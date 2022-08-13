نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الأهلي الجديد 2022 بعد التعديلات والتحديثات الجديدة على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الأهلي الجديد 2022، بعد التحديثات الأخيرة لإدارة قناة Alahly TV، حيث تقوم العديد من القنوات بتغير التردد الخاص بها، وذلك من اجل زيادة قوة القناة والإشارة وتجنب التشويش لضمان جودة توصيل الصوت والصورة للمشاهدين في جميع أنحاء العالم بدقة ممتازة وعالية، ومن أهم هذه القنوات قناة الأهلي ليتمكن محبي ومشجعي القلعة الحمراء المتابعة بكل سهولة ويسر، حيث من المعروف خلال الفترة السابقة استطاعت قناة الأهلي اكتساب مكانه وشهره كبيرة لأنها تقوم بعرض محتويات رياضية ممتازة بكل ما يخص النادي الأهلي، والأندية الرياضية المصرية، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني كيفية الإطلاع على احدث تردد لقناة النادي الأهلي المصري 2022.

تردد قناة الأهلي الجديد 2022

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة الأهلي الجديد لمتابعة الاستديوهات التحليلية القناة والتي تضم باقة كبيرة من النجوم الرياضية مثل الكابتن أسامة عرابي، والكابتن علاء ميهوب وغيرهم من النجوم الرياضية الكبيرة، لذا يمكنكم الآن معرفة التردد وتنزيل القناة علي الرسيفر الخاص بك على جميع الأقمار الصناعية في عدة خطوات بسيطة، كما هو موضح في الفقرات التالية، ونذكركم برابط تردد قناة أون تايم سبورت 2022

تردد قناة الأهلي علي النايل سات

القمر الصناعي النايل سات.

الاستقطاب راسي.

الجودة HD

التردد ١١٧٤٧

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطأ للقناة ٤/٣

كما أن هناك تردد اخر للقناة علي القمر الصناعي النايل سات

التردد ١١٤٤٠

الاستقطاب افقي.

معامل الترميز ٢٧٥٠٠

القمر نايل سات.

معامل تصويب الخطأ ٦/٥

اهم البرامج التي تعرض علي قناة الأهلي

برنامج ملك وكتابة: من اشهر برامج القناة ليقوم بتقدمه الكابتن عدلي القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي.

البيت الكبير: مع الإعلامين الأستاذ هاني رمزي والإعلامية سهام صالح.

برنامج الاستوديو التحليلي: حيث يدرس فيه كل مباراة والتعليق عليها من جانب الأخطاء للحكام والاعبين وأداءهم.

السادسة: أيضا مع الإعلامي احمد سمير والإعلامية ساره محسن يعرض في تمام الساعة السادسة.

برنامج التريند: مع الإعلامين أمير هشام ومحمد سعيد، ونذكركم برابط تردد قناة السعودية الرياضية 2022.

كما تقدم القناة برامج أخري مثل الأهلي خط احمر، برنامج الأشبال، ويعرض أيضا برنامج الأبطال وبرنامج استاد الأهلي، وبرنامج 10 الصبح في الأهلي، ونذكركم بتردد قناة الشارقة الرياضية 2022.

وصلنا معكم لختام شرح القناة بعد التعديلات والتحديثات الجديدة على جميع الأقمار.