 بوصة ال اي دي، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي، مع توصيل وتركيب مجاني.

أقوى خصومات بنده

شاشة تليفزيون دورا بمقاس 50 بوصة ال اي دي، بجودة 4 كيه، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل إلى باب المنزل والتركيب المجاني.

شاشة تليفزيون دورا بمقاس 58 بوصة، بجودة 4 كيه، بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 2599 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل إلى باب المنزل والتركيب المجاني.

وتلك هي أسعار الشاشات بمقاسات 65 بوصة، و 58 بوصة، و 50 بوصة، حيث أنها المقاسات التي تناسب الغرف الكبيرة والمطوسة المساحة، والتي تقدم لكم مشاهدة ممتعة على شاشة عريضة، مما يتيح فرص أكبر للتجمعات العائلية أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، كما يوجد شاشات بمقاس صغير نسبيًا 32 بوصة للغرف الأصغر في المساحة.

تخفيضات متجر بنده

الصورة التالية تعرض اسعار الجوالات في اسواق بنده وفروع هايبر بنده، وهذا يضمن جوالات ال تي سي، ونوكيا، وفيفو، والكاتل، وسامسونج، كذلك يشمل الكثير من الإصدتارات الخاصة بفئة الجوالات المتوسطة، وكذلك الجوالات الإقتصادية، فمن بينها جوالات بسعة كبيرة للذاكرة والرام، وأخرى تتسم بحجم شاششاتها ، والبعض تعد الكاميرا أكثر ما يميزه.

جوال فيفو واي 12 اس vivo y12s بمساحة داخلية 32 جيجا بايت، وشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 499 ريال سعودي.

جوال نوكيا 6300 nokia بمساحة داخلية 512 ميجا بايت، وشاشة مقاس 2.4 بوصة، بسعر 185 ريال سعودي بدلًا من 223 ريال سعودي.

جوال سامسونج ايه 12 samsung a12 بمساحة داخلية 64 جيجا بايت، وشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 599 ريال سعودي.

عروض فروع هايبر بنده

جوال نوكيا 1.4 nokia مع يعمل بشريحتين للإتصال ويدعم شبكة الجيل الرابع، بمساحة داخلية 32 ميجا بايت ورام 2 جيجا بايت، والجوال مصمم بشاشة مقاس 6.52 بوصة، بسعر 379 ريال سعودي.

جوال فيفو واي 20 vivo مع مساحة داخلية 64 جيجا بايت، مصمم بشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 669 ريال سعودي.

اسعار الجوالات في بنده

جوال الكاتل 3 اكس alcatel 3x مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت، مصمم بشاشة مقاس 6.52 بوصة، مزود بمكان لشريحتين للاتصال بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت، مصمم بشاشة مقاس 6.52 بوصة، مزود بمكان لشريحتين للاتصال بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي. جوال فيفو واي 72 vivo مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت الجيل الخامس، مصمم بشاشة مقاس 6.5 بوصة، مزود بمكان لشريحتين للاتصال بسعر 1249 ريال سعودي.

عروض بنده جوالات

تعد جوالات تي سي ال tcl من جوالات الفئة المتوسطة، فهي تقدم للمستخدم جوال مميز يضم معظم الإحتياجات التقنية التي يحتاجها، وفي الوقت ذاته تطرح الجوال بسعر مميز ومنخفض مقارنة بجوالات الفئة المتوسطة من الشركات الأخرى، حيث تميزت شركة تي سي ال بمنتجاتها التقنية من الشاشات، وبالتالي نالت ثقة عملائها، مما جعلهم يثقون في إصداراتخا من الجوالات أيضًا.

جوال تي سي ال 20 tcl 20 بمساحة داخلية سعتها 256 جيجا بايت بالإضافة إلى ذاكرة للرام سعتها 4 جيجا بايت، مع شاشة مقاس 6.57 بوصة، كما أن الجوال يأتي بفتحتين لشريحتي إتصال لشبكات الجيل الخامس، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

جوال تي سي ال 10 ال tcl 10l بمساحة داخلية سعتها 256 جيجا بايت بالإضافة إلى ذاكرة للرام سعتها 6 جيجا بايت، مع شاشة مقاس 6.53 بوصة، كما أن الجوال يأتي بفتحتين لشريحتي إتصال لشبكات الجيل الرابع، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية

تعد أجهزة المطبخ في فروع أسواق بنده الموجودة داخل السعودية من الأأجهزة التي تلقى رواجًا كبيرًا في السوق السعودي الخاص بالإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، ولهذا نجد تنوع كبير فيها لتغطي كافة الإحتياجات والمتطلبات المختلفة، ومنها أجهزة الوافلز الحديثة، وكذلك يوجد محضرات القهوة والنسكافيه، مع أجهزة بوتجازات التسخين ذات الموقد الواحد والإثنين.

اسعار خصومات بنده السعودية

نستعرض معكم في النقاط التالية أسعار الأجهزة الإلكترونية اللازمة في المطبخ، وهذا يشمل ماكينة القهوة وصانعة الوافل من اريتي، مع بوتاجاز التسخين من بالسون، بالإضافة إلى ماكينات تشذيب الشعر من وآل، بجانب عصارات وقلايات من شركة بلاك أند داكر، حيث حرصنا على توضيح كافة الأسعار قبل وبعد الخصم.

ماكينة محضرة القهوة من اريتي لون أسود بسعر مخفض 299 ريال سعودي بدلًا من 479 ريال سعودي.

بوتجاز للتسخين من بالسون موقد واحد 1500 واط، بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي.

ماكينة صانعة الوافل من اريتي لون أحمر بسعر مميز 99 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي.

اسعار بنده

تقدم بندة بجانب الأدوات والأجهزة المطبخية أجهزة العناية بالجسم، التي من اهمها أجهزة تشذيب شعر الرأس، والتي يوجد منها أنواع ذات قطع متعددة، حيث يأتي معها أكثر من قطعة تستخدم في تشذيب الشعر وقصه، كما أنه يأتي مع الماكينة قطع خاصة لعمل أفضل التسريحات في وقت سريع داخل المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب خصيصًا إلى صالونات الحلاقة.

ماكينة تشذيب من وآل بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

ماكينة تشذيب من وآل بقطع متعددة بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي.

عصارة من بلاك أند ديكربقوة 350 واط، بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت من بلاك أند ديكرسعة 4 لتر، بسعر 329 ريال سعودي بدلًا من 529 ريال سعودي.

خصومات بنده الكترونيات

كما يوجد في كل فروع بنده وهايبر بنده السعودية خصومات خاصة على الخلاط اليدوي من شركة اريتي، هذا بجانب ماكينات محضرات الطعام من شركة بلاك اند ديكر black and ddecker المعروفة داخل المملكة بكونها أحد أفضل شركات تصنيع أجهزة المطبخ، بالإضافة إلى ماكينة إعداد القهوة بألوانها المختلفة من شركة اريتي.

خلاط يدوي من انتاج اريتي بقوة 1000 واط بسعر مخفض 169 ريال سعودي بدلًا من 239 ريال سعودي.

ماكينة محضرة طعام من انتاج بلاك أند ديكربقوة 400 واط، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

ماكينة محضرة قهوة من انتاج اريتي لون أحمر، بسعر خاص 699 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

تحفيضات بنده السعودية

تعد الأجهزة الخاصة بالمطبح هي من أهم الأجهزة المنزلية التي تعتبر من الأولويات لكل أسرة عند تجهيز شقتهم، كما أنه قد ظهر في العقد الأخير العديد من أجهزة المطبخ التي لم تكن موجودة من قبل، والتي يتم شراؤها إما لإعداد الطعام الصحي والغير ضار، وإما لتسهيل مهمة إعداد الطعام على ربة المنزل، وهذا ينطبق على الأجهزة التالية.

كما تقدم مختلف فروع اسواق بنده وهايبر بنده في جميع مدن المملكة العربية السعودية كافة مستلزمات الطبخ وتحضير المعجنات، فنجد بها الأواني بكل أنواعها التي تصلح لمختلف أنواع الأكلات، وأيضًا يوجد القلايات بخامات الجرانيت والتيفال، بجانب الأواني البايركس والزجاج، وبهذا تجدون لدى بنده كل الأطعمة والأدوات التي تستخدم في تحضيرها.

بوتاجاز للتسخين بموقدين بالسون بسعر حصري في متاجر بنده 159 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي.

محضرة قهوة اسبريسو اريتي فينتاج بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

صانعة كريب اريتي بسعر 135 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة الشعر واآل بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 135 ريال سعودي.

بندة

مكواة بخار بلاك اند ديكر قوة 1700 واط بسعر حصري في بندة 89 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي.

غلاية كهربائية ارايتي بسعر خاص لدى اسواق بنده 39 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة بلاك أند ديكر بقوة 400 واط بسعر مميز جدًا بمتاجر بنده 107 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي.

هايبر بنده ماركت

في التالي أسعار أجهزة القلايات وقدور الضغط في فروع بند السعودية:

قلاية بدون زيت من إنتاج شركة بالسون سعة 5 لتر بسعر مغري جدًا 329 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي من إنتاج شركة بالسون سعة 8 لتر بسعر حصري من جرير 339 ريال سعودي بدلًا من 579 ريال سعودي.

وهذه هي أسعار الأجهزة الإلكترونية الكهربائية التي تستخدم بصفة يومية في الكثير من أعمال المنزل، سواء المهام اليومية الحياتية أو المستلزمات المطبخية التي تساعد في تحضير الوجبات لكل أفراد الأسرة، وتقدم لكم متاجر أسواق هايبر بنده أسعار مميزة على كافة الأجهزة، خاصةً الأجهزة التي تستخدم في كي الملابس، والقلايات، والوالغلايات، والخلاطات.

خصومات بندة وهايبر بندة

في التالي آخر الخصومات التي قدمتها اسواق بنده و هايبر بنده على الأغذية من العصائر، والزيوت، وزجاحات المياه، والمكرونة والدجاج المجمد من شركة دو، حيث تبدأ الأسعار كما تجدونها في الصورة بالأسفل من 8 ريال سعودي فقط، وهذا ضمن تخفيضات شهر صفر الذي اهتمت فيه اسواق بنده بتقديم جديد عروضها فيه.

دجاج دو عدد 10×1 كيلو جرام بسعر حصري 114.95 ريال سعودي بدلًا من 149.95 ريال سعودي.

زيت نباتي العربي أو زيت دوار الشمس شمس عدد 2×1.5لتر بسعر مخفض 27.95 ريال سعودي بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

مياه شركة بندة عدد 40×330 مللي بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

أفضل تخفيضات اسواق هايبر بنده

نكمل معكم باقي الخصومات على الإغذية من الصفحة الرئيسية في كتالوج بنده:

خصومات بنده الكبرى على عصير المراعي زجاجة حجم 1.5 لتر بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 11 ريال سعودي.

خصم خاص من اسواق هايبر بنده على مكرونة ايطاليانو 2+2 عبوة حجم 400 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 18 ريال سعودي.

عروض بندة وهايبر بندة اليوم

زبادي نادك يوناني حجم 160 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

زبدة نادك غير مملحة حجم 500 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 24.50 ريال سعودي.

جبن برايد شيدر بلوك حجم 1 كيلو جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

كريمة نادك للطبخ عبوة 1 لتر بسعر 20.95 ريال سعودي بدلًا من 26 ريال سعودي.

زيت زيتون بيتوني زجاج حجم 500 جم بسعر خاص 14.95 ريال سعودي بدلًا من 37 ريال سعودي.

كاتشب طماطم هاينز ضغاط حجم 910 جم بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 21.25 ريال سعودي.

مايونيز هاينز ضغاط ثوم حجم الأصلي 400 جم بسعر مميز لعملاء بنده 12.95 ريال سعودي.

اسعار هايبر بنده

زيت الطعام صني أو شروق دوار الشمس عبوة حجم 1.5 لتر بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

كاتشب طماطم ليبيز حجم 760 جرام بسعر مخفض من هايبر بنده 9.95 ريال سعودي بدلًا من 13.75 ريال سعودي.

3 علب فول حدائق كاليفورنيا مقشور حجم 450 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

وهذه العروض يمكن الإستفادة منها من خلال التسوق من أقرب فرع بنده وهايبر بنده المتاحيين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، على أن يكون هذا قبل إنتهاء مده العرض في مساء يوم الثلاثاء القادم، حيث تتجدد تلك العروض جميعها في صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع، فلا تفوتوا الفرصة سواء في الفروع أو الطلب من خلال الإنترنت.

عروض اسواق بنده

انطلقت هذا الأسبوع خصومات جديدة من شركة اسواق هايبر بنده بمناسبة الإحتفالات السنوية الخاصة بإحتفالية اليوم الوطني السعودي ، حيث طرحت اسواق هايبر بنده العديد من المعروضات الخاصة والإستثنائية في هذا الأسبوع، والتي تميزت بأسعارها التي لا تقبل المقارنة، وهذا لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء في المملكة العربية السعودية.

وضمت العروض هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الجوالات الحديثة من ماركات سامسونج، وابل ايفون، مع أحدث جوالات هواوي ولينوفو ونوكيا، هذا مع أجود أنواع الشاشات من سكاي وورث وال جي وتوشيبا، بجانب أجهزة طباعة حديثة ومتطورة تصلح لكافة أنواع الأجهزة، مع أكثر أجهزة اللاب توب الإقتصادية، ناهيك عن ما تتضمنه الفروع من أجهزة أندرويد وأجهزة صوت وأكسسوارات للجوالات.

تخفيضات اسواق هايبر بنده

عجانة مع خلاط معدني اريتي بقوة 550 واط بسعر 269 ريال سعودي 769 ريال سعودي.

جبنة كريم مطبوخة المراعي عدد 2×900 جرام عبوة ترويجية بسعر 30.95 ريال سعودي.

سائل بنده لغسيل الصحون حجم 1.5 لتر بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

مسحوق غسيل مركز للغسالات أومو وزن 5 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 40.95 ريال سعودي.

تخفيضات سوق بنده وهايبر بنده

كريمة نوتيلا بالبندق والكاكاو وزن 750 جرام بسعر حصري 29.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

بطاطس مقلية من داري وزن 2 كيلو جرام بسعر مخفض 8.95 ريال سعودي بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

4 علب لحم تونا خفيف المواسم وزن 185 جرام بسعر مميز من بنده 9.95 ريال سعودي بدلًا من 19 ريال سعودي.

خصومات اسواق هايبر بنده الجديدة

قهوة كلاسيكية عبوة وزن 100 جرام عدد 2 حبة بسعر حصري 15.95 ريال سعودي بدلًا من 27.0 ريال سعودي.

ناجت الدجاج من انتاج امريكانا وزن 750 جرام بسعر 20.95 ريال سعودي.

ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة من انتاج شركة بنده وزن 340 جرام عدد 3 حبات بسعر مميز من بنده 9.95 ريال سعودي بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

عروض بندة وهايبر بندة

في التالي عروض هايبر بنده الاسبوعية المتاحة للاسبوع الجديد لشهر سبتمبر 2021 الموافق شهر محرم وشهر صفر من العام الهجري الجديد 1143، وهذا على الأغذية التي يقبل على شراؤها العديد من المستهلكين، حيث تقدمعا لكم اسواق بندة وهايبر بندة بسعر مخفض جدًا في مهرجان الذويقة الذي انطلق في كل الفروع مؤخرًا.

زيت دوار الشمس هناء زيت دوار الشمس هناء عدد 2×1.5 لتر بسعر 18.95 ريال سعودي فقط بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

كيس أرز مزة بسمتي وزن 5 كيلو جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلًا من 42.50 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية من غنتاج شركة ساديا sadia وزن 2 كيلو جرام بسعر 37.95 ريال سعودي بدلًا من 58.95 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 53.95 ريال سعودي بدلًا من 92.95 ريال سعودي.

جبنة شيدر قابلة للدهن من المراعي عدد 2×900 جرام بسعر 30.95 ريال سعودي بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

جبنة كريم مطبوخة من المراعي عدد 2×900 جرام بسعر 30.95 ريال سعودي بدلًا من 47.95 ريال سعودي.

وتستخدم منتجات الألبان في الكثير من الأطعمة فيعد الحليب العنصر الرئيسي في الكثير من المخبوزات، كما أن الزبادي يعتبر من الأطعمة التي من الشائع تنازلها على الإفطار أو في وجبات العشاء، وهو من الأطعمة الأساسية في معظم أنظمة الرجيم الغذائية، ولا ننسى الأجبان وإستخداماتها الكثيرة في الحشوات المتعددة سواء في المخبوزات أو البيتزا والسمبوسك وغيرهم الكثير.

عروض اسواق بنده

في التالي خصومات بندة بشعار اشتر اكثر وفر اكثر الذي يندرج تحته العديد من السلع الغذائية بأسعار مثالية بمناسة موسم العودة إلى المدارس، والتي تضم دجاج ساديا وأنواع متعددة من الحليب، وكذلك عبوات المياه ومعجون الطماطم، بالإضافة إلى الأرز البسمتي والجبن، وتتمنى اسواق بنده وهايبر بنده عودًا حميدًا لكل الطلاب.

عرض صدور دجاج بنده طرية من ساديا وزن 1 كيلو جرام بسعر حصري هذا الأسبوع 19.95 ريال سعودي بدلًا من 30.95 ريال سعودي.

خصم على حليب طويل الأجل من نادك عدد 18 × 25 مللي بسعر مخفض 18.95 ريال سعودي بدلًا من 33.90 ريال سعودي.

تخفيض على جبنة مربعات عدد2 × 432 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

مياه بيرين 48 × 2000 مللي بسعر 28.50 ريال سعودي بدلًا من 47 ريال سعودي لعدد 2 كرتون.

أرز مزة بسمتي أبو كاس وزن 10 كيلو جرام بسعر 53.95 ريال سعودي بدلًا من 85.95 ريال سعودي للكيس.

دجاج دو عدد 10 × 1 كيلو جرام بسعر 119.95 ريال سعودي بدلًا من 149.95 ريال سعودي للكرتون.

معجون طماطم السعودية وزن 135 جرام 7 + 1 بسعر 24.50 ريال سعودي بدلًا من 32.85 ريال سعودي لعدد 3 عبوات.

ومن تلك الخصومات يتضح لكم أن اسواق هايبر بنده تهتم دائمًا بتوفير كل إحتياجات المنزل والمطبخ من أغذية متنوعة، سواء الأطعمة الأساسية مثل الأرز والدجاج، أو الفرعية التي تستخدم في تحضير الوجبات مثل الطماطم، أو منتجات الألبان طويلة الأجل مثل الحليب والجبن، بجانب المياه التي بالطبع لا يمكن لأي فرد الإستغناء عنها.

كما قدمت لكم اسواق بنده وهايبر بنده في هذا الأسبوع العديد من منتجات الألبان وأغذية الإفطار من اللحوم المصنعة، والزبدة بدون ملح، والقشطة، والحليب، واللبن الزبادي، والمربى، بجاني مختلف أنواع المخبوزات من كرواسون، ودونات، وبسكوت، وخبز طازج، كما يوجد لديها أفضل أنواع المشروبات الغازية والعصائر، وكذلك الفاكهة من كل الأصناف.

عروض اسواق هايبر بنده

انطلقت في اسواق هايبر بنده خصومات الأسبوع الثاني بأسعار العشرة والعشرين بمناسبة العودة للمدارس، حيث شملت المنتجات مختلف أنواع الأغذية من الدجاج المجمد، والمعلبات من اللبنة الفاخرة وسمك التونا، بجانب الشيكولاتة والجبن التشدر، وتضم العروض كذلك منتجات الألبان من الحليب والجبنة، ونستعرض معكم الأسعار الجديدة لهذا الأسبوع.

وتتسم الخصومات بتخفيض سعر الكثير من العبوات الترويجية المكونة من 3 حبات في المجموعة الواحدة، سواء المعلبات من التونا أو علب الشيكولاتة، كما نجد العديد من الأغذية الأخرى بسعر موحد 10 ريال فقط، مثل أسعار دجاج بنده واللبنة، حيث تم توحيد الأاسعار في كتالوج بنده الحالي لتتراوح بين 10 ريال و 20 ريال سعودي فقط.

انصاف الدجاج الصدور من ساديا بلا عظم أو جلد، وزن ٤٥٠ جرام بسعر 10 ريال سعوي بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

عرض مميز 3 علب من لحم التونا الخفيف بالزيت النباتين تريفا، وزن 170 جرام بسعر 10 ريال سعوي بدلًا من 15.75 ريال سعودي.

شيكولاتة مشكلة وزن 500 جرام بسعر خاص 20 ريال سعوي بدلًا من 39.75 ريال سعودي.

والأسعار التي تم ذكرها في السابق هي خاصة بموسم العودة إلى المدارس فقط على ساكو، حيث تستعد كل أم بتحضير مستلزمات أطفالها لتسريع مهمة تجهيزه ليوم دراسي جديد، كما تعد لهم الساندويتسات، والمشروبات التي سيتناولونها بين الوجبات، والتخفيضات تلك تستمر معكم لفترة محدودة فقط لا تتعدى الأيام فانتهزوا فرصة وجودها.

عروض بندة وهايبر بندة

كريمة البندق والكاكاو من انتاج شركة بنده ، وزن 350 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 47.85 ريال سعودي لعدد 3 عبوات.

جبنة تشيدر كرافت 50×1 + 7 بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل كامل الدسم من المراعي حجم 1×8 لتر بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي للكرتون.

وتعد منتجات الألبان في اسواق بنده وهايبر بنده من أهم المنتجات التي يرغب في شرائها الكثير من العملاء في المملكة، لما بها من فوائد للجسم، حيث أنها تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى فائدة الحليب الموجود بها، خاصةً منتجات الألبان التي يتم تصنيعها من الحليب الطبيعي دون إضافات أخرى.

panda

ركزت اسواق هايبر بنده على أن تسلط الضوء على الأدوات المدرسية، ولهذا كان شعار مجلة بنده هذا الأسبوع هو “عودًا حميدًا”، وتضم المجلة تخفيضات خاصة بمناسبة إقتراب موعد الدراسة، ومنها الأغذية والمشروبات للإستمتاع بأشهى الوجبات، كما جائت الأسعار ما بين الـ 10 ريال والـ 20 ريال وهذا على العديد من منتجاتت البقالة.

3 حبات من مزيج زيت منقى الزيتون من الباشا 500 مللي بسعر مخفض لأكثر من النصف بـ 20 ريال سعودي بدلًا من 50.85 ريال سعودي.

كيس أرز سيلا الهندي من ديرة الخبر وزن 5 كيلو جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

كيس مكرونة من إيطاليانو وزن 400 بسعر مميز 10 ريال سعودي بدلًا من 18 ريال سعودي.

