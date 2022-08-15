نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الواقع الفضائية 2022 “استقبلها الآن” علي نايل سات وعرب سات بجودة عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإفصاح عن تردد الواقع الفضائية 2022 التي يبحث عنه العديد من الأشخاص على قمر نايل سات وقمر عرب سات، والتي تعد من أشهر القنوات بالوطن العربي حيث تقوم هذه القناة بإذاعة برامج متنوعة ومختلفة منها ما هو ثقافي، ومنها ما هو اجتماعي، وغيرها من البرامج المختلفة، وتقوم القناة بتحديث الترددات الخاصة بها على القمرين نايل سات، وعرب سات وذلك حتى تضمن جودة مستمرة ورؤية عالية للقناة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال ترددات القناة الحديثة وكيفية تنزيل القناة على جهاز التلفزيون.

تردد قناة الواقع الفضائية 2022 نايل سات

ونتابع معكم التردد على قمر نايل سات، وذلك يعد أحدث تردد للقناة يمكن من خلاله متابعة أهم برامج القناة مثل برنامج السوق وبرنامج المنهال وبرنامج روحانيات وغيرها من البرامج المهمة والممتعة على القناة، وإليكم التردد موضح في النقاط التالية:

تردد قناة الواقع الفضائية على قمر نايل سات هو 10727.

توجه واستقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة على قمر نايل سات: ٢٧٥٠٠.

معدل تصحيح الخطأ: ٨/٧

جودة الصورة والرؤية على القناة: hd

تردد القناة عرب سات ٢٠٢٢

ونتابع معكم ترددات قناة الواقع الفضائية ٢٠٢٢ على قمر عرب سات، حيث قد قامت القناة مؤخرا بتحديث ترددها على القمر الصناعي عرب سات وهو موضح في النقاط التالية:

تردد قناة الواقع الفضائية على قمر عرب سات هو ١٢٣٤٥.

اتجاه القناة على قمر عرب سات: أفقي.

معدل تصويب الخطأ للقناة:5/6

جودة الصورة للقناة: hd

معامل ترميز القناة: ٢٧٥٠٠

خطوات تنزيل الواقع الفضائية على جهازك

نوضح لكم الخطوات التي يمكن من خلالها تنزيل القناة على جهاز التليفزيون بطريقة سهلة وبسيطة: