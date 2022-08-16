نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن أفضل قنوات الأطفال، التي تقدم قيم وبرامج هادفة من أجل أطفالهم، ولذا تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل قنوات الأطفال التي تهتم بما تقدمه من برامج هادفة وأناشيد وأغاني مسلية، للأطفال.

ونتيجة لذلك ارتفعت عمليات البحث عن أحدث ترددات قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة، وأبرزهم النايل سات وعرب سات، وفي إطار ذلك نقدم على موقع ثقفنى أحدث ترددات قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات وهوت بيرد، كالتالي:-

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على النايل سات

فقد أعلنت قناة طيور الجنة من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحدث تردد لعام 2022، للقناة، وذلك على القمر الصناعي النايل سات، ولمشاهدة برامج وأناشيد طيور الجنة المميزة في مصر وشمال إفريقيا، حدث إعدادات جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد طيور الجنة: 11258 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على القمر الصناعي عرب سات

ولمتابعة قناة طيور الجنة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وغرب آسيا، اضبط إعداد جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد طيور الجنة: 11310 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على القمر الصناعي هوت بيرد

ولاستقبال تردد قناة طيور الجنة والاستمتاع ببرامجها المميزة وأناشيدها الشيقة في أوروبا وأمريكا على القمر الصناعي هوت بيرد، اضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد طيور الجنة: 11073 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: ¾

وتعتبر قناة طيور الجنة من أفضل قنوات الأطفال وأشهرها بالعالم العربي، فهي تحرص على أن تكون مميزة فيما تقدمه للأطفال من خلال البرامج الترفيهية والأغاني والأناشيد المتنوعة، فهي قناة فضائية متخصصة للأطفال، وكانت بدايتها عام 2008، ومؤسسها هو خالد المقداد، وتقدم القناة مجموعة متميزة من البرامج الهادفة، ومن أشهرها برامج” نشرة أخبار الدار ورياضة في رياضة وأنا أحبكم ونصائح رمضانية والرسام الصغير وحروف الهجاء، ورتل القرآن ترتيلا، وكواليس” وغيرها من البرامج المميزة، بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني المسلية للأطفال.