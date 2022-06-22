انت الان تتابع خبر. تردد قنوات الاطفال كراميش وماجد 2022 .. سلي طفلك بأحلي كارتون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من ربات البيوت عن تردد قنوات الأطفال كراميش وماجد 2022 على النايل سات، حيث تقول بعرض محتوي متميز للأطفال ويعمل على تكوين الوعي لديهم، وأيضا تقوما لقناة بعرض أغاني وكارتون متميز، ويكون التردد على النحو التالي:

تردد قنوات الاطفال كراميش وماجد 2022:

تردد قناة ماجد الجديدة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

نوع الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح: 3/4

تقنية المشاهدة: HD

تردد قناة كراميش الجديد:

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح: 3/4

نوع الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تقنية المشاهدة: HD

تردد قنوات الأطفال 2022:

تردد طيور الجنة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة روتانا كيدز الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11296.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.