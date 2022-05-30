“”مجانا من البيت”” TNT HD 2022 تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة الغير المشفرة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا 2022

يستعد النادي الأهلي المصري في هذه الساعات لخوض مباراة قوية من العيار الثقيل بينه وبين نظيره فريق الوداد الرياضي المغربي، وذلك ضمن منافسات دور نهائي دوري أبطال افريقيا هذه النسخة 2022، وقد شهدت هذه النسخة منافسات قوية ومحطات متعددة تمكن من حسمها الفريقين والوصول الى النهائي والاقتراب من تحقيق اللقب الافريقي، وفي هذا التوقيت ينتظر الكثير من المتابعين وعشاق كرة القدم في القارة الافريقية بشكل عام متابعة أحداث المباراة مجانا بدون تشفير عبر القنوات المجانية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة الغير المشفرة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا 2022.

القنوات الناقلة الغير المشفرة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا 2022

في اطار انتظار الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في القارة الافريقية متابعة احداث مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2022 بين الأهلي والوداد المغربي اليوم، فقد كشفت قناة الرياضية المغربية tnt رسميا حصولها على حقوق نقل هذه المواجهة المرتقبة وبثها مباشرة بدون تشفير لكافة عشاق ومحبي كرة القدم في القارة، والتي يمكن استقبالها بسهولة لمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة، وذلك بالإضافة الى شاشة قناة بي ان سبورت الفضائية التي تنقل المباراة ولكن من خلال باقة القنوات المشفرة الخاصة بها.

مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا 2022

ويمكن استقبال قناة الرياضية المغربية tnt بسهولة على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة احداث مباراة الاهلي والوداد اليوم الاثنين، من خلال اتباع التردد التالي.

تردد قناة الرياضية المغربية على القمر نايل سات هو 11157.

من خلال اختيار الاستقطاب الرأسي.

عن طريق اختيار معدل الترميز 27500.

بالإضافة الى اختيار معامل تصحيح الخطأ 3/4.

موعد مباراة الأهلي والوداد في دوري ابطال افريقيا اليوم

ومن المقرر ان يستضيف ستاد المركب الرياضي محمد الخامس مساء اليوم الأثنين الموافق ثلاثون من شهر مايو مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا 2022، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.