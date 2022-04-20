شاهد .. اتجوزتي فاروق الفيشاوي في السر بعد وفاة نور الشريف ؟؟ بوسي أجابت بدون تردد وكشفت السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر اتجوزتي فاروق الفيشاوي في السر بعد وفاة نور الشريف ؟؟ بوسي أجابت بدون تردد وكشفت السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

قبل ثلاث سنوات طاردت شائعة الزواج كلا من الفنانة بوسي والفنان الراحل فاروق الفيشاوي وهي شائعة أزعجت النجمة بوسي ودفعتها للخروج عن صمتها.

ونفت الفنانة بوسي كل ما تردد آنذاك عن زواجها سراً من زميلها الفنان فاروق الفيشاوي، وأبدت حزنها على انتشار ما وصفته بـ "الشائعة السخيفة" وأكدت أن من روج هذه الأنباء المضللة لم يراعِ أي حرمة حياتها الخاصة.

بوسي أرملة الفنان الراحل نور الشريف اعتادت تجاهل الرد على الشائعات طوال مسيرتها الفنية، ولكنها لم تستطع التزام الصمت تجاه شائعة زواجها سراً من الفنان فاروق الفيشاوي، وظهرت للمرة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنفي الشائعة قائلة: "زواجي من الزميل العزيز فاروق الفيشاوي إشاعه سخيفة من ناس مرضى".

تابعت قائلة: "وأقول هل هذا زمان كل شيء مباح من أجل المادة أو الشهرة لمطلقي هذه الإشاعة".

يذكر أن الفنانة بوسي لم تتزوج الا الفنان الراحل نور الشريف، وحتى عندما حدث الطلاق بينهما، لم تفكر في الزواج مجدداً من رجل آخر، ووافقت على العودة لنور لدعمه في رحلة مرضه الأخير.