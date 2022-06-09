نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ثبت الآن” ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر واثيوبيا اليوم الخميس 9/6/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة مصر واثيوبيا خاصة وأن المنتخب يعتبر من أكثر الفرق التي يتم متابعتها في مصر فيما يتعلق بكافة المباريات النهائية للمنتخب فنجد أن حتى من لا يتابع ماتشات الكورة في العادة ينتظر ماتشات المنتخب على فارغ الصبر وبناء على رغبتكم أعزائي القراء ومتابعي موقعنا ثقفني نوفر لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد مباراة مصر وإثيوبيا فمن المقرر أن تتم المباراة مساء اليوم الخميس والذي يوافق التاسع من يونيو للعام الحالي 2022.

مباراة مصر واثيوبيا اليوم

على أن تقام المباراة على أرض ملعب استاد بينجو في مالاوي وجدير بالذكر أن هذه المباراة تعتبر ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وبكل تأكيد يسعى نجد أن لاعبين المنتخب يسعون بكل حماس نحو تحقيق الفوز والانتصار على نظيره الأثيوبي مع العلم أن المباراة سوف تتم في مالاوي لأن دولة إثيوبيا تمر ببعض الظروف الصعبة التي تمنعها من استقبال المباراة على أرضها ويأمل فراعنة مصر أن يقوموا برفع رصيد النقاط الخاص بهم إلى ستة نقاط فهذا بكل تأكيد يوفر لهم خطوة جديدة من التأهل للنهائيات.

ومن المؤسف أن المنتخب في هذه المباراة سوف يعاني من غياب عدد كبير من نجوم المنتخب خاصة تلك المحترفين بالخارج مثل اللاعب المتميز محمد صلاح لاعب ليفربول وكذلك ومحمد النني نجم خط وسط فريق آرسنال.

وأما عن موعد مباراة مصر وإثيوبيا فنجد أنها كما ذكرنا بالاعلى مساء اليوم الخميس بالتحديد في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية بالتوقيت الخاص بالمملكة العربية السعودية والساعة السادسة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واثيوبيا

وبالنسبة للقنوات التي سوف تبث المباراة اليوم فنجد أنها سوف يتم عرضه على قنوات بي إن سبورتس المعروفة فضائيا باسم عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بي إن سبورتس اتش دي 3.

ولكي يقوموا بتثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص فنجد أن يحب ضبط الفتاة على تردد 12604 ومن ثم اختيار معدّل استقطاب الموجة ويكون أفقي ومن ثم ضبط معدّل الترميز على 27500 واخيرا معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

يبحث الآن ملايين الأفراد من الشعب المصري عن موعد مباراة المنتخب اليوم أمام نظيره الأثيوبي كذلك تكاثفت محركات البحث حول القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة على القمر الصناعي نايل سات ومن المقرر أن يبدأ الماتش اليوم في الساعة السادسة بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 3 ويعتبر هذا ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية.