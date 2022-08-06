استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ٢٠٢٢ أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2022 بنسختها الناطقة باللغة العربية ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الإماراتية الفضائية الوثائقية على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية، لمتابعة البرامج والأفلام الوثائقية العلمية عن الطبيعة والحضارات، والجدير بالعلم أن قناة National Geographic Abu Dhabi تبث ترددها عبر أقمار ياه سات وعرب سات ونايل سات مجانًا، وكان أول بث لها في شهر يوليو عام 2009 وقد استخدمت الدبلجة الشامية في أول بثها قبل تحويل الدبلجة للغة العربية الفصحى، وبإمكانك ضبط واستقبال القناة الوثائقية المملوكة لشركة أبو ظبي للإعلام، مع شبكة فوكس التلفزيونية والتي أصبحت الآن مملوكة لشبكة والت ديزني الإعلامية، على أربع أقمار صناعية مختلفة من خلال الخطوات التالي ذكرها.

كيفية استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات HD

وبخطوات بسيطة استقبل قناة nat Geo Abu Dhabi التردد الجديد 2022 كالتالي:

بادئ ذي بدء قم بضبط اتجاه القمر اللاقط على نايل سات HD. كذلك قم بضغط خانة تركيب الريسيفر وتعبئة كلمة السر. الآن قم بفتح قائمة الترددات بواسطة الخانة المخصصة لذلك وكتابة التردد 12467 يدويًا استقطاب أفقي. قم بضبط معدل الترميز على 27500. معامل التصحيح 2/3. في النهاية النقر على أيقونة بحث لتظهر أمامك على شاشة التلفاز قناة National Geographic Abu Dhabi.

ضبط قناة National Geographic Abu Dhabi على القمر الصناعي نايل سات SD

كذلك بإمكانك استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على القمر اللاقط نايل سات SD بالخطوات التالية:

أولًا قم بضبط اتجاه القمر اللاقط على نايل سات SD. كذلك قم بالتوجه لزر تركيب الريسيفر وكتابة كلمة السر بشكل صحيح. الآن قم بفتح قائمة الترددات، وكتابة التردد 12226 استقطاب أفقي. وقم بضبط معدل الترميز على 27500. أيضًا بمعامل تصويب خطأ 3/4 في النهاية النقر على أيقونة بحث لتظهر أمامك على شاشة التلفاز قناة ناشيونال جيوغرافيك ٢٠٢٢.

بالخطوات أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الإماراتية 2022 على القمر الصناعي عرب سات SD

أولًا قم بضبط اتجاه القمر اللاقط على عرب سات SD. كذلك قم بالتوجه لزر تركيب الريسيفر وكتابة كلمة السر بشكل صحيح. الآن قم بفتح قائمة الترددات، وكتابة التردد 11804 استقطاب أفقي. وقم بضبط معدل الترميز على 27500. أيضًا بمعامل تصويب خطأ 3/4 في النهاية النقر على أيقونة بحث لتظهر أمامك على شاشة التلفاز قناة ناشيونال جيوغرافيك ١٤٤٤.

كيف ابحث عن قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر ياه سات SD ١٤٤٤

كما بإمكانك استقبال القناة بجودة عالية على القمر الصناعي ياه سات SD من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

بادئ ذي بدء قم بضبط اتجاه القمر اللاقط على ياه سات SD. كذلك قم بضغط خانة تركيب الريسيفر وتعبئة كلمة السر. الآن قم بفتح قائمة الترددات بواسطة الخانة المخصصة لذلك وكتابة التردد 11938 يدويًا استقطاب أفقي. قم بضبط معدل الترميز على 27500. معامل تصويب 5/6. في النهاية النقر على أيقونة بحث لتظهر أمامك على شاشة التلفاز قناة National Geographic Abu Dhabi.

أبرز برامج قناة National Geographic Abu Dhabi الوثائقية الإماراتية ٢٠٢٢

في الختام فإن من أبرز البرامج المتنوعة التي أقبل على مشاهدتها جموع عريضة من الشرق الأوسط هي: