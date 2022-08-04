نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة المجد للقرآن الكريم .. تردد القناة علي النايل سات وعرب سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة المجد للقرآن الكريم تعتبر واحدة من أبرز القنوات الدينية وضوحاً وانتشاراً بين مختلف القنوات الأخري علي العديد من أجهزة البث والتلفزيون. لذلك يأتي البحث عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم من أهم وأكثر عمليات البحث في الآونة الأخيرة خاصةً خلال شهر رمضان الكريم. يأتي ذلك بسبب عرض القناة لمختلف تلاوات القرآن الكريم بمختلف القراءات والشيوخ مع أعذب وأجمل الأصوات. كما تقدم أيضاً تلك التلاوات بلا انقطاع علي مدار الساعة فيمكن للمستمع تشغيل القناة والاستماع في أي وقت يشاء.

‌قناة المجد للقرآن الكريم :

كما تتميز قناة المجد للقرآن الكريم بأنها قد خصصت كل محتوي القناة من أجل عرض القرآن الكريم وكلام الله سبحانه وتعالى خلال الـ24 ساعة في اليوم. كما توفر القناة أيضاً عرض للقرآن الكريم كاملاً مع أفضل وأعذب أصوات القراء والشيوخ المفضلة لدي الكثير من الناس ، وذلك بدون انقطاع أو توقف لخدمة البث سواء بالليل والنهار. فتقدم القناة مختلف الاصوات مثل :

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

محمد صديق المنشاوي.

الشيخ سعد الغامدي.

ماهر المعيقلي.

الشيخ ياسر الدوسري.

خالد الجليل.

الشيخ محمود خليل الحصري.

وغيرهم العديد من مختلف الأصوات.

كذلك واحدة من أهم مميزات القناة والتي تميزها عن باقي القنوات الدينية الأخري وهي ميزة عرض التفسير لمختلف الآيات بصورة سلسلة وبسيطة تصل إلي الأذهان ، وأيضاً مع عرض معاني الكلمات والمقصود من بعض المصطلحات. والجدير بالذكر أن تلك القناة توفر خدمة عرض جميع التلاوات بشكل مجاني بالكامل دون أية اعلانات أو رسوم لتوفير خدمة البث.

‌تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2022 :

يمكن الآن الاستمتاع بخدمة البث الخاصة بقناة المجد والاستماع إلي مختلف التلاوات مع مختلف القراءات والشيوخ وبأجمل الاصوات المفضلة وذلك عن طريق تحميل قناة المجد من خلال التردد التالي علي القمر الصناعي :

اسم القمر الصناعي : نايل سات .

. التردد : 12054

الاستقطاب : أفقي أو (H).

معامل التصحيح : 4/3.

معدل الترميز : 27500.

الجودة المتوفرة : SD.

تردد قناة المجد عبر القمر الصناعي عرب سات :

وعن طريق القمر الصناعي الخاص عرب سات يمكن أيضاً توفير خدمة البث الخاص بالقناة وذلك من خلال التردد الآتي :