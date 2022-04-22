نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن بيع كحك العيد المصري في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة كحك العيد أو الكحك المصري من أشهر أنواع المخبوزات التي ارتبطت بعيد الفطر المبارك في مصر وبعض الدول العربية، وتتنوع أنواع كحك العيد المصري منها بالملبن أو المكسرات أو العجمية، وتصنع نسخة من كحك العيد في بعض دول الخليج وتكون محشوة بالتمر وتسمى المعمول، وأيضًا توجد في مصر نسخة من الكحك المحشو بالتمر المفروم تسمى الكحك بالعجوة.

أماكن بيع كحك العيد المصري

ولأن هناك الكثير من المصريين المغتربين في الدول العربية منها دولة الكويت، فإنهم قد لا يتمكنوا الوصول لأماكن بيع كحك العيد المصري في الكويت.

وقد يبحث بعضهم عن طريقة عمل كحك العيد في المنزل ليصنعوه بأنفسهم، لكن قد يكون ذلك أمر صعب بالنسبة للبعض لذلك قد يبحثوا عن أقرب أماكن تبيع كحك العيد في الكويت.

وين أفضل محل لبيع كحك العيد المصري

ساليه سوكريه

ووفقًا لآراء بعض المصريين في الكويت فإن محلات ساليه سوكريه في الكويت تبيع أفضل أنواع كحك العيد المصري والبسكويت أيضًا.

وسلسلة محلات ساليه سوكرية هي سلسلة محلات فرنسية الأصل، لكن فروعها منتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط منها مصر والكويت ، وهي تقدم مجموعة متنوعة من أفضل الحلويات الشرقية والفرنسية.

وخلال شهر رمضان فإن محلات ساليه سوكريه بالكويت تقوم بعمل مجموعة من أفضل أصناف الحلويات الشرقية الرمضانية منها الكنافة بالمانجا والبقلاوة والبسبوسة.

وفي الكويت توجد أربعة فروع لسلسلة محلات ساليه سوكريه في السالمية والفروانية وحولي والفحيحل.

الرملاوي بالسالمية

ووفقًا لآراء المصريين بالكويت فإن حلويات الرملاوي بالسالمية ه يمن أفضل المحلات التي تبيع كحك العيد المصري بالكويت

ومخبز الرملاوي بالسالمية هو من أفضل المخابز التي تقدم مجموعة متنوعة من الحلويات والفطائر بالكويت.

ويقع المخبز بجوار جمعية السالمية الرئيسية ورقم هاتف المحل: +965 2209 7744

ويمكن عمل أوردر من المحل عبر تطبيق طلبات.

محلات العروسة

أيضًا وفقًا لآراء المستهلكين بالكويت فإن محلات العروسة بحولي هي من أفضل أماكن بيع كحك العيد المصري بالكويت، وتتوفر بالمحل خدمة توصيل، وأيضًا يمكن الاتصال على رقم هاتف المحل، التالي +965 2262 7255

للتأكد من توافر الأصناف المطلوبة وطلب الأوردر