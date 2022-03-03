شوف عروض بن داود الكبرى على مئات الأصناف bindawood offers

يبحث آلاف المتسوقين في المملكة باستمرار عن أجدد عروض بن داود على العديد من المنتجات. من بين الأصناف التي تعرضها المجموعة عبوات التونة، الزيوت، ناجت الدجاج، الأرز، الدجاج واللحوم الطازجة والمجمدة وأنواع متنوعة من التمور. كما توجد تخفيضات على أنواع مختلفة من السلع الغذائية والمعلبات. كما يضم بروشور عروض بن داود مئات الأصناف الأخرى التي يحتاج إليها الناس بكثرة خلال شهر رمضان المبارك لإعداد الولائم والعزومات على مائدة الإفطار الرمضانية.

عروض بن داود

ناجت دجاج السنبلة وزن 400 جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 22.5 ريال احصل عليه بخصم 13.55 ريال.

شبيهة القشطة بوك وزن 160 جرام اشتري ثلاث حبات واحصل على ثلاثة مجاناً مقابل 11.95 ريال بدلاً من 27 ريال.

زيت دوار الشمس عافية عبوة سعة 2.9 لتر بسعر 29.95 ريال بدلاً من 44.75 ريال بخصم 14.8 ريال.

اشتري عبوة واحصل على الثانية مجاناً من شراب التوت تونو 710 مل بسعر 18.95 ريال بدلاً من 33 ريال.

شرائح عجينة الرقائق الهشة وليمة وزن 400 جرام اشتري أربع حبات بسعر 9.95 ريال بدلاً من 25 ريال.

اشتري دجاج ساديا بدون أحشاء 10 × 1300 جرام بسعر 129.95 ريال بدلاً 159 ريال.

أرز متوسط الحبة وزن 5 كيلو جرام اشتري حبتين واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 69.95 ريال بدلاً من 107.95 ريال.

أسواق بن داود

اشتري من أسواق بن داود لحم حاشي بدون عظم وزن كيلو بسعر 44.95 ريال بدلاً من 62.25 ريال.

لحم حاشي بدون عظم وزن كيلو بسعر 44.95 ريال بدلاً من 62.25 ريال. كيلو من لحم حاشي بالعظم بسعر 34.95 ريال بدلاً من 48 ريال.

سيقان أرجل دجاج رضوى طازج طبق وزن كيلو بسعر 15.5 ريال بدلاً من 18.5 ريال.



سمك بلطي وزن كيلو بسعر 24.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

كباب دجاج سعر الكيلو 33.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

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أرز أبيض بسمتي وزن 5 كيلو المها مقابل 30.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

أبو كأس أرز بسمتي وزن خمسة كيلو جرام بسعر 34.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال.

أرز سيلا بسمتي الشعلان وزن خمسة كيلو اشتري 2 كيس واحصل على الثالث مجاناً مقابل 79.95 ريال بدلاً من 125.85 ريال.