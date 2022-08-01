نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وجميع الأقمار 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وكافة الأقمار الصناعية، التي يبحث عنها الكثيرون وخاصة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث تقوم القناة بإذاعة مجموعة من المباريات والبطولات الرياضية، حيث بدأ بعض الأخبار يتم تداولها عن إمكانية إذاعة مباريات كأس العالم للأنديه، الأمر الذي لم يتم التأكد منه حتي تاريخ الساعة، ولكن القناة تقوم بإذاعة العديد من البرامج قضايا الرياضية، أخبار الرياضية حتي يتم الاستفادة والمعرفة بما يدور في الساحة الرياضية ومن هذا المقال نتواصل إلى تردد قناة أبوظبي الرياضية لمتابعتها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

في وقت زمني قصير اثبتت قناة أبوظبي الرياضية وجودها علي الساحة وتكوين عدد كبير جدا من جمهور لها، ولذلك يمكن تنزيل تردد القناة من هنا لمتابعتها، لذا يجب ضبط تردد قناة أبوظبي الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد ١١٤١١ الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أبوظبي علي العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

الجودة: HD.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

التردد: ١١٨٠٤.

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣

الاستقطاب افقي.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة علي النايل سات

أبوظبي الرياضية: تردد ١٢٢٢٦، الاستقطاب افقي، معدل الترميز ٢٧٥٠٠. تردد أبوظبي الرياضية ١: التردد ١١٥٢٦، الاستقطاب افقي ، معدل الترميز ٢٧٥٠٠ أبوظبي الرياضية HD1. قناة أبوظبي 3 جاء كالتالي تردد ١٢٤٦٧

الاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500. تردد أبوظبي 4 جاء كالتالي التردد ١٢٤٦٧

الاستقطاب أفقي، ونذكركم برابط تردد ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة علي باقي الأقمار الصناعية

يمكنكم مشاهدة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة علي القمر الصناعي بدر ٦ من خلال تثبيت بعض البيانات الهامة التي تشمل التالي:

اسم القناة: أبو ظبي الرياضية ١.

التردد: ١١٨٠٤.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة



كما يمكنكم متابعة برنامج رؤاد الرياضة وبرنامج السرعة القصوى المذاع على قناة أبوظبي المفتوحة علي القمر الصناعي هوت بيرد من خلال تثبيت البيانات التالية:

القمر الصناعي هوت بيرد.

تردد ١١٧٤٧.

الاستقطاب افقي.

في الوقت الذي تتمكن من استقبال تردد أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي ALyahsat بعد ضبط التردد ١٢٠٥٤، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، الاستقطاب افقي.

محتويات ما يتم عرضة علي قناة أبوظبي الرياضية الآن

تعرض القناة مجموعة متعددة من البرامج الرياضية المميزة التي يتابعا الكثيرون في الوطن العربي فمن ابرز هذه البرامج التالي:

بطولة كأس العالم للأندية

برنامج الكرة الأوروبية.

برنامج الكورة الإيطالية.

كواليس الكرة.

بنفيكا في 60 دقيقة.

عالم الكرة.

ألعاب القوي.

برنامج عالم ألعاب القوي.

الرياضة حول العالم.

دوري أبطال أسيا.

ونذكركم بتردد قناة النادي الأهلي.

وصلنا معكم لختام شرح كيفية استقبال تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وجميع الأقمار.