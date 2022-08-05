“مجاناً HD “.. تردد قناة كراميش 2022 الجديد .. تحديث أغسطس قناة Karameesh على القمر نايل سات والعربسات، تعتبر قناة كراميش للأطفال واحدة من أهم وأشهر قنوات الأطفال الموجودة في الوطن العربي بشكل عام، والتي تقوم بتقديم محتوى مميز على مدار اليوم لعرض البرامج المميزة الخاصة بالأطفال وافضل أناشيد الأطفال على مدار اليوم بدون توقف، حيث تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة سواء من الكبار او الصغار لما تقدمه منذ انطلاقها وحتى الآن، وبالتزامن مع تحديث التردد الخاص بالقناة، نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة كراميش الجديد 2022 على النايل سات والعرب سات.

قناة كراميش الأطفال لمتابعة أفضل برامج وأناشيد الأطفال 2022

تمتلك قناة كراميش نسب مشاهدة مرتفعة تقدر بالملايين في مختلف الدول العربية بشكل عام، حيث تخصص بثها الفضائي والمحتوى الخاص بها على مدار اليوم لعرض مميز بدون انقطاع لمجموعة من أفضل برامج وأناشيد الأطفال التي يميل اليها الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، كما يتابعها كذلك الإباء في مختلف الدول لتقديم المحتوى الخاص بها باللغة العربية، حيث تسلط الضوء على الكثير من الأمور الهامة التي يحبها الأطفال وليس فقط الجانب الترفيهي بل نجد انها تعمل على تنمية الجانب التربوي لدى كافة الأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد 2022

وقد أكدت إدارة قناة كراميش على ضرورة تحديث التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل، بالتزامن مع تحديث التردد منعا لانقطاع البث الفضائي الذي يتم تقديمه، كما يتم تحسين تجربة المشاهدة للقناة من خلال تقديم صوت وصورة أفضل على الأقمار الصناعية المختلفة، حيث يتم متابعة افضل الأناشيد والبرامج الخاصة بالأطفال على القمر الصناعي نايل سات من خلال تحديث التردد الجديد.

تحديث تردد قناة كراميش الأطفال الجديد على نايل سات 2022

استقبل الآن وتابع أفضل برامج واناشيد الأطفال من خلال تحديث التردد الجديد لقناة كراميش، من خلال ادخال التردد الجديد والذي جاء على النحو التالي.

التردد الجديد الخاص بقناة كراميش الجديد للأطفال على نايل سات هو 11603.

من خلال اختيار معدل الترميز الجديد للقناة وهو 27500.

عن طريق اختيار الاستقطاب أفقي.

كما يتم تحديد معدل التصحيح 3/4.

وتكون الجودة الخاصة بالقناة بعد التحديث على القمر نايل سات هي HD.