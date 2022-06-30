انت الان تتابع خبر تردد قناة القران الكريم بث مباشر..اسمع تكبيرات الحجاج من الحرم المكي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زداد البحث عن تردد قناة القران الكريم بث مباشر مع اقتراب وقفة عرفات وعيد الأضحي المبارك؛ وذلك لمشاهدة مراسم الحج من السعودية ومتابعة يوم وقفة عرفات.

تردد قناة القران الكريم بث مباشر

تعتبر قناة القران الكريم بث مباشر السعودية؛ من أفضل القنوات التي تبث القران الكريم من داخل الحرم المكي عل مدار 24 ساعة؛ لذلك نقدم للمتابعين تردد قناة القران الكريم بث مباشر.

وتردد قناة القران الكريم بث مباشر على القمر الصناعي المصري نايل سات هو:

التردد : 12149 أفقي

الجودة: HD

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

وتأسست قناة القران الكريم عام 1431 في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز؛ ويتولى رئاسته حاليًا الشيخ سليمان العيدي.