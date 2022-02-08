شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu مع عروض فبراير التوفير وخصومات تصل 51%

أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu مع عروض فبراير التوفير وخصومات تصل إلى أكثر من 51%، على الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون والعديد من أكسسوارات الجوالات، والاكسسوارات الكهربائية المتنوعة، حيث تطلق مجموعة شركات Lulu hyper market مجموعة هائلة من العروض والخصومات على الأجهزة الإلكترونية المتعددة ومجلة عروض إدخار الديجيتال، كما تقدم فرصة ذهبية لكل من يريد شراء التجهيزات اللازمة للمنزل أو المكتب من الأجهزة المختلفة، بإمكانية الشراء بالتقسيط بدون فوائد إضافية وحتى 6 شهور، وذلك عند الشراء عن طريق البطاقة الأئتمانية بقيمة تتجاوز ال 1000 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu الأسبوعية للهواتف الذكية:

حيث تقدم مجموعة لولو عروض تنافسية هائلة على مجموعة مختارة ومتنوعة من عروض الجوالات، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أفضل العروض.

جوال سامسونج جالكسي Z flip3 قابل للطي، يدعم الجيل الخامس 5جي، أندرويد 11، 8 جيجا رام، سعة 256 جيجا بايت بسعر 3,499 ريال سعودي بدلاً من 3,999 ريال، أي مع توفير حقيقي قيمته 500 ريال.

جوال سامسونج جالكسي اس 21 اف اس، يدعم الجيل الخامس، سعة 256 جيجا بايت بسعر 2,799 ريال سعودي بدلاً من 2,999 ريال.

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد قابل للطي يدعم الجيل الخامس، سعة 256 جيجا بايت بسعر 6,599 ريال سعودي بدلاً من 6,799 ريال.

عرض تكنو كامون 17 برو، سعة 256 جيجا بايت، أندرويد 11 فقط بسعر 1,199 ريال سعودي.

تكنو بوفا 2، سعة، 128 جيجا بايت، و 8 جيجا رام، أندرويد 11 فقط بسعر 829 ريال سعودي.

عروض شاشات التلفزيون:

سوني شاشة تلفزيون 4 كي ذكية، جوجل مقاس 65 بوصة بسعر 4,699 ريال سعودي بدلاً من 10,999 ريال، أي بتوفير قيمته 6,300 ريال.

ال جي شاشة تلفزيون ذكية 4كى الترا اتش دي مقاس 55 بوصة بسعر 2,949 ريال سعودي بدلاً من 5,899 ريال.

تي سي ال شاشة تلفزيون ذكية اندرويد ليد مقاس 70 بوصة بسعر 3,199 ريال سعودي بدلاً من 4,369 ريال.