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عمر شويل - جدة استقبل تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 Al Rabiaa Iraq، التي باتت حديث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة ولا سيما وأن القناة أعلنت رسمياً الحصول على حقوق بث كبري الدوريات والمباريات العالمية، التي دائما ما تكون محل أنظار الملايين في العالم، ربنا يكون أحدث المباريات التي تقوم قناة Al Rabiaa Iraq في بثها في الوقت الحالي، هي مباراة الكلاسيكو برشلونة الإسباني وريال مدريد، اليوم في تمام الساعة الخامسة.

استقبل تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 Al Rabiaa Iraq

استقبال تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية على القمر الصناعي نايل سات يتطلب منكم إتباع الخطوات التالية:



التردد: 11334.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية HD على القمر الصناعي عرب سات

يتمكن المشاهدون الآن متابعة اهم المباريات الرياضية على قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد 11747. القمر الصناعي عرب سات. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة تنزيل تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية

ينبغي على الراغبين في تنزيل التردد الجديد لقناه الرابعة العراقية الرياضية القيام بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال الرسيفر.

التوجه إلى القائمة الرئيسية.

اضغط على إضافة قناة.

قم بتسجيل بيانات القناة من خلال تحديد القمر الصناعي وباقي البيانات السابقة، ونذكركم برابط تردد قناة اون تايم سبورت .

. الضغط على أيقونة البحث.

الضغط علي زر حفظ القناة.

قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022

في الأول من أكتوبر من العام الماضي ظهرت قناة الرابعة الرياضية العراقية إلى النور، بدأت القناة تحظي بشهرة واسعة في العالم العربي مؤخراً بسبب امتلاكها حقوق بث مباريات هامة جداً كان آخرها إذاعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الأيام الماضية، واذاعتها لمباراة المنتخب الوطني العراقي مؤخراً، فضلاً عن حصولها مؤخراً على نقل مباراة الكلاسيكو الأسباني وغيرها من المباريات والبطولات الرياضية العراقية والعربية والعالمية، ونذكركم برابط تردد قنوات الأطفال.

المباريات المذاعة على قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022

يتم بث الكثير من المباريات الهامة على قناة الرابعة العراقية الرياضية، حيث تقام الآن على القناة مباراة كأس العرب للشباب بين منتخب العراق ومنتخب موريتانيا، كما تقام أيضا مباراة الاردن ضد المنتخب اليمني، فضلا عن إذاعة باقي مباريات البطولة من الدور الأول الي الدور النهائي.

وصلنا لنهاية شرح طريقة أستقبال تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 Al Rabiaa Iraq.