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عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعرب سات بجودة عالية 2022 يبحث عنها الكثير من الإباء والأمهات وذلك لمتابعة البرامج والأغاني التي تخاطب عقول صغار الأطفال وهي تعد من القنوات الفضائية المتميزة والمشهورة بمحتواها الجذاب في السعودية وباقي الدول العربية والمفضلة محببة إلى قلب الكثير من الأطفال منذ فترة طويلة القناة استطاعت أن تستحوذ على نسبة مشاهدات عالية وبحث مستمرة عليها مقابل الملايين حول العالم العربي لذلك يمكنكم الآن التعرف على تردد جميع القنوات الجديدة وتقوم إدارة القناه بين الحين والأخر بضبط جودة الصوت والصورة وتغيير الترددات من أجل تحسين تجربة المساعدة جميعا مشاهديها تقدم قناة طيور الجنة ترددها الجديد بجودة عالية حيث يتناسب مع جميع الأجهزة الجديدة والقديمة السطور التالية نتعرف على تردد قناة طيور الجنة عبر القمر نايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

تعرف على كيفية إضافة تردد قناة طيور الجنة الجديد على التلفزيون قناة طيور الجنة تعمل على تسلية الأطفال وان لم تكن قناة طيور الجنة مضافة على جهاز التلفاز في المنزل فانت في المكان الصحيح سنتعرف بهذه السطور الأتية على كيفية إضافة تردد قناة طيور الجنه الجديد على القمر نايل سات وعرب سات كما اعلن المسؤولين عن البث التلفزيون في قناه طيور الجنه عن التردد الجديد على الأقمار الصناعية التالية:

القمر :نايل سات.

التردد: 11258.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطا: 5/6 افقي.

القمر :عرب سات.

التردد: 11310.

معامل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطا: 4/3 الاستقطاب: عمودي.

أعاني قناة طيور الجنة المشهورة على النايل سات

وخلال السنوات القليلة الماضية أصبحت قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال في المنطقة العربية بأكملها بث العديد من المحتويات المختلفة التي تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم كما أنها تحرص على مساعدة الأطفال على التحدث كثيرا من خلال إنتاج الأغاني التي تتعلق بموسيقاتها الأذان ما يجعلهم يرددونه بسهولة حتى يتحسن نطقهم كما أنها تنمي لديهم مهارة التميز بين الألوان والحروف والأرقام وغير ذلك من الأغاني والبرامج الترفيهية التي تعد من اشهر وافضل البرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال في الوطن العربي ومن اكثر الأغاني مشاهدة في قناة طيور الجنة الأتي:

أغنية بابا ما عاد يكذب.

أغنية بابا جاب لي بالون.

أغنية بيبي بالطريق جايبنا.

كليب اجا العيد عصومي ووليد.

كليب اخر العنقود.

برامج قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بعرض العديد من البرامج الهادفة المتميزة للأطفال حيث تهتم هذه الأغاني إلى ترسيخ الأخلاق الحميدة والقيم المثالية والإنسانية في المجتمع وبرامج اخرى لتنمية مواهب الأطفال ومن البرامج التي تقدمها طيور الجنة الأتي: