انت الان تتابع خبر قنوات تكبيرات العيد.. اعرفوا ترددتهم عشان تشوفوا شعائر الحج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك أيام قليلة، ولذلك بدء الجميع يبحثون عن تردد قنوات تكبيرات العيد، وسوف تكون القنوات السعودية من ابرز القنوات التي تقدم شعائر الحج والتكبيرات الخاصة بالعيد وهي التي تدخل البهجة والسرور لقلوب جميع المسلمين.

قنوات التكبيرات تقدم شعائر الحج والصعود لجبل عرفات

ويبحث الجميع عن القنوات الخاصة بالتكبيرات والتي تبث وقفة عرفات وأيام التشريق الثلاثة، وهذا ياتي في ظل استعداد المسلمون لمشاهدة كل هذه التكبيرات والتهليلات، وأيضاً مشاهدة الشعائر الدينية في بث مباشر لصعود الحجاج لجبل عرفات وجميع شعائر الحج، والاستماع للخطبة في بث مباشر للقناة.

تردد قنوات تكبيرات العيد

وتعد القنوات السعودية بجميع انواعها هي التي تعمل على نقل جميع شعائر الحج من المسجد الحرام في مكة وجبل عرفات مع بداية يوم وقفة عرفات وإلى نهاية يوم التشريق الثلاثة، وهذا يكون في بث مباشر للإستمتاع بالإستماع إلى جميع التكبيرات الخاصة بالعيد.

تردد قناة القرآن الكريم

القمر الصناعي المصري: نايل سات.

التردد: 12149 أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

تردد قنوات السعودية 1 نايل سات

تردد: 12149 (H)

معدل الترميز 27500

أفقي 3/4

قناة المجد للقران الكريم

التردد على نايل سات: 113722

معدل الترميز: 27500

أفقي 5/6

قناة السنة النبوية

التردد على النايل سات: 12149

معدل الترميز: 27500

أفقي

الاقتصادية السعودية

التردد على نايل سات: 12149

معدل الترميز: 27500

عمودي

السعودية الإخبارية على نايل سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي