نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث تردد لقناة طيور الجنة الجديدة 2022 علي القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة طيور الجنة تعد من القنوات الضرورية للأطفال، لذا تحرص الكثير من الأمهات والأطفال عن البحث على تردد قناة طيور الجنة الجديد وعن اغلب ترددات قنوات الأطفال الجديدة الأخري علي القمر الصناعي وذلك لاستمتاع بالإجازة الصيفية وتعليهم أطفالهم وتسلية أوقات الفراغ لديهم، وتعد قناة طيور الجنة هي افضل القنوات المخصصة للأطفال.

منذ قديم الزمان تحتل قناة طيور الجنة منزلة في قلوب الناس فهي قناة محبوبة وتتميز بمحتواها الرائع والمثير للأطفال وبالتالي تغرز لديهم الشجاعة والإبداع والتفكير لما تحتوي على أغاني شيقة ورائعة ومحتوي جذاب يحث الأطفال علي القيم والتعليم، وها السبب جعل الكثير من الأطفال وآبائهم يبحثوا عن قناة طيور الجنة بشكل دائم وعن ترددها قناة الجديد لعام 2022 م، ولهذا نقدمه لكم عبر موقعنا ثقفني في السطور القادمة.

احدث تردد لقناة طيور الجنة الجديدة 2022

إليكم تردد القناة المحببة للأطفال قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2022 م، وهو كالأتي:

تردد القناة: 11258.

معدل الترميز لدى القناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ لدى القناة: 5/6.

إليكم تردد القناة المحببة للأطفال قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات 2022 م:

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز لدى القناة: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لدى القناة: 4/3.

إليكم تردد القناة المحببة للأطفال قناة طيور الجنة على سهيل سات 2022 م:

تردد القناة: 11310.

معامل الترميز لدى القناة: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لدى القناة: 4/3.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

ببساطة تستطيع ضبط تردد قناتكم المفضلة قناة طيور الجنة وذلك من خلال خطوات واجراءات بسيطة جدا كالتالي: