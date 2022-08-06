تردد قناة السعودية الاولى واستمتع بالعديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج المميزة

تصنف القناة ضمن أفضل القنوات وأعلى نسب المشاهدة وتردد قناة السعودية الاولى متاح على عدد من الأقمار، ويفضل القناة عدد كبير من مشاهديها في المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج لما تقدمه من تنوع في البرامج والأفلام والمسلسلات، بالإضافة إلى محتواها الممتع سواء كان ثقافي أو ترفيهي أو إخباري أو ديني يناسب كافة الأذواق، وسوف نعرض لكم جميع الترددات الخاصة بالقناة.

تردد قناة السعودية الاولى

تقدم القناة برامجها بجودة عالية لراحة المشاهد، وتعمل على تطوير دقتها باستمرار، ويتم البث من مدينة الرياض عبر الترددات والأقمار التالية:

التردد 12149، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4 / 3 والإستقطاب أفقي H بجودة SD، على قمر النايل سات.

تردد أخر على قمر النايل سات أيضًا ولكن بجودة HD، وهو 12284 معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4 / 3 والإستقطاب رأسي V.

على قمر عرب سات بدقة HD تردد 12149، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 6 / 5 والإستقطاب أفقي H.

التردد على قمر ياه سات هو 11747، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 9/ 8 والإستقطاب أفقي H.

أخيرًا القمر هوت بيرد وترددها هو 12585، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 6 / 5 والإستقطاب رأسي V.

أشهر برامج القناة

تعمل القناة على إرضاء المشاهد والتعبير عن رأيه من خلال برامجها التالية:

برنامج فتاوى وهو برنامج ديني يجيب على تساؤلات المشاهدين من خلال القرآن والسنة النبوية، ويستضيف الشيخ خالد الرميح.

أيضا برنامج الشارع السعودي وهو يناقش أوضاع المواطن في المجتمع السعودي، ويقدمه خالد العقيلي.

كما تقدم برنامج علوم الأولين الذي يقدمه نواف الهويمل، وهو يعرض حكايات وأمثال من التراث القديم في شكل مشاهد صغيرة.

علاوة على ذلك تضم القناة أيضًا عدة برامج أخرى تناقش الأزياء والرياضة والطبخ وغير ذلك مما ينطق بلسان المواطن ويهتم به المشاهدين، مثل برنامج صباح السعودية، الموقف وفي العلن.

من خلال مقال اليوم وضحنا لكم تردد قناة السعودية الاولى على كافة الأقمار التي يتم البث عبرها. كما شرحنا لكم سياسة القناة في عروضها، بالإضافة إلى توضيح بعض من برامج القناة التي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.