نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2022 وطيور بيبي على النايل سات وعرب سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة 2022، تلك القناة التي أصبح البحث عليها بشكل دائم من قبل الأسر العربية بداية من التحديث الجديد لعام 2022، حيث تقدم القناة سلسلة من البرامج والفقرات التي تعجب ملايين الأسر العربية وليس فقط العربية بل وصل مداها إلي الدول الأجنبية حيث مع بداية العقود الأخيرة بدأت القناة بثها للبرامج باللغات المختلفة، يمتلك هذه القناة شخص يدعي خالد مقداد من أصول فلسطينية ومعه الجنسية الأردنية.
قناة طيور الجنة وطيور بيبي
تفاحي العديد من الأسر العربية في الفترات الماضية من توقف أشارة البث الخاصة بقنوات طيور الجنة وطيور يببي نظرا لتغير التردد الجديد مع بداية العام الميلادي الجديد 2022، الأمر الذي جاء بالحيرة علي البعض لنظرا لعدم التعرف علي التردد الجديد والذي نقدمه إليكم أعزاءي القراء بالجودة الجديدة hd وقبل أن نذكر لكم الترددات الجديدة لمجموعة قنوات طيور الجنة نوضح إليكم اهم نجوم القناة وهم أولاد رئيس ومؤسس القناة خالد مقداد ( جني، المعتصم، جاد، زين، سند، أياد، الوليد، زين، جوان السيلاوي، مراد شريف، براء العويد).
تردد قناة طيور الجنة 2022 علي القمر الصناعي نايل سات
|التردد
|11315
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|3/4
تردد قناة toyor al janah الجديد على نايل سات
|التردد
|11391
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد toyor al janah علي القمر الصناعي عرب سات
|التردد
|11623
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد قناة طيور بيبي 2022
يمكنك عزيزي القاري استقبال التردد الجديد لقناة طيور بيبى علي القمر الصناعي نايل سات من خلال تسجيل التردد التالي:
- التردد: 11310
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي.
اهم برامج القناة
- شمس لا تغيب: يقدم هذا البرنامج بعض النصائح وزرع القيم في الأطفال.
- فزورة مع ألأموره: يقدم هذا البرنامج الطفلة جني مقداد بطريقتها المتميزة.
- صوتك كنز: يقدم هذا البرنامج المواهب ذات الأصوات المميزة.
- رياضة في رياضة: يقدم هذا البرنامج أهمية الرياضة للأطفال ما دون السن الرابعة عشر.
تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي هوت بيرد
يمكنكم إستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي هوت بيرد من خلال تسجيل البيانات التالية:
|التردد
|11073.
|القمر الصناعي
|هوت بيرد.
|معدل الترميز
|27500.
|معامل الاستقطاب
|أفقي.
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4.
فيما تعد اشهر الأناشيد التي تلقي استحسان الكثيرون (ماما جابت بيبي، جننتنني)، حيث تقدم القناة الاناشيد باحدث التقنيات الحديثة من حيث الجودة وإشارة البث.
إلي هنا وصلنا لختام شرح كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة hd 2022 وطيور بيبي على النايل سات وعرب سات متابعة افضل البرامج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة طيور الجنة 2022 وطيور بيبي على النايل سات وعرب سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.