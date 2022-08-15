نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد على جميع الأقمار جودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد، التي يهتم بمتابعتها الكثيرون من الأشخاص علي مستوي العالم العربي ويعد البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك كثير جدا من اجل مشاهدة البرامج الثقافية والأفلام والمسلسلات التسجيلية، وغيرها من العروض المختلفة، لذا تعتبر هذه القناة منارة ثقافية لقيامها بعرض الأفلام الوثائقية المختلفة، كما من المعروف أن قناة ناشيونال جيوغرافيك قد تم بثها منذ ١٣ عام بشكل مجاني علي مدار ٢٤ ساعة وعرض محتوياتها المدبلجة باللغة العربية لعرض محتويها الثقافي والوثائقي من البرامج والأفلام وانه قناة مملوكة لدولة الأمارات العربية التي يكون مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي وهي من افضل القنوات علي الساحة الثقافية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يتاح الحصول علي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي الاقمار الصناعية علي النحو التالي:



تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي علي العرب سات

التردد ١١٨٠٤

الاستقطاب افقي.

الترميز ٢٧٥٠٠

التصويب ٤/٣

القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي نايل سات

معدل تصحيح الخطأ ٦/٥

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

التردد ١١٥٢٦

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

مسجون في الغربة.

خاص القروش.

علم البسطاء.

البرية الجامحة.

مملكة الأسود.

البراري الشمالية.

واجب الرعاية.

لغز اختفاء كودي دايال.

امن المطارات.

هندسة عبقرية.

كتيبة الأعصار.

حديث النجوم.

معا لحياة افضل.

ذهب يوكون.

تحقيقات الكوارث الجوية.

مقتطفات.

وحدة انقاذ السيارات.

سمكة التونة العنيدة، ونذكركم برابط تردد قناة الأهلي الجديد.

كيف تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك علي الرسيفر الخاص بك

يتم بكل سهولة تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي الرسيفر الخاص بجهازك لمشاهدة اجمل محتويات القناة المختلفة لذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:



القيام بالذهاب إلى القائمة من خلال الريموت الخاص بالرسيفر.

الضغط علي كلمة التركيب.

التثبيت يدوي.

يجب بعدها اختيار القمر الصناعي الذي ترغب فيه.

ثم امتلاء البيانات التالية:

التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك، الاستقطاب، معامل تصويب الخطأ، معدل الترميز، جودة القناة.

الاستقطاب، معامل تصويب الخطأ، معدل الترميز، جودة القناة. التأكد بعدها من صحة تسجيل تلك البيانات، ونذكركم برابط تردد قناة ssc السعودية

وأخيرا القيام بالنقر علي حفظ حتي يتم تنزيل القناة علي الرسيفر الخاص بك ليتم بعدها التقليب حتي تشاهد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي شاشة جهازك والاستمتاع بكل البرامج والمسلسلات والأفلام التي تعرض عليها، ونذكركم برابط تردد قناة الشارقة الرياضية.

وصلنا لنهاية هذا التقرير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد.