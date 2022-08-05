نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل أعداد كبيرة من المواطنين في مختلف الأعمار هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، وذلك بعد ان تم الاعلان من قبل إدارة القناة عن تغيير التردد منذ أيام قليلة، وجراء هذا التحديث قد تمت اضافة العديد من الخدمات الجديدة إلى القناة، بالاضافة إلى البرامج الاخبارية والتلفزيونية الجديدة والتي تجذب انتباه أعداد كبيرة من المشاهدين، اما عن تفاصيل اكثر تابعونا من خلال السطور القليلة القادمة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات الثقافية والتي تناسب كافة الأعمار، حيث تعرض القناة أنواع متنوعة من برامج عالم الحيوان، حيث يتم بث الكثير من البرامج الثقافية من خلال شاشة ناشيونال جيوغرافيك على مدار 24 ساعة، حيث انه من خلال قناة ناشيونال جيوغرافيك وعبر التردد الجديد 2022 يتم عرض محتوى علمي، بالإضافة إلى أفلام وثائقية متنوعة وترفيهية بين حياة الانسان و الحيوان والحياة البرية، حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك القناة الاولى والوحيدة التي تقدم المحتوى الخاص بها، وذلك منذ ظهورها في عام 2009، مازال تصدرها لقائمة أفضل القنوات الثقافية حتى الآن.

استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

أصبح من السهل الآن لكافة المواطنين في مختلف دول الوطن العربي استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات، ويكون ذلك عن طريق استقبال وادخال الترددات التالية إلى جهاز الاستقبال لإمكانية الحصول على الاشارة ومتابعة القناة من خلال التردد الجديد الخاص بها بعد التحديث الجديد الذي أعلنت عنه قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي على جميع الأقمار، اما عن التردد الجديد فهو مثل كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000

معدل التصحيح: 3/4.

الجودة: HD.

تردد أخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11412.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000

معدل التصحيح: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

تردد: 11226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

تردد أخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك