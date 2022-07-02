نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات والعرب سات في المقال التالي
تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد، أهم قناة في الوطن العربي كله حيث أن القناة مهمة لكل شاشة تلفزيون لأنها تقدم أفضل محتوى سمعي ومرئي لأنها تقدم لنا القرآن، ونظراً لاحتلالها مكانة عظيمة بداخل قلوبنا و المشاهدين نقدم لكم تردد قناة المجد للقرآن الكريم على القمر نايل سات و القمر عرب سات.
تردد almajd lilquran alkarim
تقدم القناة آيات الكتاب المجيد ويتم بث القناة عبر القمرين النايل سات والعرب سات و نوضحه لكم بشكل سهل وسلس، كما نوضح لكم معلومات بخصوص القناة هي دينية، تم تأسيسها في 2 مايو لعام 2003، في دولة السعودية مقرها الرياض ولها موقع إلكتروني.
تردد قناة المجد للقرآن الكريم على نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11372
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
قراء قناة المجد
|محمد صديق المنشاوي
|محمد رفعت
|أبي بكر الشاطري
|عبد الرشيد صوفي
|عادل كوباني
|عبد الباري الثبيتي
|عبد الله خياط
|عبد الله المطرود
|عبد المحسن القاسم.
تردد قناة المجد للقرآن الكريم على القمر عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12475
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
مميزات قناة المجد
قدمت دولة السعودية قناة عظيمة لكل الوطن العربي تبث القران الكريم باستمرار دون توقف وقدمت أفضل قناة مع جودة صوت القناة وبث إشاراتها القوية، جعلت القناة تحظى باهتمام كبير من قبل مشاهدين الوطن العربي مما أصبحت القناة هي القناة الأولى في قائمة القنوات الخاصة بكل جهاز تحكم عن بعد:
- يتم قراءة القران الكريم بأفضل الأصوات وأعذبهم لجذب المستمعين.
- كتابة القران باللغتين العربية والانجليزية.
- تفسير القران مع الاستماع لشرح مفصل للآية.
- القراءة بأكثر من رواية.
- القناة تبث 24 ساعة ومجانية دون دفع اشتراكات.
- استخدام أفضل الأدوات المتاحة في عالم الأصوات والتكنولوجيا لتقديم أفضل صوت يقدم للمشاهدين.
- عدم سعي القناة للأرباح من المشاهدين عن طريق دفع اشتراكات معينة أو عرض الإعلانات وانقطاع البث لعرضها.
مجموعة قنوات شبكة المجد
تضم شبكة قنوات المجد العديد من القنوات التي تبث على الأقمار الصناعية والتي من أهمها هذه القنوات الآتية:
|هدى المجد
|قناة ماسة
|قناة تغاريد الإنشادية
|المجد زمان
|المجد أطفال
|قناة المجد الفضائية
|قناة المجد للحديث النبوي
|المجد العلمية
|قناة روضة للأطفال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات والعرب سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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