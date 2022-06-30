نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان TNT.. تردد قناة المغربية الرياضية القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا اليوم بدورة البحر المتوسط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا اليوم بدورة البحر المتوسط TNT تعتبر هذه المواجهة من المواجهات القوية والصعبة بين كل من المنتخب المغربي ضد نظيره منتخب إسبانيا وذلك ضمن بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، فتراقب الجميع بنجاح اسود الاطلس والبعض الاخر يتحدث بخروجة من المباراة بنتيجة سلبيه ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا اليوم بدورة البحر المتوسط TNT.

مباراة المغرب وإسبانيا اليوم بدورة البحر المتوسط TNT

كما أن المنتخب المغربي سيخوض المواجهة القوية ضد إسبانيا حتى يحقق النصر من خلال الرغبة في الصعود إلي الدور الثاني بأمان وخوفا من خطف البطاقة من أحد المنتخبات المنافسة.

أما في حالة فوز إسبانيا عليه وتفوق فرنسا علي حساب الجزائر سيتم تأهيل كل من المنتخبين الفرنسي والإسباني من هذه المجموعة.

كما أن المنتخب المغربي في الوقت الحالي في المركز الثاني بعد الفوز علي حساب منتخب الجزائر وكان ذلك مقابل هدفين بلا رد ولكنه قد خسر بهدف دون رد في اللقاء الأول ضد فرنسا، والتي تعتبر من المواجهات الصعبة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا اليوم

سيتم نقل المواجهة بين الفريقين بشكل أكيد عبر قناة المغربية الرياضية وذلك على نايل سات.

تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات

يمكننا الاستمتاع بالمباراة بين الفريقين من خلال ضبط التردد التالي.

اسم القناة: المغربية Tnt 1

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat

تردد القناة: 11157.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

مجموعة ترتيب المغرب في ألعاب المتوسط

حيث أن فرنسا 4 نقاط.

أما عن المغرب 3 نقاط.

كما أن الجزائر3 نقاط.

إسبانيا نقطة واحدة.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا

تنطلق هذه المواجهة الساعة التاسعة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت المغرب والجزائر ويتساءل الكثير هل ينجح الفريق المغربي في التفوق علي حساب منتخب إسبانيا أم لا وأنها مباراة التي تعد من العيار الثقيل ويرغب كل منهم بالفوز من أجل النجاح في الوصول إلي نصف النهائي البطولة، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة ويخرج من البطولة بشكل سهل.

مباراة المغرب واسبانيا اليوم

تقام مباراة المغرب وإسبانيا اليوم في الجولة الثالثة وهي الأخيرة من دورة ألعاب البحر المتوسط، واليت ستقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب، الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وهناك عدد من القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا وهي أعلنت عن نقل هذه المواجهة القوية ضد المنتخبين، والتي من بينها قناة الرياضية المغربية حيث أنها سيتم نقلها على قناة الرابعة الجزائرية وأيضًا ستنقل على قناة أون تايم سبورت ويمكننا ضبط ترددها للاستمتاع بالمباراة اليوم في خلال الموعد المحدد.