تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات والعرب سات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد، أهم قناة في الوطن العربي كله حيث أن القناة مهمة لكل شاشة تلفزيون لأنها تقدم أفضل محتوى سمعي ومرئي لأنها تقدم لنا القرآن، ونظراً لاحتلالها مكانة عظيمة بداخل قلوبنا و المشاهدين نقدم لكم تردد قناة المجد للقرآن الكريم على القمر نايل سات و القمر عرب سات.

تردد almajd lilquran alkarim

تقدم القناة آيات الكتاب المجيد ويتم بث القناة عبر القمرين النايل سات والعرب سات و نوضحه لكم بشكل سهل وسلس، كما نوضح لكم معلومات بخصوص القناة هي دينية، تم تأسيسها في 2 مايو لعام 2003، في دولة السعودية مقرها الرياض ولها موقع إلكتروني.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم على نايل سات