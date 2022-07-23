تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 “استقبله الآن” علي النايل سات وعرب سات بجودة عالية

تعد القناة الرابعة العراقية هي من أهم القنوات الرياضية الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، تقدم القناة الكثير من المباريات العالمية، حيث نجد أنها قامت ببث مباراة ليفربول ومانشستر وكان ذلك خلال الأيام القليلة الماضية وقد قامت القناة بإعلان ذلك على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل مما جعل الكثير يقوم بالبحث عن ترددها الخاص بها وذلك لمتابعة المباريات العالمية المهمة التي تقوم ببثها إلى جانب ذلك فإنها تقوم ببث مباريات محلية مهمة أيضا مثل مباراة العراق ولبنان لذلك سوف نوضح تردد قناة الرابعة العراقية من خلال هذا المقال.

تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية 2022

نجد أنه بحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة رابعة العراقية على النايل سات من خلال التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

اسم القناة الرابعة العراقية.

التردد 11334

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد القناة الرابعة الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

اسم القناة الرابعة العراقية.

التردد 11747

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

نبذة عن القناة

بعد أن تعرفنا على تردد قناة الرابعة العراقية سوف نتعرف الآن على نبذة خاصة بها من خلال النقاط التالية:

أنشأت هذه القناة في أول أكتوبر عام 2021.

منذ ظهور هذه القناة أصبحت من أهم القنوات الموجودة على الساحة الفضائية.

تختص القناة بعرض أهم المباريات العالمية والمحلية.

حققت القناة نسبة مشاهدة عالية منذ ظهورها، وتقوم بتقديم المباريات العالمية مثل مباراة ليفربول ومانشستر.

تعمل القناة على تقديم مباراة محلية مهمة وهي التي قدمتها بالأمس وكانت بين العراق ولبنان.

طريقة استقبال القناة الرابعة