وتجدون الخصومات جميعها متوفرة في كافة فروع اسواق هايبر بنده، حيث تجدون داخلها الاسعار المخفضةوفقًا لآخر التحديثات المعلنة على الأجهزة والأغذية، حيث ازدات التخفيضات هذا الأسبوع بسبب إقتراب بداية العام الدراسي الجديد، والذي يسعد معظمنا به فنعد له كل جديد من الأدوات المدرسية، وأجهزة الأيباد والتابلت الحديثة لمتابعة المناهج المدرسية.

عروض هايبر بنده هذا الأسبوع

وتقدم اسواق هايبر بنده في اسبوعها الجديد أفضل الأسعار وأقوى العروض المجانية التي تتيح للمستهلك الحصول على منتجات مجانية عند الشراء، حيث أن شركة بنده تنفرد بهذا عن غيرها من المتاجر ومحلات السوبر ماركت الأخرى بداخل المملكة العربية السعودية، ولذا تجدون في التالي العديد من السلع المخفضة التي تحتاج إليها ربة المنزل في مطبخها.

ومن التخفيضات يوجد حليب مكثف محلي من المراعي الذي يستخدم في صناعة الكثير من الأطعمة، وعند شراء المنتج من اسواق هايبر بنده سيتم الحصول على عبوتين مجانًا، حيث أن هذا هو ما عودتنا عليه بنده من خصومات لامثيل لها، أيضًا سيتم الحصول على ثلاث عبوات من قشطة المراعي عند شراء عبوة واحدة.

كما تحتوي تخفيضات بنده على عبوات مجانية يتم حصول العميل عليها عند الشراء والدفع، كما أن هناك العديد من الخصومات يكات أن يصل سعرها إلى خصم النصف، منها مسحوق غسيل تايد الأصلي، ومناديل للوجه، كما أن بعض المنتجات بداخل الفروع الموجودة في أكثر من مدينة، نجدها تتبع كبرى الشركات التي تقدم أسعار حصرية لدى اسواق بنده.

مناديل للوجه بنده عبوة إعادة تعبئة عدد 200 منديل × 10علب بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل تايد الأصلي وزن 7 كيلو جرام بسعر مميز جدَا 64.50 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

مزيج من زيت الزيتون البكر ومتبقي الزيتون من بيتوتي حجم 500 مللي 1 + 1 بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 37.90 ريال سعودي.

هايبر بنده أون لاين

تقدم هايبر بنده في تخفيضاتها الجديدة تحدي كبير لعملائها بإيجاد ما تعرضه من منتجات وسلع بأسعار أرخص في أيٍ من المتاجر السعودية الأخرى، حيث وعدت العملاء بدفع فارق السعر مضاعفًا لعشرة أضعاف في حالة إيجاد أسعار أرخص من التي تقدمها في رفوعها بالمملكة العربية السعودية، وبهذا تثبت بنده وهايبر بنده أنها تقدم الخصومات الأوفر بلا منافس.

تخفيضات بنده

كما تقدم اسواق هايبر بنده خصومات تصل حتى 70% على مختلف الأجهزة الذكية، والجوالات، وملحقاتها، واكسسواراتها، حيث ضمت الخصومات السماعات الايربودز، والوصلات والكابلات، مع أجهزة الشحن، وكذلك السماعات السلكية، وسماعات البلوتوث، وأجهزة الباور بنك والشواحن المتنقلة،والشواحن سريعة الشحن ذات الواط المرتفع.

ترمس فاك باللون الذهبي أو اللون الفضي، الترمس سعته 1 لتر، بسعر مخفض من أسواق هايبر بنده لأكثر من النصف 45 ريال سعودي بدلًا من 110 ريال سعودي.

طقم أواني سوبر للطبخ عدد 5 قطع من تيفال tefal ، بسعر لا مثيل له لدى عروض بندة وهايبر بندة 149 ريال سعودي بدلًا من 22 يال سعودي.

وللتسهيل على عملائها قدمت اسواق بنده قائمة بكافة الفروع التي طرحت بها خصومات الجوالات والإكسسوارات، فهي متوفرة في فروع هايبر بنده في المنطقة الوسطى بداخل 6 فروع، والمنطقة الغربية في 5 فروع، والمنطقة الشرقية في 6 فروع، والمنطقة الجنوبية في فرعين، والمنطقة الشمالية في فرع واحد بالمدينة المنورة، وكذلك منطقة القصيم بفرع بريده فقط.

عروض بنده لهذا الأسبوع

نسرد لكم في التالى عروض بنده وهايبر بنده اليوم الإستثنائية، والتي نعرضها لكم فور صدوررها، ومن ابرزها عروض الحفاضات في بنده السعودية:

حفائض للأطفال بامبرز عناية المميزة الصندوق الضخم بسعرلن يتكرر 99.95 ريال سعودي بدلًا من 114.95 ريال سعودي.

مناديل للوجه من كلاسيك فاين 4 + 2 عبوة مجانًا، بسعر لا يقاوم 20.95 ريال سعودي بدلًا من 41.90 ريال سعودي.

بنده الكترونيات

تقدم بنده الكترونيات خدمة الشحن الفوري لبطاقات إعادة الشحن، حيث توفر اسواق بنده تلك الخدمة في الفروع لعملائها، وتشمل البطاقات خدمات التوصيل، وكذلك العديد من التطبيقات، كما تضم معظم شركات الإتصال الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، وللإستفادة من خدمة شحن البطاقات على العميل أن يطلب هذا من الكاشير الموجود في أيٍ من فروع هايبر بنده.

ونجد من بين التطبيقات التي تدعمها كروت الشحن google play ، و itunes ، و onecard ، و amazon ، و microsoft ، و mcfee ، و spotify ، وجميعها من التطبيقات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، بل والوطن العربي بالكامل، وكل بلاد العالم أجمع، وبهذا تساهم اسواق بندة وهايبر بندة بتقديم تلك الخدمة لعملائها للتيسير عليهم.

كما أنه من بين الخدمات التي يدعمها الكارت في المملكة للعملاء نجد خدمة التوصيل الممتازة، سواء كانت الخدمة تلك تقدم لك من مرسول، كريم careem ، و اوبر uber ، وجيني، وهم من أفضل شركات التوصيل على الإطلاق التي تؤدي تلك الخدمات بالمملكة للتيسير على العملاء، والإستفادة من خدمات بنده وهايبر بنده على نطاقٍ واسع.

أيضًا تشمل خدمات كرت إعادة الشحن العديد من شركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية، مثل زين zain ، و وموبايلي ، واس تي سي، وليبارا، وغيرهم، وبهذا تكون كروت الشحن التي يمكن شحنها داخل فروع اسواق بنده وهايبر بنده تغطي معظم الخدمات التي تساعد على التسوق في المملكة، مما جعل عملية التسوق أكثر متعة.

كل هذا بالإضافة إلى ما يقدمه كارت الشحن من خدمات الألعاب مثل لعبة بابجي الشهيرة pubg ، والعاب ستيم steam ، بالإضافة إلى العاب أجهزة اكس بوكس xbox التس أصبحت منتشرة بكثرة هذه الأيام، ناهيك عن متجر العاب بلاي ستيشن playstation store المتنوعة وغيرهم الكثير من خدمات الألعاب المشمولة في كارت الشحن التي يمكن شحنه بأي مبلغ من المال وفقًأ للفئات المعلنة.

بنده اون لاين

ويوجد لدى اسواق بنده وهايبر بنده أيضًا الكثير من الخدمات الفورية للعملاء، والتي من بينها خدمات تفيد المجتمع السعودي أجمع، حيث تتيح اسواق بنده فرصة التبرع للأطفال، وهذا متاح من خلال موظف الفرع التابع لبنده، كما وضحت اسواق بنده خطوات التبرع، وهذا من خلال إخبار الموظف بالمبلغ المراد دفعه، أو يتم ترك الهلاللات المتبقة من عملية الشراء.

كما يمكن أيضًا أن يتم التبرع والإستفادة من تلك الخدمة من خلال مسح كود الآر كود وسيتم بعدها تلقائيًا سحب المبلغ الذي يحدده العميل في فروع اسواق بنده وهايبر بنده الموزعة في كل أرجاء مدن المملكة العربية السعودية، وتقدم تلك الخدمة في هايبر بنده السعودية، تحت شعار “هللاتكم تصنع الفرق في حباتهم،”.

هايبر بنده

الجوالات التالية هي مقدمة بأسعار خاصة في عروض هايبر بنده الجديدة الممتدة معكم هذا الأسبوع، ومن بينها تجدون كل ما ترغبون به من جوالات سامسونج samsung ، و هواوي ، و نوكيا nokia المشهورين بما تضمه أجهزتهم من تقنيات ذكية.

وتضم تخفيضات بنده في السعودية الجوالات من الفئة المتوسطة والتحت المتوسطة، التي تميزت بكونها من الجوالات العملية المناسبة للاستخدام اليومي، كما أن منها ما يضم تقنيات فئات الجوالات العليا من الفلاج شيب، ونجد جوالات سامسونج تحتل تلك الفئة المتوسطة ذات التقنيات التي تقترب من فئة الفلاج شيب في تطورها وخاماتها القوية التي أثبتت كفائتها مع الإستخدام المطول.

بنده جوالات samsung galaxy A71 سامسونج جالاكسي ايه 71 بسعر 1299 ريال سعودي، للسعة 128 جيجابايت.

بسعر 1299 ريال سعودي، للسعة 128 جيجابايت. جوالات نوكيا 2.4 بسعر 389 ريال سعودي.

كما نجد في اسواق هايبر بنده السعودية حاليًا خصومات جديدة على الجوالات واكسسوارتها وملحقاتها، والتي تصل قيمة التخفيض بسعرها إلى 70% كخصم فوري عن الشراء، لكن ذلك يستمر حتى مدّة محدودة جدًا، أو إلى أن تنتهي الكمية المسموح بها داخل التخفيضات، فعلى من يرغب بالشراء الإسراع في التوجه لأحد الفروع المتاح بداخلها الخصومات قبل فوات الفرصة.

هايبر بنده أون لاين

تقدم بنده الكثير من الخدمات لعملائها، فهي لم تكتفي فقط بتميزها في الجانب التجاري، بل تميزت أيضًا في الجانبين الإجتماعي والخيري، ومن بين ما تقدمه شركة هايبر بنده للمجتمع السعودي هو إمكانية التبرع من خلالها لهيئات معتمدة، حيث يمكن من خلال الفروع التبرع بالباقي للمستحقين، أو بمبلغ من المال حسب الرغبة.

كما تتيح اسواق هايبر بنده السعودية لعملائها خدمة التوصيل المجانية لبعض المعروضات لديها، مع خدمة التركيب المجاني لبعض الأجهزة الكهربائية التي تلزم تركيبها بشكل دقيق وفقًا لإرشادات الشركة وتعليماتها الازمة للتركيب، مما يجعل العميل مطمئن من سلامة وصل الجهاز وتركيبه في المنزل أو محل العمل على يد عدد من الخبراء والتقنيين الماهرين، هذا مع خدمة اكتساب المتاحة في الفروع المتنوعة.

بندة عروض

تعددت أنواع الجوالات في بندة عروض السعودية، فنجد في التخفيضات جوالات هواوي الصينية التي ذاع صيتها في عالم الجوالات والتابلت واللابتوب، حتى بعد أن أصبحت هواوي لا تدعم خدمات جوجل، نجد أنه لا زال نسبة كبيرة من مستخدمي الجوالات يفضلون نظام التشغيل في هواوي huawei ويعدونه سلسًا ومنظمًا، كما أن هواوي تمد مستخدميها ببدائل خدمات جوجل بشكل منتظم، ولذا لا زالت محتفظة بمكانتها بين شركات التكنولوجيا.

هواوي واي 6 بي بسعر 579 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 7 بي بسعر 649 ريال سعودي.

وتهتم شركة هواوي للتكنولوجيا بصناعة الكثير من الأجهزة الإلكترونية من جوالات ذكية، ,اجهزة تابلت، ولاب توب، ولهذا قد ذاع صيتها في عالم الأجهزة التكنولوجية والتقنيات بسرعة كبيرة في السنين الأخيرة وفي فترة قصيرة جدًا، مقارنةً بالكثير من الشركات الأخرى، ولهذا نجدها تنافس شركات ابل و سامسونج وبقوة على الصدارة ونسبة المبيعات.

هايبر بنده عروض

لم تكتفي اسواق بنده الكترونيات بالجوالات من الشركات الرائدة في مجالات صناعة الجوال، بل تطرقت أيضًا للأجهزة التي تنتمي للشركات الحديثة، والتي من أشهرها شركة شاومي xiaomi التي ظهرت في السنين الأخيرة لتنافس كبرى الشركات مثل سامسونج و ابل ايفون ، وقد اتجه المستخدمين إليها بسبب أسعارها المناسبة والأقل بشكل ملحوظ، والذي لم يقابله نقصان في جودة الجوال أو ما به من تقنيات.

جوال شاومي ريدمي 9 سي xiaomi redmi سعة 32 جيجابايت بسعر 389 ريال سعودي.

وتهتم شاومي بتصميم الجوالات بمظهر جذاب وفخم، حيث يعد المظهر والتصميم عامل كبير في جذب العميل على شراء الجوال، لكن هذا لا يعني أن شاومي قد أهملت الناحية التقنية في الجوالات، بل على العكس، نجد في جوالات شاومي الكثير من التقنيات الحديثة الموجود في الكثير من الجوالات التي تنتمي إلى الفئة العالية.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

نأتي الآن لذكر جوالات لينوفو التي تقدمها اسواق بنده بأسعار مناسبة لمعظم الفئات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، فقط اشتهرت شركة لينوفو lenovo بتقنياتها المبتكرة خصيصًا لجوالات الفئة المتوسطة، وهذا بعد أن أثبتت جودة منتجاتها الأخرى من اللابتوب الذي يحتل نسبة كبيرة في سوق الإلكترونيات، واسعار جوالات لينوفو في عروض بنده الصفحة الرئيسية نقدمها في التالي.

جوال لينوفو كي 13 بسعر 399 ريال سعودي.

جوال لينوفو كي 12 نوت بسعر 569 ريال سعودي.

كما تقوم شركة لينوفو بإنتاج العديد من الأجهزة التقنية الأخرى، بل أنها أصبحت منافس قوي للعديد من الشركات التي كانت تحتل الصدارة في مجال صناعة الأجهزة الحديثة، ولعل هذا هو السبب في كون لينوفو تعد من الشركات المتصدرة سوق أجهزة اللاب توب في العديد من الدول العربية، حيث أن أجهزتها تتميز بسعر غير باهظ.

بنده

أما أجهزة التابلت فهي محدودة في اسواق بنده ، حيث ركزت بها على الأفضل والأشهر والأكثر طلبًا، ومن بينها نجد أجهزة لينوفو ، وجلاكسي تاب المعروفة للجميع، و هواوي ميت باد المميز.

وركزت اسواق بنده على تلك الأنواع حتى تلبي رغبة العملاء الذين يفضلون الجوالات االإقتصادية عن نظيرها من فئات الفلاج شيب، وهذا لا يمنع كونها من الجوالات الممييزة، فهي تحتوي على مواصفات عالية من الكاميرا ذات الجودة العالية، وكذلك الشاشة فائقة الوضوح، وأيضًا الذاكرة الكبيرة التي تسع عدد ضخم من الملفات، والصور، والفيديوهات.

جهاز كومبيوتر لوحي ذكي تابلت من هايبر بنده سامسونج جالاكسي تاب اي 8 (2019) samsung galaxy tab a8 ، يدعم الإتصال بشبكة الواي فاي وشبكة إتصالات الجيل الرابع، بشاشة مقاس 8 بوصة وسعة ذاكرة رام عشوائية 2 جيجا بايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت، بسعر رائع 529 ريال سعودي بدلًا من 605 ريال سعودي.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

جهاز لوحي samsung galaxy tab تابلت سامسونج جالاكسي تاب تي 515 اي 10 بسعر 825 ريال سعودي.

تي 515 اي 10 بسعر 825 ريال سعودي. تابلت هواوي تي 10 اس Huawei بسعر 646 ريال سعودي.

تي 10 اس بسعر 646 ريال سعودي. تابلت لينوفو ام 8 l enovo tab m8 يدعم الإتصال بشبكات الجيل الرابع، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجا بايت، وشاشة 8 بوصة، بسعر خاص 529 ريال سعودي، بدلًا من 599 ريال سعودي.

ام 8 l يدعم الإتصال بشبكات الجيل الرابع، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجا بايت، وشاشة 8 بوصة، بسعر خاص 529 ريال سعودي، بدلًا من 599 ريال سعودي. هواوي ميت باد تي 8 يدعم الإتصال بشبكات الجيل الرابع، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجا بايت، وشاشة 8 انش، بسعر 449 ريال سعودي، بدلًا من 5 ريال سعودي.

ويتم طرح تشكيلة جديدة من التابلت كل أسبوع في اسواق بنده و هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن الأسعار غير ثابتة وتتغير بتغير الخصومات المطروحة عليها كل أسبوع في الفروع، وهذا وفقًا لما يُعلن عنه من خصومات أسبوعية في صفحات مجلة بنده ، كما يمكن معرفة الخصومات الجديدة بالدخول إلى موقع بنده اون لاين أو الصفحة على فيسبوك facebook.

عروض بنده

ملحقات الجوال والتابلت والأجهزة الذكية بوجه عام هي من أكثر الإلكترونيات طلبًا في متجر بنده السعودية، فمن دونها سيشعر المستخدم بالممل بعض فترة من إستخدامه للجوال أو التابلت، فهي تعطي مميزات إضافية للجهاز أيًا كان نوعه.

سماعة لاسلكية توشيبا toshiba بسعر 99 ريال سعودي.

ولعل ماركة توشيبا من الماركات اليابانية المعروفة بقوتها في مجال صناعة الشاشات والأجهزة التكنولوجية، فمنذ أن ظهر التلفاز في كل المنازل والشركات نجد تلفزيون توشيبا هو التلفاز صاحب النسبة الأكبر من المبيعات المحلية، وقد طورت توشيبا من التقنيات المدعومة لديها تحت إشراف متخصصين بارعين، لتنافس شركات صناعة الملحقات الإلكترونية كذلك، وببهارة فائقة.

موقع بنده

ويوجد الكثير من أنواع السماعات الاسلكية، فمنها الأيربودز التي تتتسم بالفخامة والرقي، كما أن هنالك السماعة البلوتوث الذي يمكن توصيلها وربطها مع أيٍ من الإجهزة التي تتفق مع تلك الأنواع من السماعات الإيربدوز، ولا يمكن أن ننسى السماعات السلكية في بنده اون لاين، حيث أنه لا يزال عليها الإقبال في الكثير من الفروع، لكونها من السماعات العملية المنتشرة ي العالم.

وبالرغم من أن السماعات اللاسلكية أصبحت السائدة في الوقت الحالي ويتجه معظمنا إلى شرائها، إلا أنه لا يزال السماعات السلكية تحتل نسب كبيرة من المبيعات، وهذا لكونها أكثر عملية وأقل سعرًا، ولهذا نجد معظم سماعات الألعاب تكون ذات أسلاك لسهولة توصيلها بالجهاو وتسجيل الصوت من خلال ما تضمه من مايكروفون مدمج.

بنده أون لاين

مما لا شك فيه أن الجوالات بكل أنواعها والتابلت به العديد من التقنيات التي تفيدنا في إنجاز الكثير من مهام الحياة العملية، سواء في الدراسة أو العمل، أو قضاء وقت الفراغ، ولهذا يلزم كل الأجهزة الذكية شاحن قوي حتى يمكنكم إستناف إستعمال الجهاز لمدة طويلة، وبالتأكيد تكون أجهزة الشحن الأصلية التي تأتي مع ملحقات الجهاز هي الأفضل للبطارية، لكم في بعض الأحيان يكون من اللازم وجود أجهزة شحن إضافية متنقلة، ونعرض في التالي أسعارهم في هايبر بنده عروض.

شاحن متنقل بمدخلين اووي 10000 مللي أمبير بسعر 54 ريال سعودي.

شاحن متنقل اووي 16800 مللي أمبير بسعر 85 ريال سعودي.

شاحن متنقل ميني واوو 2600 مللي أمبير بسعر 19 ريال سعودي.

ويتجه الكثير منا عادةً إلى شراء أجهزة شحن باور بانك للجهاز الذي يستخدمه بعد مرور مدة من الإستخدام اليومي للجهاز، سواء جوال، أو تابلت، أو لاب توب، وخاصةً أجهزة الجوال، حيث أنه من أكثر الأجهزة المستخدمة يوميًا في عصرنا الحالي، وبعد عدد معين من شحن بطارية الجهاز تبدأ في التهالك والنفاذ بمعدل أسرع من المعتاد عليه، وهما يأتي دور الباور بانك لشحن الجهاز خارج المنزل.

hyper panda

لم يكتفي هايبر بنده بضم ملحقات الجوالات والتابلت في خصومات هذا الأسبوع فقط، بل ضم أيضًا ملحقات أجهزة اللاب توب والشاشات الذكية، فهي من الأجهزة الالكترونية الحديثة التي تقدم لها الملحقات مزايا أكثر، ومن بينها يوجد الكيبورد اللاسلكي الذي يمكن اتصاله بالاب توب او الشاشة من خلال خاصية البلوتوث، والذي نقدم لكم سعره في اسواق بنده مع بعض الملحقات الأخري.

كيبورد لاسلكي فيليبس بسعر 90 ريال سعودي.

طابعة الكل في واحد من اتش بي hp بسعر 179 ريال سعودي.

بسعر 179 ريال سعودي. كابل محول صوت من اتش بي بسعر 39ريال سعودي.

هذه كانت كل عروض الالكترونيات من اسواق هايبر بندة السعودية التي تخص الجوالات والاجهزة المنزلية والالكترونؤات الذكية، حيث ضمت الشاشات كذلك، هذا بجانب تخفيضات الاغذية والمنتجات التموينية التي تلقي الضوء عليها كل فروع بنده في المملكة العربية السعودية، فتنفرد بنده بتقديم الاغذية والاجهزة سويا في مكان واحد، مما يسهل من عملية التسوق على العميل.

تخفيضات بنده قدمناها لمشاهدينا اليوم عل الإلكترونيات من جوالات وتابلت وما يلائمهما من ملحقات وإكسسوارات، ومن خلالنا يمكنكم متابعة تغييرات الأسعار أول بأول في متاجر السعودية الشهيرة، كما يمكنكم الوصول إلى أسعار الأغذية بكل أنواعها في موقع بنده.

وبتصفح كتالوج بنده الجديد وجدنا به أسعار جديدة متغيرة لبعض الجوالات والتابلت، حيث قدمت اسواق هايبر بنده تخفيضات جديدة هذا الأسبوع تستمر لمدة محدودة، وقد ضمت أشهر الإصدارات من شركات إنتاج الجوالات الذكية، واشهرها جوالات سامسونج جالاكسي samsung galaxy ، وابل ايباد وايفون، مع هواوي ميت باد.