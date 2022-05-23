شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة سبيس تون الجديد 2022 على نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة سبيس تون الجديد 2022 على نايل سات حيث تعتبر قناة سبيستون من القنوات المشهورة في الوطن العربي كما انها تعمل على تقديم أفضل أفلام الكارتون، حيث تم إطلاق هذه القناة في عام 2002 من دولة البحرين، والمقر الرئيسي الخاص بها و دمشق، حيث تم الافتتاح للمقر الثاني الخاص بها في عام 2003، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم تردد قناة سبيس تون الجديد 2022 على نايل سات.

قناة سبيس تون

تقديم العديد من البرامج وافلام الكرتون، حيث أنها كانت من القنوات المنوعة.

أشهر القنوات المخصصة للأطفال، وقد كانت متميزة بأنها تختار برامج رائعة.

تنمي مهارات اطفالها من خلال العديد من البرامج الرائعة، ومنها برنامج المقاتل النبيل، وزائر من زمن المحيط، والنمر الوردي، وطفلي وانا.

تردد قناة سبيستون

يمكننا الاستمتاع بمحتوى القناة على نايل سات على التردد التالى.

القمر الصناعي النايل سات.

التردد وهو 11785.

أما الاستقطاب الخاص بها فهو عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة يبلغ 27500.

معامل تصحيح الخطأ5\6.

المسلسلات وبرامج التي تعرض على قناة سبيس تون

برنامج ماشا والدب، حيث أنه يحتوي على الكثير من المغامرات المضحكة التي تكون بين ماشا والدب.

برنامج صناع السلام.

تردد قناة سبيس تون على عرب سات

يمكننا مشاهدة أفضل البرامج والافلام من خلال التردد التالي.