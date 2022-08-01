نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2022 وطيور بيبي على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة 2022، تلك القناة التي أصبح البحث عليها بشكل دائم من قبل الأسر العربية بداية من التحديث الجديد لعام 2022، حيث تقدم القناة سلسلة من البرامج والفقرات التي تعجب ملايين الأسر العربية وليس فقط العربية بل وصل مداها إلي الدول الأجنبية حيث مع بداية العقود الأخيرة بدأت القناة بثها للبرامج باللغات المختلفة، يمتلك هذه القناة شخص يدعي خالد مقداد من أصول فلسطينية ومعه الجنسية الأردنية.

قناة طيور الجنة وطيور بيبي

تفاحي العديد من الأسر العربية في الفترات الماضية من توقف أشارة البث الخاصة بقنوات طيور الجنة وطيور يببي نظرا لتغير التردد الجديد مع بداية العام الميلادي الجديد 2022، الأمر الذي جاء بالحيرة علي البعض لنظرا لعدم التعرف علي التردد الجديد والذي نقدمه إليكم أعزاءي القراء بالجودة الجديدة hd وقبل أن نذكر لكم الترددات الجديدة لمجموعة قنوات طيور الجنة نوضح إليكم اهم نجوم القناة وهم أولاد رئيس ومؤسس القناة خالد مقداد ( جني، المعتصم، جاد، زين، سند، أياد، الوليد، زين، جوان السيلاوي، مراد شريف، براء العويد).



تردد قناة طيور الجنة 2022 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد 11315 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4

تردد قناة toyor al janah الجديد على نايل سات

التردد 11391 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد toyor al janah علي القمر الصناعي عرب سات

التردد 11623 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة طيور بيبي 2022

يمكنك عزيزي القاري استقبال التردد الجديد لقناة طيور بيبى علي القمر الصناعي نايل سات من خلال تسجيل التردد التالي:

التردد: 11310 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي.

اهم برامج القناة



شمس لا تغيب: يقدم هذا البرنامج بعض النصائح وزرع القيم في الأطفال.



فزورة مع ألأموره: يقدم هذا البرنامج الطفلة جني مقداد بطريقتها المتميزة.

صوتك كنز: يقدم هذا البرنامج المواهب ذات الأصوات المميزة.

رياضة في رياضة: يقدم هذا البرنامج أهمية الرياضة للأطفال ما دون السن الرابعة عشر.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي هوت بيرد

يمكنكم إستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي هوت بيرد من خلال تسجيل البيانات التالية:

التردد 11073. القمر الصناعي هوت بيرد. معدل الترميز 27500. معامل الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 3/4.

فيما تعد اشهر الأناشيد التي تلقي استحسان الكثيرون (ماما جابت بيبي، جننتنني)، حيث تقدم القناة الاناشيد باحدث التقنيات الحديثة من حيث الجودة وإشارة البث.

إلي هنا وصلنا لختام شرح كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة hd 2022 وطيور بيبي على النايل سات وعرب سات متابعة افضل البرامج.