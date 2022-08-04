تردد قناة طيور بيبي وطيور الجنة بعد أخر تحديث على كافة الأقمار 2022

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022، نقدم لكم تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري، والتي تعتبر احد أهم القنوات المتخصصة في بث وتقديم برامج الأطفال المتنوعة وأفلام الكارتون، بالإضافة إلى باقة كبيرة من أغاني الأطفال المحببة لدي جميع الأطفال والصغار، والتي يفضل مشاهدتها جميع الصغار في كل مكان في الوطن العربي والعالم بأكمله.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

وتعتبر طيور بيبي احدي قنوات الأطفال المجانية، التي يمكن متابعتها ومشاهدة كل ما تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع اشتراكات أو شراء بطاقات لاستقبالها كغيرها من قنوات الأطفال المشفرة الأخري، التي تحتاج إلى دفع اشتراكات شهرية وشراء بطاقات للاستمتاع بما تعرضه على شاشتها الفضائية.

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات

ونقدم لكم من خلال هذه السطور والجدول التفصيلي الموجود أدناه كافة معلومات قناة طيور بيبي وتردداتها الصحيحة على النايل سات، والتي يمكنكم بعد برمجتها بشكل صحيح، مشاهدة القناة ومتابعة المحتوي والبرامج التي تعرضها على شاشتها الفضائية بشكل مجاني دون تشفير أو توقف أو انقطاع؛ حيث أن القناة تتميز بجودتها العالية واعتمادها على أحدث التقنيات في تقديم برامجها بجودة وكفاءة عالية، كما تتميز بنقاء صوتها وجودة صورتها والتي تعمل بتقنية الـHD، مما ساعدها ذلك كثيرا في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة والاستحواذ على نسب مشاهدة عالية جدا، كما ساعد كثيرا في جعلها من أفضل القنوات التي تقوم بتقديم محتوي ترفيهي للأطفال والصغار.

تردد طيور بيبي 2022

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 11258 أفقي (H) 27500 5/6

إسم القناة على الرسيفر (Toyor Baby)

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11258 – أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد طيور الجنة 2022 على النايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معامل التصحيح نايل سات 11258 أفقي h 27500 5/6 نايل سات 11315 عمودي v 27500 3/4 نايل سات 11392 عمودي v 27500 3/4 نايل سات 11315 افقي h 27500 3/4 نايل سات 11785 عمودي v 27500 3/4

اسم القناة على الرسيفر ( Toyor Al Janah )