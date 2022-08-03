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عمر شويل - جدة “ثبت الان”.. تحديث تردد قناة دراما ألوان تركي الجديد 2022 النايل سات.. Drama Alwa لمشاهدة لأفضل المسلسلات التركية والأجنبية الشهيرة، تعتبر قناة دراما ألوان تركي واحدة من أهم القنوات المميزة التي تقدم بثها الفضائي على القمر الصناعي نايل سات، والتي تحظى بمتابعة ملايين من محبي وعشاق الدراما العالمية والتركية، وفي هذا التوقيت تزداد عمليات البحث لكي يتم التعرف على تردد القناة بعد التحديث الجديد الذي تم الإعلان عنه رسميا لكي يتم تحسين تجربة المشاهدة للمتابعين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة دراما ألوان تركي الجديد 2022 على النايل سات.
قناة دراما ألوان تركي 2022 لمتابعة أفضل المسلسلات التركية
تقدم قناة دراما الوان تركي محتوى مميز يجعلها من أفضل القنوات الفضائية في الوطن العربي بشكلٍ عام، حيث تقوم بعرض مستمر على مدار اليوم لأفضل المسلسلات التركية والأجنبية الشهيرة، التي يحبها الكثير من المتابعين ويتابعها على مدار اليوم بدون توقف، وتقدم بثها الفضائي على كافة الأقمار الصناعية مجانا بدون تشفير.
تحديث تردد قناة دراما ألوان تركي 2022 الجديد
وقد أعلنت إدارة قناة دراما الوان تركي ضرورة تحديث التردد الخاص بالقناة منعا لانقطاع البث الفضائي على القمر الصناعي نايل سات، وذلك في اطار متابعة أفضل المسلسلات والبرامج المميزة على مدار اليوم، والتي تقدم المسلسلات التركية الشهيرة مدبلجة الى اللغة العربي نظرا لكون أكثر المتابعين للقناة المشاهدين العرب من مختلف الدول العربية بشكل عام والتي تمتلك شريحة كبيرة من محبي وعشاق الدراما التركية.
|التردد
|11595
|الاستقطاب
|أفقي “H”
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|معدل الترميز
|27500
|جودة البث
|HD
تردد قناة دراما ألوان تركي الجديد على نايل سات 2022
تستمر قناة دراما الوان تركي في تقديم نجاح كبير يزداد يوما بعد يوم والذي بدأ على نطاق واسع منذ انطلاقها، وذلك لما تقدمه من تميز ومحتوى لجميع المتابعين، ويمكن متابعة اقوى المسلسلات التركية الشهيرة بجودة مشاهدة عالية على مدار اليوم من خلال استقبال التردد الجديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات، وقد جاء التردد على النحو التالي.
- تردد القناة دراما الوان تركي الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 10853
- من خلال اختيار الاستقطاب الأفقي، وهو الاستقطاب الذي يرمز له بـ H
- من خلال تحديد معامل تصحيح الخطأ 6/5
- كما يتم اختيار معدل الترميز 27500
- وجودة البث HD
|تردد القناة
|10853
|الاستقطاب
|أفقي ويرمز له بـ H
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|معدل الترميز
|27500
|جودة البث
|HD
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