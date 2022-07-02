تردد قناة dmc على القمر نايل سات والقمر عرب سات

تردد قناة dmc، هي أشهر قناة عربية متخصصة في تقديم المسلسلات الحصرية والكثير من البرامج المتنوعة مع الأفلام الأبيض والأسود والأفلام الجديدة، ومنذ إنطلاق القناة اشتهرت بسرعة كبيرة ويعتبر من أهم القنوات المصرية بل والعربية نظراً لجودة صورة القناة وقوة اشارتها عبر القمر نايل سات والقمر عرب سات وأصبحت القناة في قائمة القنوات الكبرى على القمر نايل سات و سنوضح لكم تردد قناة dmc.

تردد قناة dmc دي إم سي

القناة مثلما قلنا في الأعلى تقدم الكثير من البرامج المختلفة فمنها برامج ثقافية وبرامج ترفيهية مثل برنامج صاحبة السعادة للفنانة القديرة إسعاد يونس ويتم عرض البرنامج للمشاهدين في تمام الساعة ال 11 مساءاً يومي الأثنين والثلاثاء، مع أهم برامج القناة والتي يوضح لنا أخبار الشارع المصري من سياسة ورياضة ومنوعات مختلفة مساء دي إم سي يقدمه كل من الإعلامي رامي رضوان والإعلامية إنجي القاضي ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساءاً.

قنوات إم دي سي 2022

شبكة قنوات dmc تتكون 6 قنوات انطلقت منها ثلاثة قنوات في بداية الإنطلاق. بدأ مالك القناة بقناة dmc sports التي كانت بدايتها في شهر سبتمبر عام 2016 وذلك مع بداية الدوري المصري، حيث قدمت محتوى يليق بالدوري المصري قسم (ب) مع نشر الأحداث الرياضية المحلية والعالمية عام 2017 تم إطلاق قناتي (dmc HD , dmc Drama) وعملت طفرة بث عالمية وأصبحت مختلفة عن الجميع ومالك القناة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS والمدير التنفيذي هو هشام سليمان.

تردد قنوات dmc على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد دي ام سي علي القمر عرب سات